📈 Mercados e Bolsas Globais Os índices bolsistas dos EUA estão a subir significativamente antes do fim de semana prolongado, com o Dow Jones Industrial Average a atingir novos máximos históricos: o contrato US30 está a ser negociado acima dos 50 800 pontos, após ter ultrapassado a barreira psicológica dos 50 000 pontos no dia anterior.



estão a subir significativamente antes do fim de semana prolongado, com o Dow Jones Industrial Average a atingir novos máximos históricos: o contrato US30 está a ser negociado acima dos 50 800 pontos, após ter ultrapassado a barreira psicológica dos 50 000 pontos no dia anterior. O contrato US500 também se aproxima dos seus máximos históricos, situando-se acima do nível de 7.500 e registando a sua 8.ª semana consecutiva de ganhos, a mais longa série de subidas desde 2023.



também se aproxima dos seus máximos históricos, situando-se acima do nível de 7.500 e registando a sua 8.ª semana consecutiva de ganhos, a mais longa série de subidas desde 2023. O otimismo de Wall Street é acompanhado por uma queda do índice de volatilidade VIX para níveis não observados desde o início de fevereiro. O excelente clima de confiança está diretamente ligado à queda dos preços do petróleo, na sequência de recentes declarações de Donald Trump e de sinais do Irão que indicam um estágio avançado nas negociações de paz.



é acompanhado por uma queda do índice de volatilidade VIX para níveis não observados desde o início de fevereiro. O excelente clima de confiança está diretamente ligado à queda dos preços do petróleo, na sequência de recentes declarações de Donald Trump e de sinais do Irão que indicam um estágio avançado nas negociações de paz. Os mercados estão a registar uma recuperação restrita impulsionada pela inteligência artificial , com o UBS a alertar para a sua extrema concentração, desde o início do conflito no Irão, no início de março, um cabaz de ações relacionadas com a IA (por exemplo, o ecossistema da Anthropic) subiu 56%, enquanto o mercado em geral (S&P 500 Equal Weighted) se mantém estável.



, com o UBS a alertar para a sua extrema concentração, desde o início do conflito no Irão, no início de março, um cabaz de ações relacionadas com a IA (por exemplo, o ecossistema da Anthropic) subiu 56%, enquanto o mercado em geral (S&P 500 Equal Weighted) se mantém estável. Os influxos de capital estão a apoiar a liquidez das empresas, o valor das recompras de ações e das fusões e aquisições (M&A) nos EUA ultrapassou o recorde de 1 bilião de dólares em 2026. 📱 Empresas As ações da IBM (+2,2%) e da GlobalFoundries (+5,5%) estão a subir em resposta à decisão do governo dos EUA de apoiar o desenvolvimento de infraestruturas quânticas nacionais com 2 mil milhões de dólares.



estão a subir em resposta à decisão do governo dos EUA de apoiar o desenvolvimento de infraestruturas quânticas nacionais com 2 mil milhões de dólares. A liderar os ganhos na sequência de relatórios de resultados ou atualizações de orientações estão: a IMAX (+15% em meio a rumores de uma potencial venda da empresa), a Workday (+8,1%), a Zoom (+8%), a Ross Stores (+5,2%) e a Take-Two (+4,6%), que anunciou oficialmente o lançamento de Grand Theft Auto VI para 19 de novembro.



estão: a IMAX (+15% em meio a rumores de uma potencial venda da empresa), a Workday (+8,1%), a Zoom (+8%), a Ross Stores (+5,2%) e a Take-Two (+4,6%), que anunciou oficialmente o lançamento de Grand Theft Auto VI para 19 de novembro. As empresas tecnológicas chinesas estão sob forte pressão de venda, incluindo a BABA (-3,9%) e a TCOM (-6,1%), em reação aos anúncios de novas sanções regulatórias, juntamente com a empresa de biotecnologia Denali Therapeutics (-3,1%), na sequência do fracasso dos ensaios clínicos de um medicamento para a doença de Parkinson. 📊 Macroeconomia O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan desceu drasticamente para 44,8 pontos (contra as expectativas do mercado de 48,2 pontos), acompanhado por um aumento acentuado nas expectativas de inflação a 1 ano para 4,8% e a 5 anos para 3,9%.



desceu drasticamente para 44,8 pontos (contra as expectativas do mercado de 48,2 pontos), acompanhado por um aumento acentuado nas expectativas de inflação a 1 ano para 4,8% e a 5 anos para 3,9%. O índice Ifo alemão proporcionou uma surpresa positiva, subindo para 84,9 pontos (as expectativas apontavam para uma queda de 84,4 para 84,2), contrastando fortemente com os fracos resultados do PMI, o subíndice de expectativas subiu para 83,8, enquanto a avaliação atual atingiu 86,1.



proporcionou uma surpresa positiva, subindo para 84,9 pontos (as expectativas apontavam para uma queda de 84,4 para 84,2), contrastando fortemente com os fracos resultados do PMI, o subíndice de expectativas subiu para 83,8, enquanto a avaliação atual atingiu 86,1. Os dados das vendas a retalho do Reino Unido revelaram-se significativamente piores do que o previsto, o crescimento homólogo estagnou nos 0% (previsão de 1,3% homólogo contra 1,7% homólogo anteriormente), enquanto numa base mensal foi registada uma queda de -1,3% mensal (contra uma previsão de -0,6% mensal e um valor anterior de +1,7%).



revelaram-se significativamente piores do que o previsto, o crescimento homólogo estagnou nos 0% (previsão de 1,3% homólogo contra 1,7% homólogo anteriormente), enquanto numa base mensal foi registada uma queda de -1,3% mensal (contra uma previsão de -0,6% mensal e um valor anterior de +1,7%). O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano observou que as questões nucleares não estão a ser discutidas na fase atual das negociações, embora outras fontes sugiram que a potencial transferência de urânio enriquecido para países terceiros deverá ser uma condição fundamental para o levantamento das sanções impostas a Teerão. 🏦 Política Monetária e a Reserva Federal (FED) O Presidente Donald Trump empossou oficialmente Kevin Warsh como novo Presidente da FED, delineando os contornos da nova Doutrina Trump-Warsh : o banco central está a abandonar a orientação prospectiva em favor de maior imprevisibilidade e flexibilidade; a visão de que uma economia forte gera automaticamente inflação foi rejeitada (dando prioridade ao estímulo da oferta e à inovação), e a estratégia muda para um crescimento agressivo do PIB para «sair da dívida» sem aumentos acentuados das taxas de juro. Trump declarou a total independência de Warsh, acrescentando, no entanto, que o novo presidente compreende a necessidade de estimular uma economia em crescimento.



empossou oficialmente Kevin Warsh como novo Presidente da FED, delineando os contornos da nova : o banco central está a abandonar a orientação prospectiva em favor de maior imprevisibilidade e flexibilidade; a visão de que uma economia forte gera automaticamente inflação foi rejeitada (dando prioridade ao estímulo da oferta e à inovação), e a estratégia muda para um crescimento agressivo do PIB para «sair da dívida» sem aumentos acentuados das taxas de juro. Trump declarou a total independência de Warsh, acrescentando, no entanto, que o novo presidente compreende a necessidade de estimular uma economia em crescimento. Os membros do conselho do FED estão a demonstrar uma viragem para uma postura mais restritiva, liderados por Christopher Waller, cujo discurso fortaleceu o dólar, Waller classificou as discussões sobre cortes rápidos nas taxas como «loucura» e anunciou a mudança do FED para uma postura neutra a restritiva, em que a inflação persistente e as elevadas expectativas dos consumidores ditam as regras. Propôs uma redução adicional do balanço (QT em mais 300 a 500 mil milhões de dólares) e anunciou uma renúncia oficial quanto ao regresso ao balanço reduzido anterior a 2008, alertando que descer abaixo da marca psicológica dos 6 biliões de dólares corre o risco de paralisar o mercado interbancário. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo bruto WTI estão a cair acentuadamente em mais de 2%, descendo para o nível dos 95 dólares, enquanto o petróleo bruto Brent, após a rolagem, está a ser cotado abaixo do limiar dos 100 dólares.



estão a cair acentuadamente em mais de 2%, descendo para o nível dos 95 dólares, enquanto o petróleo bruto Brent, após a rolagem, está a ser cotado abaixo do limiar dos 100 dólares. Os preços do ouro registam hoje uma descida de 0,5%, oscilando ligeiramente acima do nível de 4.500 dólares por onça, incapazes de refletir a descida do preço do petróleo bruto devido aos ventos contrários de um dólar americano mais forte. 💱 Moedas O dólar americano apresenta um claro fortalecimento, empurrando o principal par de moedas EUR/USD para baixo, em direção ao nível de 1,16, impulsionando as perdas de hoje e a pressão no mercado de metais preciosos.

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