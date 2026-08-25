Wall Street está a recuperar hoje graças à descida contínua dos preços do petróleo bruto, embora os volumes se mantenham relativamente moderados na véspera da divulgação dos resultados da Nvidia, dos dados sobre a inflação do PCE e do simpósio dos bancos centrais em Jackson Hole. O regresso do apetite pelo risco é confirmado pelas valorizações na Nasdaq (US100: +0,3%) e pelo desempenho moderado no DJIA (US30: +0,05%). O otimismo estende-se também ao S&P 500 (US500: +0,1%) e ao Russell 2000 (US2000: +0,1%). Uma tendência notável hoje é a recuperação coletiva entre as empresas relacionadas com a IA. O recente aumento das taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA, as preocupações com os níveis de endividamento das empresas de IA e a expectativa em torno do relatório de resultados da Nvidia vinham a exercer pressão sobre as ações do setor. A recuperação é liderada pelos fabricantes de memórias (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), pelos fabricantes de chips (Intel +1,6%, AMD +3,75%) e pelos fornecedores de energia para centros de dados (Fluence +2,9%). O otimismo é também evidente em todo o setor tecnológico em geral (Serviços de Comunicação, por exemplo, Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), enquanto setores defensivos, como a energia e os bens de consumo, registam, na sua maioria, perdas. Fonte: XTB Research Volatilidade das ações do S&P 500. Os setores dos semicondutores, do hardware, do software e dos serviços de comunicações assumem o protagonismo. Nasdaq (D1) Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a registar uma correção no gráfico diário, testando uma zona-chave de procura entre os 29 140 e os 29 300 pontos. Este nível de suporte horizontal é reforçado pelo nível de retração de Fibonacci de 38,2% (29 141,84 pontos). O índice caiu abaixo das suas médias móveis de curto prazo, a MME de 10 dias (29 447,31) e a MME de 30 dias (29 399,12), sinalizando um enfraquecimento do impulso de alta. O RSI de 14 dias, que está a descer para os 47,6 pontos, um nível neutro a baixista, ainda não apresenta condições de sobrevenda, deixando margem para uma correção mais profunda. Uma quebra sustentada abaixo dos 29 141 pontos abriria caminho para o nível de Fibonacci de 50% (28 772,21 pontos) e para a MME de 100 dias (28 664,11 pontos). Fonte: xStation5 Notícias empresariais: Kura Oncology (KURA.US): As ações registaram uma subida de 8,8 % depois de o CEO, Troy Edward Wilson, ter divulgado, num documento apresentado à SEC, a aquisição no mercado aberto de 100 000 ações no valor de 1,24 milhões de dólares. A transação reforçou o sentimento positivo em torno da empresa de biotecnologia, cujas ações valorizaram 19 % ao longo do último mês, sinalizando uma forte confiança da administração no seu crescimento contínuo.

As ações registaram uma subida de 8,8 % depois de o CEO, Troy Edward Wilson, ter divulgado, num documento apresentado à SEC, a aquisição no mercado aberto de 100 000 ações no valor de 1,24 milhões de dólares. A transação reforçou o sentimento positivo em torno da empresa de biotecnologia, cujas ações valorizaram 19 % ao longo do último mês, sinalizando uma forte confiança da administração no seu crescimento contínuo. Alibaba (BABA.US): O fundador da empresa, Jack Ma, adquiriu ações no valor de mais de 600 milhões de HKD, o que demonstra uma enorme confiança nas ambições da empresa no domínio da IA. O presidente do conselho de administração, Joe Tsai, e o CEO, Eddie Wu, também se juntaram a esta iniciativa, adquirindo ações no valor total de 202 milhões de HKD. Estas aquisições seguiram-se a uma emissão de ações no valor de 80 mil milhões de HKD destinada a financiar o desenvolvimento da IA. Os ADRs registam uma subida de cerca de 0,9%.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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