Seguindo os passos dos índices bolsistas europeus, que hoje registam quedas, o S&P 500 (-0,5 %) e o NASDAQ Composite (-0,7 %) abriram em baixa. Esta fraqueza pode ser parcialmente atribuída à nova escalada do conflito no Médio Oriente, embora a atividade pré-mercado não indicasse que o sentimento dos investidores se tivesse deteriorado significativamente devido a isso.

Nas últimas horas, um aeroporto no Kuwait foi atacado e o espaço aéreo do Bahrein também foi violado. Estas ações constituem, alegadamente, uma retaliação aos ataques dos EUA. A probabilidade de ambas as partes chegarem a um acordo que conduza a uma reabertura permanente do Estreito de Ormuz já em junho está a diminuir; os mercados atribuem atualmente cerca de 20% de probabilidade de sucesso a tal cenário. Isto está a provocar mais uma subida nos preços do petróleo bruto, com o WTI a ser negociado atualmente um pouco acima dos 96 dólares por barril, um aumento de 10% desde o início da semana.

Entretanto, uma série de empresas do setor mais alargado da IA continua a sua série de sucessos. Entre as que apresentam um desempenho notável destacam-se a Intel (+5,9%), a Marvell (+4,4%), a Iren (+3,2%) e a AMD (+1,7%). O preço das ações da Marvell subiu agora mais de 35% em comparação com a abertura de terça-feira. Esta recuperação é impulsionada, em parte, por comentários altamente elogiosos do CEO da Nvidia, Jensen Huang. Subindo ao palco em Taipé ao lado do diretor executivo da Marvell, Huang efetivamente consagrou a empresa como a próxima cuja avaliação atingirá um trilião de dólares.

Figura 1: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100

Fonte: XTB Research

Apesar disso, o setor tecnológico parece estar a pesar sobre os índices gerais hoje.

Figura 2: Desempenho setorial no Nasdaq 100

Fonte: XTB Research

Isto não altera o facto de que o otimismo em torno do desenvolvimento da IA tem sido mais do que apenas um fator favorável para os ganhos espetaculares registados no mercado norte-americano este ano, tem sido, essencialmente, o seu único motor. De acordo com uma análise da Goldman Sachs, quando se excluem as empresas do ecossistema mais alargado da IA, o S&P 500 encontra-se atualmente estável em relação ao início do ano. Com a inclusão dessas empresas, está a atravessar um dos seus períodos mais frutíferos das últimas décadas.

A alimentar ainda mais os mercados sobreaquecidos está a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, que se tornou um tema dominante do debate online nos últimos dias. A ronda de apresentações aos investidores tem início esta semana, com a estreia oficial na bolsa marcada para 12 de junho. A empresa pretende angariar aproximadamente 74 mil milhões de dólares no mercado, visando uma avaliação total impressionante de 1,75 biliões de dólares. Hoje em dia, não há dúvidas de que esta será a maior oferta pública inicial da história. De acordo com relatórios recentes, a SpaceX planeia fixar o preço de oferta em 135 dólares por ação, com até 30% do total de ações destinadas a investidores de retalho.

Análise Técnica

US100 (D1)

Fonte: xStation5

O preço continua a mover-se dentro de um canal ascendente acentuado e dinâmico, estabelecido após ter recuperado dos mínimos registados no final de março de 2026. Depois de atingir novos máximos históricos, o preço está atualmente a testar o limite inferior deste canal, tentando manter esta linha de tendência crucial. O RSI (14) mantém-se num nível elevado de 79,1 pontos, confirmando uma condição de mercado fortemente sobrecomprada e justificando um potencial arrefecimento do sentimento. Embora a estrutura de médio prazo permaneça intrinsecamente otimista, a pressão atual sobre a banda inferior do canal, combinada com a distância significativa entre o preço e a Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA 50, cerca de 28 105 pontos), aumenta o risco de uma correção mais profunda. Se o limite inferior do canal for decisivamente rompido e o mercado entrar numa fase mais ampla de realização de lucros, o primeiro ponto de referência chave e o suporte-alvo serão o nível de retração de Fibonacci de 23,6% (cerca de 28 645 pontos).

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