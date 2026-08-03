O PMI preliminar do setor industrial da zona euro ficou ligeiramente abaixo das expectativas (51,9 contra uma previsão de 52; valor anterior: 51,4; valor revisto: 52), mantendo-se, no entanto, num nível que aponta para a expansão do setor (acima de 50). A maior surpresa do relatório é o maior aumento da produção em quase 4 anos, embora a divergência entre as principais economias continue a ser acentuada. A indústria europeia recupera o equilíbrio A leitura preliminar de agosto confirma a retoma da dinâmica na indústria transformadora europeia, e o facto de o indicador se manter acima de 50 pelo sétimo mês consecutivo destaca a excepcional resiliência do setor face à turbulência geopolítica decorrente da guerra no Médio Oriente. Embora a procura, particularmente a interna, continue longe de ser dinâmica e as novas encomendas estejam a crescer muito lentamente, apesar da existência do chamado «geopolitical frontloading» (ou seja, a realização em massa de encomendas para reduzir a incerteza), a eliminação dos atrasos ajudou a impulsionar mais uma vez a produção industrial. Gráfico 1. PMI do setor industrial na Alemanha, França e na Zona Euro Fonte: XTB Research, dados da Macrobond Será que a Alemanha está novamente a impulsionar a indústria transformadora europeia? Entre as quatro maiores economias da zona euro, a Alemanha apresentou o desempenho mais sólido, registando o seu valor mais elevado do PMI desde 2022 (igualando o pico anterior de março passado). As pressões sobre os preços são atualmente as mais moderadas desde o início da crise no Médio Oriente, e a produção foi mais uma vez apoiada por exportações robustas, em parte associadas à antecipação de encomendas, embora o crescimento da procura tenha ocorrido principalmente na Ásia e nas Américas. Por outro lado, a queda na procura intra-europeia pesou fortemente nos valores do índice em França e em Espanha, enquanto a Itália não registou alterações significativas. Apesar do papel de liderança da Alemanha nos dados das inquéritos macroeconómicos europeus, os dados concretos continuam a apontar para a estagnação. Desde o início do ano, o crescimento da produção industrial só foi registado em abril (+0,4 % em termos homólogos), enquanto os últimos dados relativos a maio revelaram um declínio tanto em termos mensais (-0,2 % em relação ao mês anterior) como anuais (-1,2 % em termos homólogos). Apesar de os dados relativos à produção apresentarem um claro desfasamento, a economia real tem, ainda assim, um longo caminho a percorrer para quebrar a tendência descendente e acompanhar o aumento de otimismo observado nos dados dos inquéritos. No entanto, a concorrência feroz em termos de preços por parte da China e os elevados preços das matérias-primas continuam a ser obstáculos fundamentais. Gráfico 2. Produção industrial e confiança no setor transformador na Zona Euro Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg EUR/USD (D1) O EUR/USD abriu hoje com uma lacuna de alta de 0,15%, mas o entusiasmo em torno do regresso do Irão e dos EUA às negociações dissipou-se rapidamente. Na ausência de detalhes concretos e enquanto se aguarda o relatório ISM do setor industrial dos EUA (às 16h00 CET), o mercado fez com que o par euro-dólar recuasse para o nível de fecho de sexta-feira (1,1530). No entanto, a taxa de câmbio manteve-se acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100; roxo escuro), indicando um impacto residual dos PMI europeus ligeiramente inferiores ao esperado. Atualmente, o mercado está a precificar apenas um aumento das taxas de juro dos EUA antes do final de 2026, e apenas um resultado do ISM claramente melhor do que o esperado, com uma forte componente de preços/inflação, poderia expor o EUR/USD a outro teste da EMA100. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.