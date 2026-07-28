Por enquanto, o mercado continua preso numa teia de sinais contraditórios em termos de preços, riscos e incerteza. O conflito no Médio Oriente encontra-se atualmente numa fase de acalmia, as empresas tecnológicas mantêm o mercado em suspense na antecipação dos resultados financeiros e muitos investidores questionam-se sobre até que ponto o novo presidente da Reserva Federal seguirá os padrões há muito estabelecidos, apesar de os rejeitar abertamente. Na abertura de Wall Street, os futuros do US500 registam uma descida de cerca de 0,3%. O US100 apresenta um desempenho pior, com uma queda de cerca de 1,5%. O US30 apresenta um desempenho melhor, com uma subida de cerca de 0,5%. Fonte: XTB Research Team No âmbito do índice tecnológico NASDAQ100, as empresas de SaaS destacam-se com fortes ganhos, lideradas pela Shopify e pela Workday. As ações do setor dos semicondutores e das memórias continuam sob pressão. Notícias empresariais: Applied Digital (APLD.US): O fornecedor de infraestruturas digitais, focado principalmente em criptomoedas, divulgou resultados bem acima das expectativas do mercado, transformando um prejuízo por ação de 0,04 dólares num lucro de 0,19 dólares. A receita situou-se nos 258 milhões de dólares, mais do dobro da estimativa de consenso. As ações registam uma subida superior a 5%;



O fornecedor de infraestruturas digitais, focado principalmente em criptomoedas, divulgou resultados bem acima das expectativas do mercado, transformando um prejuízo por ação de 0,04 dólares num lucro de 0,19 dólares. A receita situou-se nos 258 milhões de dólares, mais do dobro da estimativa de consenso. As ações registam uma subida superior a 5%; Amkor Technology (AMKR.US): O fabricante de semicondutores regista uma queda superior a 10% na sequência da sua teleconferência sobre resultados e de perspetivas de vendas abaixo das expectativas do mercado;



O fabricante de semicondutores regista uma queda superior a 10% na sequência da sua teleconferência sobre resultados e de perspetivas de vendas abaixo das expectativas do mercado; Carrier Global (CARR.US): O fornecedor de soluções de climatização regista uma queda superior a 4% após resultados dececionantes no segundo trimestre de 2026;



O fornecedor de soluções de climatização regista uma queda superior a 4% após resultados dececionantes no segundo trimestre de 2026; Coca-Cola (KO.US): O conglomerado de alimentos e bebidas divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026. A empresa registou um lucro por ação (EPS) acima das expectativas (0,97 dólares contra 0,93 dólares), e a administração elevou a sua previsão de crescimento orgânico para o ano inteiro para 5%. As ações registam uma subida de cerca de 3%;



O conglomerado de alimentos e bebidas divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026. A empresa registou um lucro por ação (EPS) acima das expectativas (0,97 dólares contra 0,93 dólares), e a administração elevou a sua previsão de crescimento orgânico para o ano inteiro para 5%. As ações registam uma subida de cerca de 3%; S&P Global (SPGI.US): A empresa de análise e consultoria registou uma queda superior a 5% após os resultados do segundo trimestre de 2026 terem claramente desapontado os investidores em termos de rentabilidade (4,83 dólares contra 5,02 dólares). US100 (D1) Fonte: xStation5 O mercado rompeu por baixo da resistência definida pela média móvel EMA100, aproximando-se da extensão de Fibonacci de 161,8% da subida registada em maio. O RSI (14) atingiu o seu nível mais baixo desde março de 2025, abaixo de 35. Dados macroeconómicos: Meia hora após a abertura do mercado, será divulgado o índice de confiança do consumidor do Conference Board. O consenso do mercado aponta para um aumento para 92,1;



Pouco depois do encerramento das negociações nos EUA, será publicado o relatório da API sobre os stocks de petróleo bruto. Atualmente, o mercado está a prever uma descida de cerca de 1,35 milhões de barris, em comparação com um aumento anterior de 2,6 milhões de barris.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.