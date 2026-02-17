Resumo do dia: O mercado continua sem direção definida

A primeira abertura da semana em Wall Street não conseguiu indicar a próxima direção do mercado. Ao final da sessão, a maioria dos principais índices oscilava em torno dos seus níveis de abertura.

Nos Estados Unidos, o índice de manufatura NY Empire State foi divulgado e ficou acima do esperado, caindo para 7,1. O CB publicou o seu índice de tendências de emprego, que subiu para 105,06.

A variação semanal do emprego, de acordo com a ADP, mostrou 10,3 mil novos empregos.

De acordo com a Bloomberg, a Apple está a acelerar com soluções de IA integradas. As ações subiram 3% com a notícia.

A Anthropic lançou uma nova versão do seu modelo Sonnet — 4.6.

Palo Alto divulgará os seus resultados após o encerramento dos mercados nos EUA. O mercado espera que o EPS suba acima de US$ 9,3 e que a receita ultrapasse mil milhões de dólares.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse na conferência de terça-feira que o banco central poderia implementar uma “série” de novos cortes nas taxas em 2026, se a inflação permanecer mais próxima de 2%.

A Europa registra uma sessão dominada por ganhos moderados. O líder é o DAX, com alta de 0,8%. Logo atrás estão o IBEX35 da Espanha, o FTSE 100 do Reino Unido e o SMI da Suíça, com ganhos limitados a cerca de 0,7%. O CAC40 limita os ganhos a 0,4%. As quedas são visíveis principalmente no WIG20 da Polónia, que ultrapassa 1,2%.

O Reino Unido regista mais um aumento no desemprego, atingindo 5,2%. O IPC da Alemanha, em linha com as expectativas, situa-se em 2,1%.

No mercado cambial, a libra esterlina é a principal perdedora hoje. O aumento do desemprego aumenta a pressão para cortes nas taxas; a libra caiu mais de 0,5% em relação ao euro e ao dólar, e até 0,6% em relação ao iene japonês. Os dólares da Nova Zelândia e da Austrália também estão registrando um fortalecimento moderado em relação a uma cesta de moedas.

Apesar da falta de compromissos ou detalhes concretos, o mercado vê a possibilidade de um acordo entre os EUA e o Irão. O petróleo e o ouro caíram pouco menos de 2% hoje. O ouro encerra a sessão ligeiramente abaixo de US$ 4.900, e o petróleo WTI cai para US$ 62. A prata está mais fraca, com perdas chegando a 3,6% e um preço em torno de US$ 73.

As commodities agrícolas também estão sob pressão devido ao excesso de oferta.

O café e o cacau caem mais de 4%, e o trigo recua 2%. Entre os metais industriais, o cobre e o níquel estão mais baratos, com quedas de cerca de 1,5%.

Um dia misto para as criptomoedas, embora a vantagem continue com os vendedores. A Bitcoin caiu pouco menos de 1% e permanece abaixo dos US$ 68 mil. O Ethereum tem um desempenho melhor, com alta de cerca de 0,5% e voltando ao nível de US$ 2.000.

