Wall Street procura recuperar-se hoje, após as recentes sessões de desempenho mais fraco. Os principais índices norte-americanos abriram em alta, com os mercados a voltarem, mais uma vez, a sua atenção para os ativos de risco. Na sequência de um período de maior incerteza associado aos desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, os mercados mostram sinais de estabilização e de um regresso a um cenário mais construtivo.

Desde ontem que têm dominado os mercados as preocupações de que o aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão possa conduzir a uma maior incerteza. Os investidores têm acompanhado de perto o potencial impacto do conflito nos preços do petróleo, nas expectativas de inflação e nas futuras decisões da Reserva Federal. Quaisquer novidades relativas a ações militares ou a possíveis negociações diplomáticas continuam a ser fatores que podem alterar rapidamente o sentimento do mercado.

Hoje, no entanto, os mercados mostram sinais de um otimismo renovado. A hipótese atual parece ser que a situação em torno do Irão permanece instável, mas ainda há margem para negociações e esforços para evitar uma nova escalada. Consequentemente, o capital está a regressar gradualmente às ações, enquanto a pressão de venda das últimas sessões diminuiu.

Um dos principais motores por trás da recuperação de hoje é o setor tecnológico, em particular as empresas ligadas aos semicondutores. Os fabricantes de chips estão a recuperar da pressão recente, beneficiando da melhoria do sentimento em torno do setor tecnológico chinês. Após as recentes quedas, os mercados estão a tirar partido dos níveis de preços mais baixos, enquanto a inteligência artificial e a crescente procura por chips avançados voltam a tornar-se temas centrais.

Entretanto, os dados económicos dos Estados Unidos continuam no centro das atenções. Os últimos números do mercado de trabalho revelaram que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego registaram novamente uma ligeira descida, sugerindo que as condições de emprego nos EUA se mantêm relativamente estáveis. Trata-se de um sinal importante, uma vez que um mercado de trabalho resiliente reduz as preocupações quanto a um abrandamento económico acentuado.

Ao mesmo tempo, a Reserva Federal continua a ser um foco fundamental para os mercados. A ata da última reunião do FOMC revelou que os decisores políticos se mantêm cautelosos e continuam a destacar o risco de inflação persistente. Uma postura mais «hawkish» da Reserva Federal limita as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro, o que continua a ser um dos principais fatores que influenciam as valorizações dos ativos.

A recuperação de hoje em Wall Street parece, portanto, mais uma tentativa de estabilização após a recente turbulência do que um regresso total do otimismo. Os mercados continuam a ponderar três fatores principais: a evolução geopolítica, a solidez da economia dos EUA e a trajetória futura da política monetária. Por enquanto, os compradores parecem estar a ganhar vantagem, mas os mercados continuam altamente sensíveis a novos desenvolvimentos relativos ao Irão e aos comentários da Reserva Federal. A sessão de hoje demonstra que, apesar das múltiplas fontes de incerteza, o apetite pelo risco mantém-se presente, especialmente à medida que surgem sinais de que a situação poderá estabilizar-se.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a ser negociados em alta hoje, com os mercados a iniciarem a sessão num clima ligeiramente mais positivo, apesar da incerteza geopolítica que se mantém. Na sequência da recente volatilidade relacionada com as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, os investidores mostram sinais limitados de pânico, enquanto a atenção se desloca gradualmente para a próxima época de divulgação de resultados. Os mercados parecem estar a precificar a possibilidade de que o atual troca de disparos entre os EUA e o Irão se mantenha contido e não evolua para um conflito mais alargado. O facto de os canais diplomáticos se manterem abertos também está a ajudar alguns investidores a manter um otimismo cauteloso.

Notícias empresariais

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

As ações da Micron (MU.US) estão a subir durante a sessão de hoje, após a empresa ter anunciado uma expansão significativa dos seus planos de investimento nos Estados Unidos, que deverão ultrapassar os 250 mil milhões de dólares até 2035. A empresa pretende expandir a produção nacional de chips de memória, respondendo à crescente procura impulsionada pelo desenvolvimento da inteligência artificial e pela expansão dos centros de dados. Os mercados estão a reagir positivamente ao anúncio, uma vez que os investimentos da Micron se enquadram numa tendência mais ampla de aumento da capacidade de fabrico de semicondutores.

As ações da Cerebras Systems (CBRS.US) também estão a valorizar, após a empresa ter anunciado planos para investimentos de vários milhares de milhões de dólares em infraestruturas de IA em toda a Europa. A empresa pretende expandir significativamente a capacidade computacional na região, prevendo-se que parte da nova infraestrutura venha a apoiar projetos da OpenAI, reforçando a narrativa positiva em torno do setor da inteligência artificial.

As ações da PepsiCo (PEP.US) estão sob pressão hoje, apesar de a empresa ter divulgado receitas sólidas no segundo trimestre, que excederam as expectativas do mercado. A reação negativa do mercado tem sido impulsionada principalmente por preocupações quanto ao crescimento futuro das vendas e por sinais de que a inflação persistente e a incerteza económica poderão levar os consumidores a tornarem-se mais cautelosos nas suas despesas. Os mercados estão a centrar-se no desafio mais amplo que as empresas de consumo enfrentam, em que os clientes se estão a tornar cada vez mais seletivos, apesar dos números sólidos relativos às receitas.

As ações da IBM (IBM.US) estão sob pressão hoje, registando uma queda de cerca de 3%, na sequência de notícias de que a Starbucks (SBUX.US) está a desenvolver as suas próprias ferramentas baseadas em inteligência artificial que poderão, a longo prazo, substituir algumas soluções tecnológicas atualmente fornecidas por fornecedores externos, incluindo a IBM. Os mercados estão preocupados com o facto de a crescente adoção de sistemas de IA desenvolvidos internamente poder reduzir a procura por software tradicional e serviços tecnológicos. Para a IBM, isto destaca uma mudança mais ampla no setor, à medida que as empresas procuram cada vez mais criar as suas próprias soluções baseadas em IA, o que poderá alterar a relação entre as empresas e os fornecedores de tecnologia.