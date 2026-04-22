Principais conclusões O presidente Donald Trump prorrogou indefinidamente o cessar-fogo com o Irão , impulsionando o otimismo nos mercados de futuros.



, impulsionando o otimismo nos mercados de futuros. Os índices de futuros dos EUA registavam subidas antes da abertura do mercado e mantêm a sua dinâmica ascendente após o início das negociações. O US500 valoriza 0,54%, enquanto o US100 sobe 0,90%.



e mantêm a sua dinâmica ascendente após o início das negociações. O valoriza 0,54%, enquanto o sobe 0,90%. Os preços do petróleo estão a subir devido à incerteza persistente, mas permanecem estáveis em relação à abertura de segunda-feira. Ambos os índices de referência registam uma subida de aproximadamente 1,5%, com o Brent a 95 dólares e o WTI a ser negociado abaixo dos 92 dólares.



devido à incerteza persistente, mas permanecem estáveis em relação à abertura de segunda-feira. Ambos os índices de referência registam uma subida de aproximadamente 1,5%, com o a 95 dólares e o a ser negociado abaixo dos 92 dólares. O mercado aguarda ansiosamente os resultados da Tesla, que serão divulgados após o fecho do mercado de hoje.

Situação do mercado O clima durante o final da sessão europeia e a abertura de Wall Street é, sem surpresa, dominado pela geopolítica. A decisão de Trump de prolongar a trégua com o Irão surgiu precisamente quando o acordo anterior, com duração de duas semanas, estava prestes a expirar. Apesar do prolongamento, os EUA mantêm o bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto o Irão insiste em que só regressará às negociações de paz quando o bloqueio for levantado. Este impasse geopolítico está a alimentar receios de um agravamento da escassez de petróleo, GNL e fertilizantes a nível global. Enquanto os índices bolsistas sobem, outros mercados refletem uma incerteza significativa, em particular o petróleo. A recente apreensão de dois navios pelo Irão indica que a situação está longe de ser estável, mesmo que os ataques diretos entre as duas partes estejam atualmente suspensos. Especula-se que os EUA tenham esgotado significativamente os seus stocks de mísseis e necessitem de tempo para a produção e entrega. Além disso, o atual bloqueio dos EUA visa estrangular o fluxo de caixa remanescente do Irão; no entanto, manter esta pressão por mais um mês poderá levar os preços do crude para a faixa dos 100/110 dólares e empurrar o gás TTF de volta para os 50/60 €/MWh ou mais, o que seria catastrófico durante a época de reabastecimento dos reservatórios de gás. S&P 500 (US500) O mercado em geral permanece tenso após as quedas de terça-feira, em que o S&P 500 perdeu aproximadamente 0,6%. Uma vela diária vermelha apareceu nos gráficos, sinalizando um abrandamento na tendência ascendente das duas semanas anteriores, que tinha sido impulsionada pelo otimismo quanto ao fim do conflito. Embora o regresso ao crescimento hoje seja encorajador, a volatilidade diminuiu, sugerindo que são necessários mais catalisadores positivos para ultrapassar de forma decisiva a marca dos 7.150 pontos. Notavelmente, apenas mais duas ou três sessões de negociação lateralizadas poderão levar a uma quebra da linha de tendência ascendente que tem visto o US500 recuperar da zona dos 6.300 para os níveis atuais. Notícias das empresas: Adobe (ADBE): As ações registam uma subida superior a 3,5% no início da sessão. A empresa anunciou um novo programa de recompra de ações no valor máximo de 25 mil milhões de dólares (válido até 2030) e alargou a sua parceria com o Omnicom Group para desenvolver modelos avançados de agentes de IA para empresas.

As ações registam uma subida superior a 3,5% no início da sessão. A empresa anunciou um novo programa de recompra de ações no valor máximo de 25 mil milhões de dólares (válido até 2030) e alargou a sua parceria com o Omnicom Group para desenvolver modelos avançados de agentes de IA para empresas. Airbnb (ABNB): As ações subiram aproximadamente 2,7% depois de a Wells Fargo Securities ter elevado a classificação da empresa de «equal-weight» para «overweight».

As ações subiram aproximadamente 2,7% depois de a Wells Fargo Securities ter elevado a classificação da empresa de «equal-weight» para «overweight». Boeing (BA): As ações subiram quase 4% na abertura, embora esses ganhos tenham desde então moderado para pouco menos de 2%. Os investidores reagiram positivamente a um relatório que revelou uma saída de caixa inferior ao esperado e à notícia de que a Boeing entregou o maior número de aeronaves no primeiro trimestre desde 2019. No entanto, o setor da aviação continua sob pressão devido ao mercado de combustível restrito.

As ações subiram quase 4% na abertura, embora esses ganhos tenham desde então moderado para pouco menos de 2%. Os investidores reagiram positivamente a um relatório que revelou uma saída de caixa inferior ao esperado e à notícia de que a Boeing entregou o maior número de aeronaves no primeiro trimestre desde 2019. No entanto, o setor da aviação continua sob pressão devido ao mercado de combustível restrito. Tesla (TSLA): A empresa está no centro das atenções antes da divulgação do seu relatório trimestral. Na terça-feira, as ações caíram ligeiramente, fechando abaixo da média móvel de 50 dias. A Tesla é atualmente a maior participação nos ETFs da ARK Invest. Embora as entregas do primeiro trimestre tenham ficado aquém das expectativas, a empresa registou ainda assim um crescimento em termos homólogos. Os investidores encaram a Tesla menos como um fabricante de automóveis tradicional e mais como uma empresa tecnológica centrada na IA; por isso, os comentários da administração sobre projetos futuros serão fundamentais para a evolução do preço. Espera-se uma variação implícita de 6/7% na sequência dos resultados.

A empresa está no centro das atenções antes da divulgação do seu relatório trimestral. Na terça-feira, as ações caíram ligeiramente, fechando abaixo da média móvel de 50 dias. A Tesla é atualmente a maior participação nos ETFs da ARK Invest. Embora as entregas do primeiro trimestre tenham ficado aquém das expectativas, a empresa registou ainda assim um crescimento em termos homólogos. Os investidores encaram a Tesla menos como um fabricante de automóveis tradicional e mais como uma empresa tecnológica centrada na IA; por isso, os comentários da administração sobre projetos futuros serão fundamentais para a evolução do preço. Espera-se uma variação implícita de 6/7% na sequência dos resultados. UnitedHealth (UNH): As ações subiram 0,7% na sequência de uma atualização para «Comprar» pela Argus Research. Os analistas destacaram o desempenho financeiro muito sólido da empresa no primeiro trimestre. As ações da Tesla tinham perdido quase um terço do seu valor desde o seu máximo histórico até 9 de abril, mas essa perda foi agora reduzida para pouco mais de 20%. As ações estão a ser negociadas a níveis relativamente elevados, com avaliações extremas em termos de rácios P/E e P/S. No entanto, a empresa continua a vender uma visão de futuro, e se o mercado em alta de Wall Street persistir, não se pode excluir uma recuperação adicional do ímpeto recente observado nas ações da Tesla. A resistência técnica mais próxima situa-se em aproximadamente 430 dólares por ação, enquanto o suporte chave se encontra nos 355 dólares, alinhando-se com a retração de Fibonacci de 50,0% da última onda ascendente. Tesla (D1) Fonte: xStation5

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