Abertura de Wall Street: Futuros Recuam Antes dos Resultados da Alphabet e Tesla

Os futuros dos índices norte-americanos estão a registar uma ligeira descida após a abertura do mercado desta quarta-feira. A recuperação anterior das ações do setor dos semicondutores está a perder dinamismo, enquanto os preços do petróleo atingiram os seus níveis mais elevados em cerca de seis semanas. Os investidores aguardam, principalmente, os resultados financeiros da Alphabet, da Tesla, da Intel e da IBM, que poderão definir a direção do setor tecnológico em geral após o encerramento da sessão nos EUA. O mercado irá avaliar atentamente se os gastos recorde em IA já se estão a traduzir num crescimento mais rápido da nuvem, em margens mais sólidas e numa maior procura por infraestruturas.

Os futuros do S&P 500 registam uma descida de cerca de 0,1%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 caem aproximadamente 0,4%.

A Nvidia está a perder pouco menos de 1% e apresenta um desempenho inferior ao de algumas das outras ações dos «Magnificent Seven».

A Micron registou uma queda de cerca de 3%, a SanDisk está a perder 2,2% e a Marvell está a cair 2,5%, enquanto a Super Micro Computer está a valorizar cerca de 1% após ter revisto em alta as suas previsões para a margem bruta e ter divulgado uma carteira de encomendas recorde.

A subida dos preços do petróleo está a exercer pressão sobre os índices, num contexto de tensões geopolíticas em torno da guerra entre Israel e o Irão.

A Alphabet mantém-se cerca de 13% abaixo do seu máximo histórico registado em maio, tornando os resultados da Google Cloud e os comentários da administração sobre os gastos com IA particularmente importantes para o sentimento do mercado.

Os investidores esperam que os relatórios da Alphabet e da Intel mostrem como o aumento dos gastos com inteligência artificial está a remodelar o panorama competitivo em todo o setor tecnológico.

Os resultados da Tesla deverão fornecer uma imagem mais clara sobre se o seu negócio automóvel consegue financiar o desenvolvimento do Robotaxi, do Optimus e da infraestrutura de IA.

Gráficos do US500 e da SanDisk (intervalo D1)

A sombra inferior da vela do US500 sugere que os compradores estão a tentar travar a dinâmica de enfraquecimento no mercado bolsista dos EUA. Uma quebra acima dos 7 550 pontos será crucial, uma vez que poderá abrir caminho para um teste dos 7 600 pontos e dos máximos históricos. Um nível de suporte importante situa-se em torno dos 7 470 pontos, onde as quedas foram travadas durante cada uma das três sessões anteriores.

Fonte: xStation5

As ações de um dos principais fornecedores de chips de memória estão a ser negociadas mais de 30 % abaixo do seu máximo histórico e estão a tentar voltar a situar-se acima da EMA50, representada pela linha laranja, perto dos 1 700 dólares. Um importante nível de suporte situa-se em torno dos 1 300 dólares, reforçado por duas reações significativas dos preços anteriores.

Fonte: xStation5

Notícias das empresas

As ações da Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple e Tesla estão a ser negociadas ligeiramente em alta no pré-mercado, enquanto a Nvidia se mantém próxima do nível de fecho da sessão anterior.

A AT&T está a valorizar cerca de 5% depois de os seus resultados do segundo trimestre terem superado as expectativas dos analistas, apoiados por um aumento mais forte do número de assinantes de serviços móveis e por lucros superiores ao esperado.

A Verizon está a registar uma queda superior a 2% depois de as receitas do segundo trimestre terem ficado abaixo do consenso do mercado.

A Arrowhead Pharmaceuticals está a subir cerca de 17% na sequência de resultados positivos de ensaios clínicos relativos ao seu tratamento destinado à esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH).

A Cal-Maine Foods está a registar um ganho de aproximadamente 6% após ter divulgado resultados trimestrais superiores às expectativas.

As ações da Crocs e da Coinbase estão sob pressão depois de a Raymond James ter rebaixado a classificação de ambas as empresas, citando o agravamento da concorrência.

A Digital Turbine está a subir cerca de 5% depois de a Benchmark ter iniciado a cobertura com uma classificação de «Comprar» e um preço-alvo de 15 dólares.

A DocuSign está a registar um ganho de cerca de 0,4% após a JMP Securities ter elevado a classificação da ação para «Comprar».

A EQT está a subir cerca de 1,7% após a produção de gás no segundo trimestre ter excedido as expectativas, embora a empresa tenha revisto em baixa as suas previsões de despesas de capital.

A Reddit está a registar uma queda de cerca de 4% na sequência de notícias de que a plataforma poderá restringir o acesso da Google ao seu conteúdo para a formação de modelos de IA.

As ações do setor das energias renováveis estão a valorizar-se após o Senado dos EUA ter aprovado novos incentivos fiscais que apoiam o desenvolvimento do setor.

A Joby Aviation está a subir cerca de 2% após ter finalizado um acordo com a Virgin Atlantic para lançar um serviço de táxi aéreo elétrico no Reino Unido.

A Summit Therapeutics está a cair cerca de 3% após os resultados dos ensaios clínicos não terem correspondido às elevadas expectativas dos investidores.

A Super Micro Computer está a valorizar cerca de 12% após uma atualização sobre a atividade da empresa, na qual a empresa elevou as suas previsões para a margem bruta e comunicou uma carteira de encomendas em atraso recorde.

Apesar das tentativas de travar a queda, as ações do setor dos semicondutores continuam a apresentar um desempenho inferior ao de outras empresas do Nasdaq 100. O setor industrial está a apresentar um desempenho consideravelmente melhor, enquanto as ações da Cisco estão a valorizar mais de 1%.

Fonte: XTB Research

Resultados da GE Vernova desiludem os analistas

A GE Vernova está a registar uma queda de cerca de 5% na sequência da divulgação dos seus resultados, uma vez que o EBITDA ajustado ficou aquém das expectativas do mercado, apesar do aumento das vendas. A empresa apresentou resultados muito sólidos para o segundo trimestre de 2026 e reviu em alta as suas previsões de receitas e fluxo de caixa para o ano inteiro. Apesar de uma carteira de encomendas em atraso recorde e da forte procura por infraestruturas energéticas, as ações registaram uma descida nas negociações pré-mercado, uma vez que os investidores se concentraram na qualidade da geração de caixa da empresa e na sua avaliação exigente.

Factos-chave

A receita aumentou 22% em relação ao ano anterior, para 11,1 mil milhões de dólares, enquanto o resultado líquido subiu de 492 milhões de dólares no ano anterior para 649 milhões de dólares. O resultado por ação diluído subiu 33%, para 2,47 dólares.

As encomendas cresceram organicamente 88%, atingindo um valor recorde de 24,2 mil milhões de dólares, enquanto a carteira de encomendas atingiu 176,3 mil milhões de dólares.

A empresa elevou a sua previsão de receitas para 2026 para 45,5–46,5 mil milhões de dólares e aumentou o valor médio da sua previsão de fluxo de caixa livre em 5 mil milhões de dólares.

Apesar do relatório sólido, as ações caíram cerca de 4–5% antes da abertura do mercado, uma vez que o EBITDA ajustado ficou ligeiramente aquém das expectativas e os investidores analisaram minuciosamente a origem do fluxo de caixa recorde.

A carteira de encomendas recorde confirma o boom nas infraestruturas energéticas e nos centros de dados

A procura foi a surpresa positiva mais marcante. As encomendas aumentaram organicamente 88%, para 24,2 mil milhões de dólares, impulsionadas principalmente pelos segmentos de Energia e Eletrificação. A carteira de encomendas da empresa subiu para 176,3 mil milhões de dólares, o equivalente a quase quatro vezes a receita projetada para o ano em curso.

A administração informou ainda que as encomendas relacionadas com centros de dados ultrapassaram os 5 mil milhões de dólares desde o início do ano, mais do dobro do total registado para todo o ano de 2025. A GE Vernova espera ter pelo menos 125 GW de equipamento de turbinas a gás sob contrato até ao final do ano, enquanto a capacidade de produção anual deverá aumentar dos atuais cerca de 20 GW para 24 GW em 2028 e 30 GW em 2030.

Porque razão as ações estão a cair, apesar das previsões mais elevadas?

A principal preocupação dos investidores é a qualidade do fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa livre atingiu 9,9 mil milhões de dólares no primeiro semestre do ano, representando já cerca de 82% das novas previsões para o ano inteiro. Ao mesmo tempo, as entradas decorrentes de passivos contratuais atingiram 13,7 mil milhões de dólares, excedendo o fluxo de caixa operacional total da empresa. Isto significa que uma parte significativa do dinheiro provém de pagamentos antecipados dos clientes para futuras entregas de turbinas e reservas de vagas de produção, e não de contratos concluídos.

Além disso, embora as receitas tenham superado as expectativas de Wall Street, o EBITDA ajustado ficou ligeiramente abaixo do consenso. Após a forte recuperação das ações nos últimos meses, os investidores esperavam, na prática, um relatório quase perfeito. O mercado está também a centrar-se nas perdas contínuas no segmento eólico, no potencial impacto das tarifas e na avaliação exigente da empresa, apesar da última correção.