A situação em torno da República Islâmica do Irão continua grave e instável. O aumento da atividade militar dos Estados Unidos e seus aliados indica um possível cenário de escalada significativa na região. O mercado parece estar a subestimar o risco de escalada.

Nos últimos dias, foi formalmente confirmado que delegações do Irão e dos Estados Unidos continuam as negociações diplomáticas em Omã, incluindo discussões sobre o programa nuclear. O Irão mantém a sua política de enriquecimento de urânio, o que é inaceitável para os Estados Unidos. Apesar das negociações em curso, os EUA estão a acelerar a redistribuição de unidades para a região do Estreito de Ormuz, sinalizando claramente que as negociações podem ser apenas uma tática para ganhar tempo. De acordo com a Associated Press, a delegação americana deixou o local das negociações sem qualquer acordo construtivo. O objetivo final dos Estados Unidos e o método preciso de implementação permanecem desconhecidos.

Simultaneamente, estão a ocorrer execuções confirmadas de um número indeterminado de manifestantes detidos, apesar das advertências explícitas de Donald Trump para que se abstivessem de tal repressão.

Para além das forças americanas, foram observadas novas mobilizações por parte de Estados europeus nos últimos dias. Desta vez, os movimentos dizem respeito ao território de Chipre, onde apareceram meios da Royal Air Force. Estas bases mantêm uma presença permanente de caças de combate, aeronaves de transporte e tanques de reabastecimento aéreo, que têm sido utilizados em operações regionais no passado. Historicamente, a RAF Akrotiri tem servido como ponto de paragem para voos sobre o Médio Oriente e o Mediterrâneo oriental durante escaladas anteriores.

Operações semelhantes de transporte e combate a partir de Chipre ocorreram no contexto de conflitos anteriores. No entanto, uma intensificação adicional dessas atividades pode ser interpretada como um sinal da preocupação europeia com uma potencial expansão do conflito para além do tradicional teatro de operações do Médio Oriente.

De acordo com fontes disponíveis, elementos da 160ª SOAR, conhecida como «Night Stalkers» — a mesma unidade de aviação responsável pela operação de captura de Nicolás Maduro na Venezuela — foram destacados para a Europa.

Informações de fontes abertas indicam um aumento significativo nos voos de transporte dos EUA para o Médio Oriente. Desde o início do ano, já foram realizados mais de 120 voos de transporte. Estes números sugerem que um ataque quase inevitável ao Irão pode não se limitar a operações de precisão, mas pode assumir a forma de bombardeamentos estratégicos destinados a colapsar as infraestruturas, semelhantes à intervenção na Sérvia em 1999 ou à invasão do Iraque em 2003.

Nesse cenário, o regime pode ser provocado a lutar pela sobrevivência, empregando todos os meios disponíveis, principalmente mísseis balísticos, drones e células sobreviventes de organizações terroristas na região e além.

