O Irão e os Estados Unidos estão a iniciar uma nova ronda de conversações, conduzida por mediadores em Genebra. As tensões entre os Estados Unidos e a República Islâmica não param de aumentar, atingindo níveis que não se viam há muito tempo, desde que os protestos irromperam no Irão na passagem de dezembro para janeiro. O Irão abre as negociações com mais uma escalada, fechando parte do Estreito de Ormuz e invocando exercícios militares como motivo. À medida que o dia avançava, as tensões foram parcialmente atenuadas por declarações, sobretudo do lado iraniano, que indicavam uma vontade de compromisso. No entanto, não foram assumidos compromissos, não foram apresentados exemplos concretos e não foi fixada uma data para a próxima ronda de negociações. O mercado interpretou estes comentários como uma resolução próxima do potencial conflito. O “prémio” geopolítico está a desaparecer:
Quais são os objetivos dos EUA e do Irão?
Os objectivos de todas as partes envolvidas são bastante claros e, na maior parte das vezes, contraditórios entre si.
Os EUA querem que o Irão seja despojado do seu programa nuclear e, se possível, que limite o seu arsenal de mísseis convencionais e de drones.
O Irão, por outro lado, quer preservar o status quo sem fazer quaisquer concessões reais, apostando que, se arrastar as negociações por tempo suficiente e fizer promessas vãs, alguma crise interna ou externa desviará a atenção dos EUA. A República Islâmica poderia então recuperar o fôlego, estabilizar a situação interna e reconstruir parte do seu arsenal e programa nuclear.
A estratégia da administração de Donald Trump
A administração de Donald Trump pode ter aprendido com os erros da administração do Presidente Barack Obama, responsável pelo primeiro “acordo nuclear”, um acordo que o Irão violou cada vez mais abertamente ao longo dos anos. O novo acordo pretende ser mais abrangente e as suas disposições devem ser sujeitas a um controlo rigoroso e contínuo. Apesar da difícil situação do Irão e do seu desejo de desanuviar a situação, os representantes da República Islâmica afirmam claramente que a renúncia total ao enriquecimento de urânio não está em cima da mesa.
Os comentadores de muitos círculos apontam para o desejo declarado de Donald Trump de “fazer um acordo”, que é um dos traços caraterísticos do novo presidente. No entanto, a política, especialmente a política externa, deve ser julgada por acções e não por palavras. As acções da administração americana apontam para uma concentração sem precedentes de forças armadas no Golfo Pérsico. Coincidentemente, a acumulação de tropas não só não parou, como nem sequer abrandou, e todos os dias são enviados meios militares adicionais para a região.
O risco de conflito é real?
Independentemente de quão má seja a situação interna do Irão, os seus representantes não querem acordos. Querem que a sua estratégia e os seus programas de armamento sejam bem sucedidos, custe o que custar.
Os EUA sabem disso, mas os americanos “jogam numa liga diferente”. Para os EUA, a vitória deve ser rápida, relativamente “limpa” e total. O mais provável é que os EUA já tenham decidido atacar. As negociações actuais são sobretudo performativas e destinam-se, em parte, a acalmar o Irão e os restantes representantes. Os EUA atacarão quando as condições forem ideais; no entanto, isso requer recursos substanciais. O Irão é um adversário muito mais sério do que a Líbia, o Iraque ou a Venezuela.
Petróleo, Estreito de Ormuz e impacto nos mercados financeiros
Um ataque ao Irão seria uma “cirurgia de coração aberto” no mercado petrolífero. A região está densamente povoada de oleodutos, plataformas de produção e portos. É também responsável por mais de 30% do volume global de petróleo e gás, e mais de 20% do petróleo mundial e um volume semelhante de gás natural passam pelo Estreito de Ormuz.
Mesmo uma curta e localizada troca de tiros poderia levar a um aumento significativo dos preços do petróleo. Isso, independentemente dos fundamentos, poderia assustar os mercados financeiros, porque os decisores dos bancos centrais ainda estão fixados na desinflação.
Atualmente, porém, o mercado assiste a um excesso de oferta significativo de petróleo, embora alguns analistas argumentem que a sua dimensão é exagerada. Mesmo que se verifique um bloqueio temporário no Estreito de Ormuz e danos em parte das infra-estruturas de petróleo e gás da região, tal não deverá alterar fundamentalmente a situação macroeconómica e os aumentos de preços deverão ser de curta duração.
No entanto, se, contra todas as probabilidades, se chegasse a um “acordo” ou a qualquer outro acordo, poder-se-ia esperar um colapso significativo dos preços do petróleo e uma descida temporária dos preços do ouro. Sem o “prémio de risco” geopolítico, o petróleo poderia regressar a cerca de 55 dólares por barril.
O cenário de base continua a ser o de que as negociações são mais um exercício de retórica do que uma tentativa genuína de chegar a um acordo. Um ataque ao Irão é, portanto, mais uma questão de “quando” do que de “se”. A volatilidade no mercado petrolífero poderá ser elevada, mas provavelmente de curta duração.
