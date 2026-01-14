Abertura de Wall Street: Índices caem após o IPP, Bancos apresentam resultados

As principais notícias do dia, aguardadas com expectativa pelos mercados, foram a divulgação dos principais dados macroeconómicos dos Estados Unidos, que fornecem informações importantes sobre o estado da economia no último trimestre de 2025. Em novembro, os preços no produtor subiram 0,2% em relação ao mês anterior e 3,0% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das expectativas do mercado. Este resultado confirma que as pressões subjacentes sobre os preços permanecem e não estão a diminuir tão rapidamente como seria de esperar, sugerindo que as empresas continuam a enfrentar desafios decorrentes do aumento dos custos de produção.

Por outro lado, os dados das vendas a retalho foram positivos, apresentando um aumento de 0,6% em relação a outubro. Os consumidores continuam ativos e dispostos a gastar, mesmo excluindo as categorias mais voláteis, como automóveis, combustíveis e serviços de alimentação. Este é um sinal claro de que a procura interna continua a impulsionar a economia dos EUA e a apoiar o seu crescimento no quarto trimestre.

Esta combinação de inflação persistente a montante e consumo dinâmico sugere que a economia continua num caminho de crescimento estável, mas também requer cautela na política monetária. Para a Reserva Federal, os valores de inflação acima do esperado são um forte argumento contra a pressa em reduzir as taxas de juro. Pelo contrário, é provável que as taxas atuais, relativamente altas, permaneçam inalteradas por um período prolongado, o que os mercados já estão a começar a prever.

Em resposta a esta notícia, os índices bolsistas dos EUA estão a apresentar uma fraqueza notável hoje. O Dow Jones caiu cerca de 0,2%, o S&P 500 recuou 0,6% e o Nasdaq está a cair cerca de 0,9%. Esta reação reflete as preocupações do mercado de que as pressões inflacionárias persistentes possam exigir uma política monetária mais restritiva, o que, por sua vez, poderia desacelerar o crescimento dos lucros das empresas e aumentar os custos de financiamento. O Nasdaq, que tem grande peso das empresas de tecnologia, é particularmente sensível a taxas de juro mais altas, que aumentam o custo de capital e limitam o potencial de crescimento futuro dessas empresas.

Embora as vendas a retalho indiquem uma procura saudável por parte dos consumidores, a preocupação predominante com taxas de juro elevadas prolongadas está a influenciar a cautela e as decisões do mercado. A longo prazo, os próximos relatórios sobre a inflação ao consumidor serão fundamentais.

Fonte:xStation5

Fonte: xStation5

Os futuros do US500 (S&P 500) estão a recuar em relação ao fecho de ontem, principalmente em reação a um PPI acima do esperado, indicando pressões inflacionárias persistentes e limitando as expectativas do mercado para cortes rápidos nas taxas da Fed. Os dados do PPI básico acima do consenso suscitaram preocupações sobre a continuação da atual política monetária. O indicador RSI está a cair para cerca de 50, sinalizando um momentum neutro e a possibilidade de uma correção adicional após os níveis recorde de dezembro.

Notícias das empresas:

Wells Fargo (WFC.US) divulgou resultados do quarto trimestre de 2025 que desapontaram o mercado, com receita e EPS abaixo das expectativas, levando a uma queda no preço das suas ações. No entanto, o banco registou um crescimento no lucro líquido e apresenta perspectivas otimistas para 2026, assumindo gastos estáveis, aumento na receita de juros e crescimento nos segmentos de empréstimos e mercados financeiros.

A remoção das restrições regulatórias permite uma maior expansão e investimento, aumentando as esperanças de melhores resultados no próximo ano.

Principais resultados financeiros do Wells Fargo no quarto trimestre de 2025:

Receita: US$ 21,29 mil milhões

EPS: US$ 1,62

Balanço patrimonial: mais de US$ 2 biliões

Crescimento do lucro líquido ano a ano impulsionado pela receita de juros

Forte crescimento em novos cartões de crédito e empréstimos para automóveis

O Citigroup (C.US) divulgou resultados do quarto trimestre de 2025 que surpreenderam positivamente o mercado. Apesar do desempenho mais fraco na divisão de mercados, o banco apresentou um crescimento sólido nos segmentos de banca de investimento e gestão de patrimónios. O banco prevê um crescimento na receita líquida de juros em 2026 e a manutenção de uma estrutura de custos eficiente.

Principais resultados financeiros do Citigroup no quarto trimestre de 2025:

EPS ajustado: US$ 1,81 contra US$ 1,62 esperado

Receita: US$ 19,9 mil milhões contra US$ 20,5 mil milhões esperados, acima dos US$ 19,5 mil milhões no ano anterior

Receita líquida de juros (NII): US$ 15,7 mil milhões, +5% no trimestre, +14% no ano

Despesas operacionais totais: US$ 13,8 mil milhões contra US$ 14,3 mil milhões no trimestre anterior

Reserva para perdas com empréstimos: US$ 2,22 mil milhões, abaixo dos US$ 2,45 mil milhões

Empréstimos: US$ 752 mil milhões, depósitos: US$ 1,40 bilião

Receita por segmento: Serviços: US$ 5,94 mil milhões, +11% no trimestre anterior, +15% no ano anterior Mercados: mil milhões de dólares, -18% em relação ao trimestre anterior, -1% em relação ao ano anterior Banca: mil milhões de dólares, +4% em relação ao trimestre anterior, +78% em relação ao ano anterior Banca de consumo nos EUA: mil milhões de dólares, +3% em relação ao ano anterior Gestão de patrimônio: mil milhões de dólares, +7% em relação ao ano anterior



O banco destacou que 2025 terminou com receitas recorde e alavancagem operacional positiva em todos os cinco segmentos de negócios, com investimentos a impulsionar um sólido crescimento das receitas.

O Bank of America (BAC.US) divulgou resultados do quarto trimestre de 2025 que superaram as expectativas do mercado. O crescimento das receitas com juros e sem juros refletiu a resiliência dos consumidores e das empresas. Os segmentos de Banca Global e Gestão Global de Património e Investimentos registaram um crescimento das receitas em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior. O banco prevê um crescimento de 5 a 7% na receita líquida de juros e alavancagem operacional positiva em 2026.

Principais resultados financeiros do Bank of America no quarto trimestre de 2025:

EPS: US$ 0,98 contra US$ 0,95 esperado

Receita líquida de juros (FTE): US$ 15,9 mil milhões, acima dos US$ 14,5 mil milhões no ano anterior

Receita não relacionada a juros: US$ 12,6 mil milhões, acima dos US$ 12,1 mil milhões no ano anterior

Reserva para perdas com empréstimos: US$ 1,31 mil milhões, abaixo dos US$ 1,45 mil milhões no ano anterior

Despesas operacionais: US$ 17,4 mil milhões contra US$ 16,8 mil milhões no quarto trimestre de 2024

Depósitos: US$ 2,01 biliões

Receita: US$ 28,40 mil milhões contra US$ 27,55 mil milhões previstos

Lucro líquido: US$ 7,6 mil milhões

Receita por segmento: Banca de consumo: US$ 11,2 mil milhões, um aumento de US$ 10,6 mil milhões em relação ao ano anterior Gestão global de património e investimentos: US$ 6,62 mil milhões, um aumento de US$ 6,0 mil milhões em relação ao ano anterior Banca global: US$ 6,24 mil milhões, um aumento em relação aos US$ 6,10 mil milhões no ano anterior Mercados globais: US$ 5,32 mil milhões, um aumento em relação aos US$ 4,86 mil milhões no ano anterior



O banco reportou sólida qualidade de crédito, alavancagem operacional positiva e crescimento da receita em segmentos-chave, o que, combinado com a demanda resiliente dos consumidores e das empresas, gera otimismo para o próximo ano.