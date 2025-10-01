Abertura de Wall Street: Mercado continua calmo apesar da incerteza

A paralisação do governo americano, a primeira em sete anos, causou alguma preocupação, mas a reação do mercado permanece moderada. Embora algumas agências federais tenham interrompido as suas operações e os pagamentos a certos funcionários tenham sido suspensos, os investidores não entraram no pânico. Os mercados já precificaram os riscos associados a esse impasse, razão pela qual as quedas observadas são relativamente pequenas e não se assemelham a uma forte liquidação.
No entanto, um fator significativo continua a ser falta de publicação de dados macroeconómicos importantes, como o relatório semanal de emprego (NFP), o que introduz incerteza adicional e limita a capacidade do mercado de avaliar com precisão a situação da economia. No entanto, a maioria dos participantes do mercado presume que o impasse orçamental terá um impacto limitado e de curto prazo na economia e espera um acordo rápido entre as partes.
As tensões políticas resultantes da rivalidade entre democratas e republicanos, bem como as próximas eleições de 2026, continuam sendo um fator de risco, mas, neste momento, Wall Street está focada principalmente nos dados económicos e nas decisões do Fed. O Federal Reserve, tendo em consideração o aumento da incerteza, provavelmente será mais cauteloso em relação a novos aumentos nas taxas de juros.
Embora a situação política em Washington permaneça instável, os mercados financeiros parecem preparados para tais cenários e não preveem, no momento, turbulências acentuadas. A calma moderada entre os investidores sugere que a atual paralisação do governo já foi amplamente precificada, e os potenciais efeitos negativos sobre a economia serão limitados e de curta duração.
US500 (H1)
Os futuros do índice S&P 500 (US500) estão em alta durante as negociações da manhã, apesar das interrupções contínuas relacionadas à paralisação do governo dos EUA. O impasse político em Washington e a suspensão das operações de algumas instituições federais não desencadearam uma forte reação do mercado, sugerindo que os investidores percebem a situação como temporária e com impacto económico limitado.
Source: xStation5
Company News:
A IBM (IBM.US) e a AMD (AMD.US) assinaram uma parceria estratégica para fornecer infraestrutura avançada de IA para a Zyphra, empresa especializada em software de código aberto e pesquisa em IA. A Zyphra, sediada em São Francisco, desenvolve soluções de IA de código aberto, aprimorando modelos e tecnologias sofisticadas de IA. Este acordo fornecerá à Zyphra acesso aos poderosos recursos de computação em nuvem da IBM, permitindo o desenvolvimento e o treinamento de modelos de IA de ponta e em larga escala. A colaboração marca um passo importante no avanço das tecnologias de IA generativa e demonstra como as principais empresas de tecnologia estão unindo forças para apoiar a inovação neste campo em rápida evolução. A Zyphra, que recentemente concluiu uma rodada de financiamento de US$ 1 mil milhão, planeja usar esses recursos para desenvolver ainda mais soluções inovadoras de IA.
A Fortress Biotech (FBIO.US) perdeu valor durante a sessão de quarta-feira, recuando cerca de 34% após a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ter se recusado a aprovar seu medicamento CUTX-101 para a doença rara de Menkes. Essa notícia negativa desencadeou forte pressão de venda, impactando o preço das ações da empresa.
As ações da Nike (NKE.US) subiram mais de 3% durante a sessão de quarta-feira, após divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram a média das previsões dos analistas. Isso confirma o foco efetivo da empresa em disciplinas esportivas importantes, como corrida e basquete, que estão começando a gerar resultados tangíveis. O maior impulsionador positivo foi o crescimento da receita no atacado, apoiado por parcerias com a Amazon e a Foot Locker. Além disso, a Nike observou uma clara melhora nas vendas de tênis de corrida. Esses resultados positivos foram recebidos com entusiasmo pelos investidores, levando a um aumento na demanda pelas ações da empresa.
As ações da Marvell Technology (MRVL.US) estão atualmente em queda de cerca de 3% após um rebaixamento. Analistas destacam que os negócios de data center da Marvell quase triplicaram nos últimos dois anos, impulsionados pelo sucesso na implantação de processadores XPU personalizados e um forte portfólio de chips de rede com suporte para IA. No entanto, a visibilidade limitada do mercado e a crescente concorrência no segmento de processadores XPU personalizados — especialmente após a recente alta rápida do preço das ações — levam os analistas a adotar uma postura mais cautelosa em relação à empresa.
