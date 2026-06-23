Abertura de Wall Street: Mercados viram as costas à IA?

Principais conclusões O Nasdaq 100 cai quase 3%, enquanto as ações ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores lideram a correção em Wall Street.

Nvidia, Micron, AMD e Intel registam fortes perdas, numa altura em que os investidores reavaliam as expectativas de crescimento e rentabilidade da IA.

Apesar da correção, a tendência de médio prazo do US100 permanece positiva, com a zona dos 29 mil pontos a assumir-se como um suporte técnico importante.

Desde as primeiras horas da manhã, tem-se verificado uma acentuada deterioração do sentimento em relação às empresas do ecossistema mais alargado da IA. A SK Hynix, cotada na bolsa de valores coreana, registou uma queda superior a 12 % após ter atingido um novo máximo, arrastando consigo todo o índice KOSPI para baixo (-10 %). Semicondutores lideram as perdas em Wall Street Têm-se multiplicado as vozes que apontam para a sobrevalorização das empresas do setor, o que se reflete fortemente hoje tanto no S&P 500 (-1,3%) como no Nasdaq 100 (-2,9%). Na parte inferior da lista de hoje, encontramos empresas como; Micron (-11,9%)

SanDisk (-11,5%)

Marvell (-8,6%)

AMD (-7%)

Intel (-6,7%). Vale a pena referir aqui que a Micron deverá divulgar os seus resultados do terceiro trimestre amanhã, após o fecho do mercado. Resultados da Micron podem determinar a próxima fase da correção O mercado espera uma receita de aproximadamente 35 mil milhões de dólares, em comparação com apenas 9,3 mil milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado (um aumento de mais de três vezes!).

Estima-se que o lucro por ação (EPS) ultrapasse os 20 dólares (em comparação com 1,9 dólares há um ano). Se a Micron apresentar o mais pequeno que seja desvio em termos de previsões ou margens (que se espera que atinjam uns impressionantes 81%), a correção de hoje poderá transformar-se numa queda mais acentuada. Nvidia e índice SOX registam uma das piores sessões do trimestre Figura 1: Painel do Nasdaq 100 (23.06.2026) A onda de vendas de hoje não poupa o principal barómetro da revolução da IA, a Nvidia, cujas ações estão a cair 2,7%. Todo o Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) está a registar uma das suas piores sessões deste trimestre. Os investidores estão claramente a realizar lucros após meses de ganhos eufóricos, revendo as suas expectativas quanto ao ritmo de rentabilização dos investimentos em IA. A deterioração do sentimento reflete-se também no índice de volatilidade VIX (conhecido como o «índice do medo»), que hoje regista uma subida superior a 11%. Vencedores e perdedores do Nasdaq 100 Figura 2: Vencedores e perdedores do Nasdaq 100 (23.06.2026) A sessão de quinta-feira destaca uma rotação de capital clássica. Os fundos retirados das ações de crescimento com prémios elevados procuram um porto seguro nos setores defensivos tradicionais (o chamado «valor»), como se pode observar na força relativa do Dow Jones Industrial Average (-015%) face ao Nasdaq, fortemente orientado para a tecnologia. Mapa de calor setorial do Nasdaq 100 (23.06.2026) Fig 3. Mapa de calor setorial do Nasdaq 100 (23.06.2026) Análise Técnica do US100 Figura 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026) As quedas de hoje, no entanto, refletem-se claramente nos indicadores de momentum, que começam a favorecer mais fortemente o lado da oferta no curto prazo. O oscilador RSI caiu para cerca de 52,9 pontos, o que neutraliza as condições anteriores de sobrecompra e confirma um estado de equilíbrio transitório com uma ligeira tendência de baixa. Entretanto, o indicador MACD mantém consistentemente um sinal de venda, sugerindo o enfraquecimento do momentum ascendente anterior, o que abre espaço para que os vendedores testem níveis de suporte mais baixos. Apesar da correção de hoje, a tendência ascendente de médio prazo que teve início em meados de março permanece tecnicamente inalterada. As quedas enquadram-se no cenário de um arrefecimento do mercado há muito esperado, após os fortes ganhos anteriores. Uma área defensiva fundamental para os otimistas é agora a região entre os 28,9 mil e os 29 mil pontos, onde se situa a média móvel simples (SMA) de 50. Enquanto as cotações se mantiverem acima desta zona de procura, a retração de hoje deve ser interpretada como um movimento puramente corretivo no âmbito da tendência dominante. Empresas em destaque AMC Entertainment (AMC.US): Os preços das ações estão a cair mais de 23% depois de a empresa ter celebrado um acordo com investidores institucionais relativamente à emissão de quase 100 milhões de novas ações ordinárias, com as quais pretende angariar aproximadamente 200 milhões de dólares em capital. A emissão provoca uma diluição significativa do capital social.

Os preços das ações estão a cair mais de 23% depois de a empresa ter celebrado um acordo com investidores institucionais relativamente à emissão de quase 100 milhões de novas ações ordinárias, com as quais pretende angariar aproximadamente 200 milhões de dólares em capital. A emissão provoca uma diluição significativa do capital social. IBM ( IBM.US ): A subida do preço das ações (4,3%) é sustentada por duas notícias positivas: uma revisão em alta da recomendação para «sobreponderar» por parte dos analistas do JPMorgan e a inclusão da empresa no Programa de Parceiros Cibernéticos OpenAI Daybreak.

A subida do preço das ações (4,3%) é sustentada por duas notícias positivas: uma revisão em alta da recomendação para «sobreponderar» por parte dos analistas do JPMorgan e a inclusão da empresa no Programa de Parceiros Cibernéticos OpenAI Daybreak. Primoris Services ( PRIM.US ): A empresa reduziu significativamente a sua previsão de lucro ajustado para todo o ano de 2026, o que suscitou uma reação muito negativa por parte dos investidores (-28%).

A empresa reduziu significativamente a sua previsão de lucro ajustado para todo o ano de 2026, o que suscitou uma reação muito negativa por parte dos investidores (-28%). Avis Budget Group ( CAR.US ): A informação relativa à conclusão de um acordo com o fundo Pentwater Capital Management e entidades relacionadas significa o encerramento do litígio relativo à devolução dos lucros decorrentes das chamadas «operações de curto prazo», ou seja, aqueles gerados por pessoas com acesso a informação privilegiada na sequência da compra e venda (ou venda e compra) de ações da sua própria empresa num período inferior a 6 meses. As ações subiram 6,7%.

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