Abertura de Wall Street: O mercado continua em queda, investires continuam preocupados com o crescimento

O mercado bolsista dos EUA inicia a última sessão da semana com novas quedas. As maiores descidas verificam-se nos futuros do US100, refletindo um enfraquecimento do otimismo em relação ao setor tecnológico. As perdas situam-se em cerca de 1,5%. O NASDAQ 100 encontra-se agora cerca de 7% abaixo do seu pico. Às preocupações com a saúde das empresas tecnológicas, à recuperação do setor da IA e aos semicondutores juntam-se, cada vez mais, a escalada do conflito no Estreito de Ormuz. O Irão respondeu aos novos bombardeamentos no seu território com ataques a instalações militares norte-americanas na região do Golfo Pérsico. Os receios quanto à inflação também não estão a diminuir devido às notícias provenientes da Rússia. As preocupações com as colheitas e as exportações de trigo e petróleo estão a tornar-se mais graves. Os ataques ucranianos, cada vez mais eficazes, estão a perturbar a indústria petrolífera e o transporte marítimo no Mar de Azov. O sentimento negativo está também a ser reforçado pelos últimos resultados da Netflix. A líder do streaming desiludiu tanto nos resultados como nas previsões, e as preocupações com a situação da empresa estão a alastrar-se ao resto do setor. Notícias da empresa Netflix (NFLX.US): Os resultados do segundo trimestre de 2026 revelaram um lucro por ação (EPS) que se situou dentro do intervalo esperado pelo mercado, situando-se nos 0,80 dólares. A receita subiu para 12,56 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas de Wall Street, que apontavam para um valor entre 12,58 e 13,0 mil milhões de dólares. No entanto, foram as previsões que mais pesaram sobre as ações. A administração previu um EPS para o terceiro trimestre de 0,82 dólares, também abaixo das previsões. As ações registaram uma queda superior a 10%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): A fabricante dos robôs cirúrgicos da Vinci registou uma queda de cerca de 10% após os resultados do segundo trimestre. Apesar de os lucros terem superado as expectativas, a empresa não reviu em alta as suas previsões para o ano fiscal completo.

SpaceX (SPXC.US): O voo de teste planeado da «Starship» foi cancelado pouco antes do lançamento na quinta-feira, devido a uma avaria num dos motores do foguetão. As ações caíram 4% e estão agora a ser negociadas abaixo do preço da oferta pública inicial (IPO).

As ações do setor dos semicondutores e da memória mantêm-se numa tendência de descida. A Intel, a Marvell e a AMD registam uma queda de cerca de 4% na abertura do mercado. A Nvidia, a Micron e a Broadcom registam uma queda superior a 2%.

Nebius (NBIS.US): A empresa «Neo Cloud» emitiu 775 milhões de dólares em obrigações garantidas. De acordo com relatórios da administração, a procura por estes instrumentos de dívida excedeu significativamente a oferta. A ação registou uma queda de 14%. Análise técnica do US100 (D1 Os vendedores assumiram recentemente o controlo no gráfico, empurrando os preços para abaixo da resistência nos níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50%. O próximo objetivo dos vendedores é uma quebra abaixo dos 28 445, a partir da qual poderão alargar a correção em direção aos 27 000 pontos. A apoiar os compradores está uma zona de dupla resistência baseada na EMA100 e na retração de Fibonacci de 61,8%. O RSI está mais baixo (40), mas ainda não se encontra em território de sobrevenda. No entanto, a média do MACD continua a jogar contra os compradores. Fonte: xStation5 Dados macroeconómicos As licenças de construção registaram uma queda superior à esperada. Em junho, foram emitidas 1,36 milhões de licenças, contra as expectativas de 1,4 milhões.

Os preços das exportações dos EUA caíram 0,6% (mais do que o esperado), enquanto os preços das importações subiram 0,3% (bem acima das expectativas).

A produção industrial subiu 0,1% em junho, contra as expectativas de 0,2%.

Em termos gerais, os dados macroeconómicos apresentam um quadro negativo da economia dos EUA, que ainda parece estar mascarada por um crescimento nominalmente forte do PIB e pela descida da inflação.

Meia hora após o início da sessão, serão divulgados os dados da Universidade de Michigan. O mercado espera uma ligeira melhoria na confiança dos consumidores e uma descida nas expectativas de inflação.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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