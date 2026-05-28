O sell-off no ouro continua (GOLD: -1,5%), levando os futuros do metal precioso a atingirem a sua média móvel exponencial de 200 dias pela primeira vez desde março. Este reteste técnico crucial está a ser impulsionado por uma combinação potente entre o dólar, que se valoriza como moeda de refúgio, e a pressão crescente resultante de uma política monetária norte-americana unificada e restritiva. O OURO encontra-se atualmente estabilizado na sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, com o RSI a oscilar apenas alguns pontos acima do limiar de sobrevenda (>30). É de salientar que esta recente onda de volatilidade geopolítica tem sido impulsionada por volumes de negociação inferiores aos registados nos últimos trimestres. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o OURO hoje: Escalada militar EUA-Irão: Os EUA abateram quatro drones iranianos e destruíram uma estação de controlo terrestre perto do Estreito de Ormuz, desencadeando um ataque retaliatório iraniano contra uma base aérea americana no Kuwait. Com as negociações de paz num impasse, o Presidente Trump rejeitou uma proposta do Irão e de Omã para restaurar e gerir conjuntamente o tráfego comercial através do Estreito de Ormuz, ameaçando «terminar o trabalho» a menos que Teerão cumpra.

Os EUA abateram quatro drones iranianos e destruíram uma estação de controlo terrestre perto do Estreito de Ormuz, desencadeando um ataque retaliatório iraniano contra uma base aérea americana no Kuwait. Com as negociações de paz num impasse, o Presidente Trump rejeitou uma proposta do Irão e de Omã para restaurar e gerir conjuntamente o tráfego comercial através do Estreito de Ormuz, ameaçando «terminar o trabalho» a menos que Teerão cumpra. Trégua no Líbano à beira do colapso: Entretanto, Israel intensificou drasticamente a sua campanha contra o Hezbollah no sul do Líbano, atacando 550 alvos esta semana e declarando uma nova zona de combate. Estes intensos combates levam o frágil cessar-fogo de abril à beira do colapso e já provocaram a deslocação de mais de 1,2 milhões de pessoas.

Entretanto, Israel intensificou drasticamente a sua campanha contra o Hezbollah no sul do Líbano, atacando 550 alvos esta semana e declarando uma nova zona de combate. Estes intensos combates levam o frágil cessar-fogo de abril à beira do colapso e já provocaram a deslocação de mais de 1,2 milhões de pessoas. Dólar dispara com impasse: As renovadas tensões no Médio Oriente, sustentadas pela troca de hostilidades na região, puseram um fim abrupto ao recente surto de otimismo em torno do acordo de paz. Este agravamento do impasse geopolítico reacendeu uma intensa procura por ativos de refúgio, impulsionando agressivamente o dólar americano de volta a níveis-chave observados pela última vez durante o auge do conflito, em meados de março.

As renovadas tensões no Médio Oriente, sustentadas pela troca de hostilidades na região, puseram um fim abrupto ao recente surto de otimismo em torno do acordo de paz. Este agravamento do impasse geopolítico reacendeu uma intensa procura por ativos de refúgio, impulsionando agressivamente o dólar americano de volta a níveis-chave observados pela última vez durante o auge do conflito, em meados de março. Posição hawkish da Fed diminui o apelo do ouro: A retórica agressiva dos decisores políticos da Reserva Federal prejudicou gravemente a atratividade dos metais preciosos sem rendimento. A governadora da Fed, Lisa Cook, declarou-se disposta a retomar os aumentos das taxas de juro se a inflação persistente o exigir, enquanto Neel Kashkari observou que um mercado de trabalho sólido proporciona ampla margem para um aperto monetário mais acentuado. Esta frente unida direcionou o capital para um dólar americano em fortalecimento, aumentando drasticamente o custo de oportunidade de deter ouro em detrimento de ativos que geram rendimento.

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