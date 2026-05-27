Resumo do dia – Petróleo cai apesar do acordo não ter acontecido

🌍 Geopolítica Sinais contraditórios estão a chegar ao mercado relativamente às negociações entre os EUA e o Irão, que visam pôr fim à guerra e restabelecer o fluxo de energia através do estratégico Estreito de Ormuz .

estão a chegar ao mercado relativamente às negociações entre os EUA e o Irão, que visam pôr fim à guerra e restabelecer o fluxo de energia através do estratégico . O presidente Donald Trump afirmou que «não está satisfeito» com o andamento das negociações, o que diminuiu as expectativas de um acordo rápido.

com o andamento das negociações, o que diminuiu as expectativas de um acordo rápido. A Casa Branca rejeitou as notícias da imprensa iraniana sobre um projeto de acordo provisório — segundo o qual o tráfego no estreito voltaria ao normal no prazo de um mês — como uma “invenção total” e negou categoricamente as alegações.

e negou categoricamente as alegações. Donald Trump acrescentou que ninguém controlará o estreito e que os EUA o vigiarão. Referiu ainda que os 24 mil milhões de dólares em ativos congelados de Teerão só serão devolvidos quando o Irão começar a «comportar-se adequadamente», o que continua a ser um dos principais pontos de discórdia, a par da questão da livre passagem pelo Ormuz.

de Teerão só serão devolvidos quando o Irão começar a «comportar-se adequadamente», o que continua a ser um dos principais pontos de discórdia, a par da questão da livre passagem pelo Ormuz. O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, indicou que as próximas horas e dias revelarão se é possível alcançar progressos, acrescentando que o enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner e o Vice-Presidente JD Vance estão fortemente envolvidos nas negociações. 🇺🇸 Mercado de Ações dos EUA (Wall Street) Os principais índices de Wall Street registaram perdas após uma subida inicial no início da sessão, quebrando uma sequência de máximos históricos quase diários observada nas últimas semanas. Durante a sessão, o contrato US500 (S&P 500) caiu cerca de 0,1% e o contrato US100 (Nasdaq 100) recuou 0,3%, enquanto o contrato US30 (Dow Jones) subiu cerca de 0,4%.

observada nas últimas semanas. Durante a sessão, o contrato (S&P 500) caiu cerca de 0,1% e o contrato (Nasdaq 100) recuou 0,3%, enquanto o contrato (Dow Jones) subiu cerca de 0,4%. Os grandes bancos lideraram as quedas , enquanto a recuperação dos fabricantes de chips, que anteriormente registavam fortes subidas, estagnou. O setor tecnológico registou na semana passada a maior saída de capital de retalho desde dezembro , de acordo com dados da BofA Securities.

, enquanto a recuperação dos fabricantes de chips, que anteriormente registavam fortes subidas, estagnou. O setor tecnológico registou na semana passada a , de acordo com dados da BofA Securities. Os analistas da Goldman Sachs elevaram a sua previsão de fim de ano para o S&P 500 para 8.000 pontos (em comparação com os 7.600 anteriores), citando uma época de resultados do primeiro trimestre excepcionalmente forte. Juntam-se assim ao Morgan Stanley e ao Deutsche Bank, que também apontam para a marca dos 8.000 pontos.

(em comparação com os 7.600 anteriores), citando uma época de resultados do primeiro trimestre excepcionalmente forte. Juntam-se assim ao Morgan Stanley e ao Deutsche Bank, que também apontam para a marca dos 8.000 pontos. Em destaque: As ações do JPMorgan Chase & Co. e de outros grandes bancos caíram na sequência das declarações de Jamie Dimon na conferência da Bernstein, onde sugeriu que os custos de 2026 poderão exceder ligeiramente as previsões , enquanto as orientações relativas à Receita Líquida de Juros (NII) permanecem inalteradas. Entretanto, o Bank of America espera que as receitas de vendas e negociação cresçam cerca de 15% em termos homólogos no segundo trimestre.

As ações do JPMorgan Chase & Co. e de outros grandes bancos caíram na sequência das declarações de Jamie Dimon na conferência da Bernstein, onde sugeriu que , enquanto as orientações relativas à Receita Líquida de Juros (NII) permanecem inalteradas. Entretanto, o Bank of America espera que as receitas de vendas e negociação cresçam cerca de 15% em termos homólogos no segundo trimestre. O CEO da Boeing Co. apresentou uma perspetiva otimista, prevendo um aumento da produção do 737 Max, a certificação de modelos atrasados e ventos favoráveis provenientes das despesas com a defesa. Por outro lado, os resultados da Salesforce Inc. após o fecho do mercado poderão determinar se as ações saem da sua recente estagnação.

Antes da tão esperada estreia em bolsa da SpaceX , a FTSE Russell alterou as suas regras de entrada rápida para grandes empresas nos seus principais índices.

, a FTSE Russell alterou as suas regras de entrada rápida para grandes empresas nos seus principais índices. A Lululemon Athletica Inc. concordou em nomear três novos membros do conselho de administração, pondo fim a uma longa disputa com o fundador Chip Wilson, enquanto a Blackstone Inc. irá disponibilizar até 1,3 mil milhões de dólares em financiamento para a Apogee Therapeutics Inc. 🇪🇺 Mercados bolsistas europeus e britânicos O índice Stoxx 600 da Europa fechou estável , apagando os ganhos anteriores sob o peso das notícias geopolíticas. O setor tecnológico (Índice Stoxx Tech) caiu 1,2%, liderado pela queda das ações de semicondutores.

, apagando os ganhos anteriores sob o peso das notícias geopolíticas. O setor tecnológico (Índice Stoxx Tech) caiu 1,2%, liderado pela queda das ações de semicondutores. O índice de blue chips Eurostoxx 50 subiu 0,11%, mas os futuros do EU50 estão atualmente a ser negociados com uma queda de 0,23%. 📈 Macroeconomia e obrigações As taxas hipotecárias nos EUA subiram para o seu nível mais alto desde agosto , levando a uma queda nos pedidos de hipotecas na semana que terminou a 22 de maio.

, levando a uma queda nos pedidos de hipotecas na semana que terminou a 22 de maio. Os investidores estão atentos aos dados de quinta-feira sobre o rendimento pessoal e as Despesas de Consumo Pessoal (PCE) , bem como aos relatórios de sexta-feira sobre os stocks do retalho.

, bem como aos relatórios de sexta-feira sobre os stocks do retalho. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantiveram-se estáveis em 4,49%.

Os rendimentos das obrigações alemãs a 10 anos situaram-se em 2,99% (praticamente inalterados), enquanto os rendimentos do Reino Unido caíram dois pontos base para 4,86%. 💱 Moedas O par EURUSD manteve-se estável em 1,1623 , embora anteriormente, impulsionado por uma retração mais acentuada do petróleo, tenha flertado com os seus níveis mais elevados desde meados de maio (1,1660).

, embora anteriormente, impulsionado por uma retração mais acentuada do petróleo, tenha flertado com os seus níveis mais elevados desde meados de maio (1,1660). A libra esterlina caiu 0,2% face ao dólar, para 1,3421 dólares.

face ao dólar, para 1,3421 dólares. O iene japonês enfraqueceu 0,2% face ao dólar, atingindo 159,54 no par USDJPY. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo bruto sofreram quedas acentuadas na sequência de uma onda de volatilidade. O petróleo bruto dos EUA (WTI) desceu 4,3% para 89,5 dólares por barril , caindo abaixo do limiar psicológico dos 90 dólares.

, caindo abaixo do limiar psicológico dos 90 dólares. Notavelmente, devido ao feriado de segunda-feira, o relatório de stocks do DOE não foi divulgado hoje, enquanto o relatório da API deverá ser publicado após o fecho do mercado.

A televisão estatal iraniana indicou que, de acordo com o projeto de acordo, o regresso à normalidade no Estreito de Ormuz poderá ocorrer apenas um mês após a assinatura. No entanto, ao mesmo tempo, o volume de navios a transitar, quer legalmente quer com os transponders desligados, diminuiu em comparação com o fim de semana passado.

Os preços do ouro caíram até 1,2% hoje , atingindo os 4450 dólares — o seu nível mais baixo desde o final de março.

, atingindo os 4450 dólares — o seu nível mais baixo desde o final de março. Os preços do gás natural voltaram a registar uma forte recuperação, subindo quase 4% hoje para serem negociados acima dos 3,1 dólares/MMBTU. ₿ Criptomoedas A Bitcoin registou uma queda de cerca de 1,5% , sendo negociada na marca dos 74 800 dólares.

, sendo negociada na marca dos 74 800 dólares. A Ethereum está a perder 1%, caindo para cerca de 2050 dólares. Apesar da queda do petróleo, o preço do ouro desceu para o nível mais baixo desde o final de março. Fonte: xStation5

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