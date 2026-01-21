Abertura de Wall Street: Trump dá a reviravolta no sentimento

Os futuros de Wall Street apontavam para uma continuação da queda no meio da semana nesta manhã, mas o sentimento mudou quando Donald Trump subiu ao palco do Fórum Económico Mundial. Adotando uma postura notavelmente mais defensiva, a garantia do presidente de que uma “solução enérgica” em relação à Gronelândia está fora de questão proporcionou um alívio imediato aos mercados globais. Fundamentalmente, a ausência de qualquer menção a tarifas relacionadas com a Gronelândia reacendeu a narrativa «TACO» (Trump Always Chickens Out, ou Trump sempre se acovarda) entre os investidores. Os principais pontos do discurso do presidente incluem: O motor americano: Trump descreveu os EUA como o «motor do planeta», argumentando que a prosperidade global está ligada ao crescimento americano. Ele elogiou o histórico de sua administração em matéria de desregulamentação, cortes de impostos e controle da inflação.

Crítica à Europa: O presidente criticou as políticas europeias de energia e migração, contrastando-as com a sua agenda "America First" (América em primeiro lugar).

Pressão comercial: Numa medida consistente com sua postura protecionista, Trump propôs tarifas de 30% sobre a Suíça para combater o crescente déficit comercial.

A questão da Gronelândia: Trump reiterou seu desejo de negociar a aquisição da Gronelândia, afirmando que "nenhum outro país além dos EUA" deveria deter o território. Ele emitiu um ultimato severo à Dinamarca: «Se eles disserem sim, será bem-vindo; se disserem não, será lembrado para sempre.»

Estratégia energética: Embora elogie a energia nuclear e o domínio dos EUA no petróleo e gás, Trump continuou crítico em relação às energias renováveis, especificamente a energia eólica. Ele prometeu reduzir os preços das commodities e negociar uma resolução para o conflito na Ucrânia.

Investimento regional: O presidente também sinalizou que a Venezuela deve beneficiar do aumento do investimento americano. Visão técnica: US500 (Futuros do S&P 500) Os contratos do S&P 500 tiveram uma recuperação robusta, sendo negociados perto do nível 6.900 e recuperando aproximadamente 0,7% após a liquidação de ontem. A fase corretiva atual corresponde à magnitude da retração de dezembro. Os compradores provavelmente estão de olho na resistência em 6.930, que se alinha com a retração de 50,0 da correção atual e o gap de abertura do fim de semana. Por outro lado, caso a tendência de queda se retome, os vendedores olharão para os níveis de retração de 50,0 e 61,8 da grande alta que começou em novembro. Notícias das empresas: As ações da Netflix (NFLX.US) caíram pouco mais de 2,5% no início do período de negociação, uma recuperação significativa em relação à queda de quase 8% observada no pré-mercado. Embora os resultados do quarto trimestre tenham atendido às expectativas, as orientações futuras da gigante do streaming decepcionaram os investidores. Em uma mudança estratégica, a Netflix anunciou que está mudando para uma oferta totalmente em dinheiro pela Warner Bros para finalizar a fusão. Consequentemente, a empresa suspendeu o seu programa de recompra de ações para preservar o capital para a aquisição. A Johnson & Johnson (JNJ.US) divulgou receitas de 24,6 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2025, ligeiramente acima do consenso de 24,1 mil milhões de dólares. O lucro por ação (EPS) ficou em 2,46 dólares, em grande parte em linha com as estimativas.

Embora os mercados tenham reagido positivamente ao crescimento do portfólio de oncologia e a uma perspetiva estável para 2026, as ações foram negociadas com uma queda de quase 2% na sessão.

A Charles Schwab (SCHW.US) apresentou resultados que corresponderam às projeções dos analistas, com receitas de US$ 6,34 mil milhões e EPS de US$ 1,39 . A reação inicial negativa à falta de um resultado acima do esperado foi compensada pela recuperação mais ampla do mercado, com as ações atualmente em alta de pouco menos de 1%.

A Travelers (TRV.US) apresentou um resultado financeiro significativamente acima do esperado, reportando um EPS de US$ 11,13 contra os US$ 8,74 esperados. A receita atingiu US$ 12,43 mil milhões , superando a previsão de US$ 11,04 mil milhões . As ações subiram para US$ 275 na abertura, antes de moderarem para US$ 270, mantendo um ganho de 1%.

A Halliburton (HAL.US) superou as expectativas com um EPS de US$ 0,69 (contra US$ 0,54 esperado) e receita de US$ 5,7 mil milhões. O foco da empresa de serviços para campos petrolíferos em novas oportunidades de investimento, incluindo possíveis empreendimentos na Venezuela, impulsionou as ações em mais de 3%.

