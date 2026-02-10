Wall Street abriu com modéstia, com os principais índices a registarem ligeiros ganhos. O S&P 500 subiu cerca de 0,2%, o Nasdaq 0,1% e o Dow Jones quase 0,5%. O mercado de ações dos EUA mantém um sentimento positivo após o fecho de ontem, quando os índices terminaram em alta e o Dow Jones atingiu um novo máximo histórico, refletindo a acumulação contínua e a força relativa das maiores empresas, particularmente no setor de tecnologia, que está a recuperar após quedas anteriores.

Vendas a retalho dos EUA surpreendem e reforçam cenário mais dovish para a FED

De uma perspetiva macroeconómica, os dados das vendas a retalho dos EUA para dezembro acabaram de ser divulgados, mostrando um desvio significativo em relação às expectativas. As vendas mensais permaneceram estáveis e a componente «básico», que exclui as vendas de automóveis, também não apresentou crescimento. Isto sugere uma potencial desaceleração nos gastos do consumidor, o que poderia limitar o impulso económico e reduzir a pressão inflacionária impulsionada pela procura.

Ao mesmo tempo, os custos com mão de obra estão a aumentar, mas a um ritmo mais lento do que o esperado, mitigando ainda mais o risco de um crescimento excessivo dos preços. Os dados fracos do consumo, combinados com as leituras atuais, indicam que a inflação pode continuar a diminuir, aumentando a probabilidade de que o Federal Reserve adote uma postura mais dovish, com possíveis cortes nas taxas de juro no futuro.

Os futuros do US500 (S&P 500) estão ligeiramente mais altos na sessão de hoje. O sentimento positivo no setor de tecnologia sustenta as avaliações, apesar dos dados de vendas a retalho mais fracos do que o esperado. O abrandamento dos gastos dos consumidores pode aumentar as hipóteses de uma política mais acomodatícia da Fed, o que ajuda ainda mais a sustentar o clima positivo do mercado.

Notícias da empresa:

A Alphabet (GOOGL.US) angariou 20 mil milhões de dólares através de uma emissão de obrigações corporativas para financiar a expansão dos seus negócios de inteligência artificial. Os títulos, emitidos com prazos de vencimento variados, atraíram um enorme interesse dos investidores, ultrapassando os 100 mil milhões de dólares. Os recursos arrecadados apoiarão investimentos em centros de dados e tecnologias de IA, com despesas de capital que devem chegar a 185 mil milhões de dólares em 2026. Além disso, relatos indicam que a empresa está a considerar a emissão de títulos com prazo de 100 anos denominados em libras esterlinas.

As ações da S&P Global (SPGI.US) caíram acentuadamente após a divulgação dos resultados do quarto trimestre e das orientações para 2026, desapontando os investidores. As ações caíram cerca de 7% após as orientações para o lucro por ação terem ficado abaixo do consenso dos analistas, apesar de as receitas trimestrais terem aumentado ligeiramente. Os lucros e o crescimento das receitas para o ano, mais fracos do que o esperado, suscitam preocupações quanto ao ritmo de crescimento e à capacidade da empresa para manter o seu impulso anterior.

As ações da Datadog (DDOG.US) estão a subir após os resultados do quarto trimestre de 2025, uma vez que a empresa superou as expectativas de receitas e lucros. A Datadog registou um crescimento de receitas de cerca de 29% em relação ao ano anterior, para 953 milhões de dólares, com um EPS ajustado de 0,59 dólares, superando as previsões dos analistas. A empresa também apresentou orientações de receitas para o primeiro trimestre de 2026 acima das expectativas do mercado, impulsionando ainda mais o sentimento dos investidores. Embora o lucro por ação projetado para o primeiro trimestre esteja ligeiramente abaixo do consenso, os resultados sólidos e as perspectivas positivas de receita sustentam o desempenho das ações da Datadog.

As ações da Spotify (SPOT.US) estão em alta após os resultados do quarto trimestre de 2025 e as projeções para o futuro terem superado as expectativas do mercado. A empresa registou um forte crescimento no número de utilizadores ativos mensais (MAU) e assinantes premium, o que se traduziu em maior receita e melhor rentabilidade. A Spotify também divulgou orientações para o primeiro trimestre de 2026, projetando um crescimento contínuo do número de utilizadores e um desempenho financeiro sólido, o que foi recebido de forma positiva pelos investidores e impulsionou as ações.

Coca‑Cola (KO.US) As ações estão em queda após os resultados do quarto trimestre de 2025. Embora o lucro por ação tenha superado ligeiramente as estimativas, a receita ficou abaixo das expectativas, e a previsão moderada de vendas para 2026 aumenta a pressão sobre a empresa.