Após a abertura do mercado bolsista norte-americano, os vendedores assumiram rapidamente o controlo. Os futuros dos principais índices (US100, US500) registam uma descida de cerca de 1%, enquanto o US30 e o US2000 apresentam um desempenho mais favorável, com uma subida de cerca de 0,2%. Tal pode sugerir que as preocupações do mercado se concentram fortemente nas empresas de grande capitalização e no setor tecnológico. O mercado está a centrar-se nas notícias das empresas tecnológicas, especialmente nos excelentes resultados da Micron, bem como num conjunto denso de dados macroeconómicos de maio. Os resultados da Micron reforçam a narrativa da «tendência da IA», mas o comportamento dos índices mostra claramente que nem todas as dúvidas dos investidores foram dissipadas. Dados macroeconómicos A inflação do PCE subiu para 4,1%, em linha com as expectativas do mercado. Estes dados não deverão afetar drasticamente a trajetória das taxas de juro dos EUA já descontada nos preços. Vale a pena notar que a inflação subjacente do PCE não só é significativamente mais baixa, como também se estabilizou mais cedo. Isto pode implicar que o aumento dos preços seja temporário.

O crescimento económico surpreendeu positivamente: o PIB dos EUA (1.º trimestre) cresceu 2,1%, contra os 1,6% esperados. Os salários e as despesas pessoais também aumentaram 0,7%.

Os pedidos de subsídio de desemprego mantiveram-se num intervalo acima dos 200 mil, mas ficaram abaixo das expectativas.

As despesas de consumo e as encomendas de bens duradouros podem ser motivo de preocupação, uma vez que se revelaram claramente inferiores ao esperado. US100 (D1) O preço está a oscilar em torno da resistência no nível de Fibonacci de 38,2%, mas a oferta já está claramente a entrar na zona de resistência. A correção continua a ser superficial e, entretanto, o RSI normalizou-se. O impulso das médias EMA também se mantém claramente favorável ao crescimento (alcista). Se a venda mantiver a iniciativa, o próximo nível-alvo seria o nível de Fibonacci de 61,8%, ou seja, em torno dos 28 445 pontos. Fonte: xStation5. Notícias das empresas Micron (MU.US): O fabricante de memórias divulgou resultados fenomenais; as ações subiram 20% na abertura do mercado. A empresa registou 41,46 mil milhões de dólares em receitas e um EPS de 25,11 dólares, um aumento superior a 100% em relação ao trimestre anterior e vários pontos percentuais acima da mediana das expectativas do mercado. Os resultados sólidos estão também a apoiar outros fabricantes do setor.

Wendy’s (WEN.US): As ações continuam a sua recuperação face aos mínimos de valorização, impulsionadas pela compra por parte de investidores particulares num clima de otimismo em torno da próxima «ação meme». As ações registam uma subida de cerca de 10%.

IBM (IBM.US): A empresa apresentou o seu primeiro protótipo de chip com tecnologia inferior a 1 nm. As ações registam uma subida de 2%.

Apple (AAPL.US): A empresa aumentou os preços dos produtos, alegando uma grande escassez de componentes de memória, pelos quais o setor da eletrónica de consumo tem de competir com os centros de dados de IA. O mercado antecipa uma pressão iminente sobre as margens e/ou um declínio nas vendas; as ações registam uma descida de cerca de 5%.

Blue Owl (OBDC.US): De acordo com a Bloomberg, a empresa de investimento está a negociar a aquisição da equipa de basquetebol «Cavaliers». As ações registam uma subida de 2%.

BlackBerry (BB.US): A empresa publicou previsões otimistas para o final do ano; espera-se que as receitas sejam sustentadas pelos gastos em infraestruturas. As ações registam uma subida de 7%.

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