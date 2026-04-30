Analisando o gráfico dos futuros do Nasdaq 100, os otimistas depararam-se com uma forte resistência perto dos 27 600 pts. É provável que esta zona funcione como uma zona de resistência importante nos próximos dias e semanas. A vela diária atual está a formar uma sombra semelhante a um doji de tendência descendente. Da mesma forma, o MACD aponta para um cruzamento de tendência descendente.

O otimismo em Wall Street está a diminuir ligeiramente hoje, num contexto de resultados mistos apresentados ontem pelos gigantes tecnológicos. A Microsoft e a Meta Platforms encontram-se entre as empresas com pior desempenho, enquanto a Alphabet (GOOGC.US) destaca-se como a que apresenta melhor desempenho, com as suas ações a subir para os 370 dólares, recuperando quase 40% em relação aos mínimos de março.

Fonte: xStation5

Notícias das empresas

Meta Platforms — A empresa-mãe do Facebook registou uma queda de cerca de 9 % após ter revisto em alta a sua previsão de despesas de capital para o ano inteiro para um intervalo de 125 a 145 mil milhões de dólares, o que aumentou as preocupações dos investidores relativamente aos gastos relacionados com a IA. O aumento das despesas de capital ofuscou os resultados do primeiro trimestre, que foram melhores do que o esperado.

Eli Lilly — A gigante farmacêutica registou uma subida de cerca de 7% após divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram significativamente as expectativas dos analistas. A empresa elevou também a sua previsão de receitas para o ano inteiro para 82 a 85 mil milhões de dólares, acima do intervalo anterior de 80 a 83 mil milhões de dólares.

Royal Caribbean — A operadora de cruzeiros está a registar uma subida de cerca de 6% na sequência dos seus últimos resultados financeiros. O lucro por ação ajustado para o primeiro trimestre ficou em 3,60 dólares, acima dos 3,20 dólares esperados pelos analistas. A receita atingiu 4,45 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo do consenso de 4,46 mil milhões de dólares. A empresa também reduziu o limite superior da sua previsão de EPS para o ano inteiro.

Caterpillar — As ações da Caterpillar subiram quase 9% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre antes da abertura do mercado na quinta-feira. O fabricante de equipamento de construção registou um lucro por ação ajustado de 5,54 dólares e receitas de 17,42 mil milhões de dólares, em comparação com as estimativas consensuais da FactSet de 4,65 dólares e 16,53 mil milhões de dólares, respetivamente.

A Caterpillar afirmou ainda que espera vendas e receitas superiores às do ano anterior no trimestre atual. O CEO Joe Creed destacou um início de ano forte, impulsionado por mercados finais resilientes e uma execução disciplinada num ambiente operacional dinâmico. Acrescentou que uma carteira de encomendas recorde proporciona uma base sólida para a continuidade do impulso positivo. As ações valorizaram mais de 160% ao longo do último ano e registam uma subida de 41% em 2026, apoiadas pelo aumento da procura na construção civil associada à expansão das infraestruturas de IA.

Fonte: xStation5