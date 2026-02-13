Os investidores receberam hoje dados importantes sobre a inflação, mas estes ainda não parecem estar a afetar as avaliações. A temporada de earnings ainda está em curso; no entanto, os acionistas parecem estar a colocar mais peso sobre o sentimento do que sobre os dados. Os principais índices dos E.U.A. estão a limitar os movimentos a menos de 0,5%. Os dados da BlackRock indicam que, apesar das recentes preocupações com a qualidade e a condição das empresas que beneficiam da revolução da IA, as entradas de investidores de retalho em fundos que investem no sector tecnológico estão em níveis recorde. Donald Trump sublinha a necessidade de negociações com o Irão, mas as suas acções sugerem o contrário. O governo dos EUA vai enviar outro porta-aviões para o Médio Oriente, juntamente com uma escolta. Dados macroeconómicos: Nos EUA, foram publicados os dados da inflação para janeiro de 2026. A inflação homóloga situou-se em 2,4%, contra as expectativas de 2,5%. Numa base mensal, a leitura foi de 0,2% contra as expectativas de 0,3%.

A inflação subjacente esteve em linha com as expectativas em 2,5% em termos anuais e 0,3% em termos mensais. US100 (D1) Os compradores não conseguiram recuperar os níveis acima do nível de Fibonacci de 23,6%, sinalizando uma fraca procura e uma perda gradual de dinâmica. Para os vendedores, o principal alvo é a resistência ao nível de 61,8% de Fibonacci, cuja quebra pode abrir caminho para uma correção mais profunda. Antes que isso aconteça, o nível de Fibonacci de 50% deve ser superado. Algum apoio para o preço vem do RSI, que caiu perto do território de sobre-compra. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: Arista Network (ANET.US): O fabricante de eletrónica está a subir mais de 6% após fortes resultados. A empresa superou as expectativas tanto em termos de ganhos como de receitas. A administração afirmou que, apesar da pressão dos custos dos componentes de memória, as margens de lucro nos próximos trimestres permanecem inalteradas.

Applied Materials (AMAT.US): As acções subiram mais de 10% após uma clara superação das expectativas do mercado durante a chamada de resultados e previsões de vendas optimistas para os próximos trimestres.

Pinterest (PINS.US): As acções da plataforma social caíram até 20% após resultados decepcionantes. Os resultados do quarto trimestre mostraram tanto o EPS como as receitas ligeiramente abaixo das expectativas, mas foi a orientação pessimista das receitas futuras que pesou sobre as avaliações.

Alibaba (BABA.US): A administração dos EUA está a considerar adicionar o Alibaba à lista de entidades sujeitas a restrições à exportação (1260H); as acções caíram cerca de 2%.

Rivian (RIVN.US): O fabricante de veículos eléctricos subiu mais de 20% depois de ter anunciado as previsões de vendas para o novo modelo de carro da empresa.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.