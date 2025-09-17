Abertura do mercado norte-americano: Investidores aguardam pela decisão da Fed

Wall Street espera quase unanimemente que a Reserva Federal corte as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais na próxima reunião. Os investidores estão também a contar que o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, assinale novos cortes nas taxas, com o objetivo de apoiar o enfraquecido mercado bolsista e estabilizar o crescimento económico num contexto de riscos globais crescentes. Nas últimas semanas, os índices de acções dos EUA, incluindo o S&P 500, atingiram máximos históricos; no entanto, as tensões relacionadas com o aumento da inflação e a incerteza geopolítica continuam a pressionar os investidores. Os analistas prevêem que o índice S&P 500 possa subir cerca de 0,7% no dia do anúncio da Fed, embora alertem para o facto de o mercado ser particularmente sensível a quaisquer sinais da Fed relativamente à futura política monetária. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Vale a pena sublinhar que os responsáveis da Fed irão atualizar as suas previsões para as taxas de juro e as perspectivas de crescimento económico durante a reunião. O tom de Jerome Powell será crucial. Uma postura mais hawkish, sugerindo a manutenção ou mesmo o regresso às subidas das taxas, poderá desencadear uma correção acentuada nos mercados acionistas e obrigacionistas. Pelo contrário, um sinal claro de continuação da flexibilização monetária será entendido como um apoio ao mercado, mas poderá suscitar preocupações quanto a novos riscos de inflação. As actuais previsões do mercado indicam que, ao longo dos próximos doze meses, as taxas de juro poderão ser reduzidas num total de cerca de 150 pontos de base, principalmente através de vários cortes faseados de 25 pontos de base cada. No entanto, a situação continua a ser volátil e depende dos dados económicos que vão chegando, pelo que os investidores estão preparados para reviravoltas inesperadas. US500 (intervalo H1) O índice S&P 500 (US500) está a recuar ligeiramente esta sessão, à medida que os investidores aguardam pela decisão da Fed, que está agendada para as 19h00. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A Workday (WDAY.US) sobe 9% depois de o Guggenheim ter melhorado a sua recomendação, destacando melhorias em áreas-chave das operações da empresa. Além disso, o programa de recompra de acções de 4 mil milhões de dólares da empresa e o envolvimento do investidor ativista Elliott Management, que detém 2 mil milhões de dólares em acções, influenciam positivamente as acções. Os analistas apreciam o progresso da Workday no desenvolvimento da sua plataforma de nuvem, especialmente em inteligência artificial, e aumentaram as previsões de receitas para 2026 em 14%.

A Rithm Capital (RITM.US) ganha 3,5% após a notícia da aquisição planeada do Paramount Group (PGRE) por 1,6 mil milhões de dólares. O negócio inclui uma carteira de imóveis de escritórios situados em Nova Iorque e São Francisco. A Paramount, proprietária de edifícios de prestígio nestas cidades, procurava há algum tempo um comprador, tendo empresas como a Blackstone participado no processo de venda.

As ações do Manchester United (MANU.US) caíram 6% depois de ter apresentado os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando uma queda de 8,9% nas receitas, para 143,1 milhões de libras. No entanto, o clube registou um lucro líquido de 1,4 milhões de libras, melhorando em comparação com o prejuízo do ano anterior. A estabilidade financeira também é apoiada por um aumento de 1,7% no EBITDA. Os analistas salientam o declínio das receitas de transmissão e dos dias de jogo, em parte devido ao facto de a equipa disputar a Liga Europa em vez da Liga dos Campeões. O clube confirmou as previsões para o ano inteiro, esperando receitas entre £650-670 milhões e lucro EBITDA ajustado entre £145 e £160 milhões.

As ações da Netflix (NFLX.US) subiu 1,5% hoje, apesar de um declínio na sua quota de mercado de streaming em agosto. Os investidores estão a contar com uma recuperação, antecipando que as próximas estreias e os novos conteúdos encorajarão os clientes a regressar à plataforma. Um maior envolvimento dos utilizadores e a angariação de novos subscritores poderão melhorar os resultados financeiros da empresa nos próximos meses.

