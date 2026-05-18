Abertura Wall Street: Investidores aguardam resultados da Nvidia

Os principais índices bolsistas dos EUA abriram a sessão com um clima misto, enquanto a orientação geral do mercado continua limitada e sem uma tendência dominante clara. O Dow Jones Industrial Average regista ligeiras quedas, à semelhança do S&P 500, enquanto o Nasdaq Composite oscila em torno da linha de estabilidade, indicando a ausência de um catalisador de mercado unificado no conjunto do mercado acionista.

As oscilações dos índices são relativamente pequenas, sugerindo uma abordagem cautelosa por parte dos investidores e uma atitude de espera e observação enquanto se aguardam novos sinais. O sentimento em Wall Street permanece globalmente estável, apesar da incerteza macroeconómica e geopolítica que se mantém em segundo plano. O mercado parece estar a operar num ambiente de baixa visibilidade, em que os dados de curto prazo e os fluxos de capital impulsionam a volatilidade intradiária, mas não alteram significativamente o panorama geral do mercado.

Os investidores já incorporaram, em grande medida, os desenvolvimentos na sequência da reunião entre os EUA e a China em Pequim. A cimeira não produziu quaisquer acordos decisivos que pudessem remodelar significativamente as relações comerciais ou tecnológicas. As comunicações de ambas as partes limitaram-se a declarações gerais sobre a continuação do diálogo e a sinais cautelosos de reabertura parcial de canais de cooperação selecionados. Na prática, o mercado interpretou isto mais como a ausência de uma surpresa negativa do que como um progresso real, o que, no ambiente atual, é também visto como uma forma de estabilização.

Entretanto, as tensões geopolíticas relacionadas com o Irão permanecem presentes em segundo plano e continuam a reaparecer nas narrativas do mercado como uma potencial fonte de volatilidade. As notícias dos meios de comunicação social e as especulações em torno de uma possível escalada na retórica dos EUA pesam periodicamente sobre os preços do petróleo e os ativos de risco em geral. No entanto, nesta fase, este não é um fator que impulsione consistentemente as valorizações das ações, mas sim um fator que mantém um nível elevado de cautela por parte dos investidores.

O pilar fundamental que sustenta o sentimento do mercado continua a ser o setor tecnológico, em particular os semicondutores. Este segmento continua a funcionar como o principal motor dos índices bolsistas, compensando o sentimento mais fraco noutras áreas do mercado e sustentando a narrativa otimista geral. Com efeito, a tecnologia continua a ditar o tom para a direção do mercado em geral, enquanto outros setores se ajustam em grande medida ao seu dinamismo.

Os investidores estão agora focados na NVIDIA, que deverá divulgar os resultados trimestrais esta quarta-feira. As expectativas continuam muito elevadas, com o mercado a precificar não só uma clara superação das previsões de lucros, mas também a confirmação contínua da solidez do ciclo de investimento em inteligência artificial e da crescente procura por capacidade de computação. Neste contexto, a NVIDIA tornou-se efetivamente um barómetro para a narrativa mais ampla da IA, que tem sido um dos principais motores da recuperação do setor tecnológico nos últimos meses.

Qualquer desilusão nos resultados ou nas orientações poderá, por conseguinte, desencadear uma reação que se estenda para além de uma única ação. Nesse cenário, o mercado poderá passar para um modo mais defensivo, com a realização de lucros a alargar-se a um conjunto mais vasto de nomes do setor tecnológico que beneficiaram recentemente de um forte impulso. As expectativas elevadas deixam margem limitada para erros, o que significa que mesmo um desvio modesto poderá ser interpretado como um catalisador para uma correção mais ampla.

Fonte: xStation5

Os futuros dos índices bolsistas dos EUA (US500) estão a ser negociados em torno da linha de equilíbrio, refletindo uma clara cautela do mercado e uma falta de convicção quanto à direção a seguir no início da sessão. O sentimento permanece moderado, na ausência de progressos significativos nas relações entre os EUA e o Irão e face ao aumento da retórica bélica, o que continua a aumentar a incerteza e incentiva os investidores a reduzir a exposição ao risco.

Fonte: xStation5

Notícias das empresas

O Citi elevou os preços-alvo para a Intel (INTC.US) e a AMD (AMD.US), citando uma perspetiva mais positiva para o mercado de CPUs do que o anteriormente esperado. Os analistas antecipam um crescimento mais forte da procura impulsionado pelo desenvolvimento da inteligência artificial e pela expansão contínua dos centros de dados, o que sustenta uma visão construtiva em relação a ambas as empresas. Ao mesmo tempo, a Intel ganhou destaque depois de Donald Trump ter comentado que, em discussões anteriores sobre o envolvimento do governo dos EUA na empresa, ele «deveria ter pedido mais».

A Arm Holdings (ARM.US) está a subir ligeiramente no início da sessão, apesar de uma investigação antitrust em curso nos EUA. As entidades reguladoras estão a analisar se a empresa está a aproveitar a sua posição dominante no licenciamento de semicondutores para restringir a concorrência, incluindo a limitação do acesso a licenças-chave ou o agravamento das condições de licenciamento. A investigação também considera potenciais conflitos de interesses relacionados com a expansão da Arm para as suas próprias atividades de conceção de chips.

A Ryanair (RYAAY.US) apresentou resultados melhores do que o esperado, registando um aumento de cerca de 40% no lucro líquido para 2,26 mil milhões de euros e um aumento de 11% na receita para 15,5 mil milhões de euros, apoiados por preços mais elevados dos bilhetes e por uma forte procura de viagens. O número de passageiros aumentou 4%, enquanto a disciplina de custos contribuiu ainda mais para a rentabilidade. Apesar dos resultados sólidos, a empresa destacou a incerteza contínua relacionada com os preços dos combustíveis e os riscos geopolíticos.