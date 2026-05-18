Será que Wall Street vai continuar a subir? Empresas do S&P 500 continuam a mostrar o crescimento mais forte desde 2021

O S&P 500 mantém-se próximo dos seus máximos históricos e, após a divulgação dos resultados financeiros de 91% das empresas do índice (até sexta-feira, 15 de maio), os dados da FactSet revelam que 84% das empresas apresentaram lucros por ação acima das expectativas, enquanto 80% superaram as previsões de receitas. A taxa de crescimento combinada dos lucros das empresas do S&P 500 no primeiro trimestre de 2026 situa-se atualmente em 27,7% em termos homólogos. Se se mantiver, isto representaria o maior crescimento dos lucros desde o quarto trimestre de 2021, quando o índice registou um crescimento de 32,0%.

Ainda em 31 de março, os analistas esperavam um crescimento dos lucros no primeiro trimestre de apenas 13,0%. A acentuada revisão em alta reflete resultados empresariais mais fortes do que o esperado e estimativas crescentes do EPS em 10 setores.

Para o segundo trimestre de 2026, 38 empresas do S&P 500 emitiram orientações negativas para o EPS, enquanto 42 empresas divulgaram orientações positivas para os lucros.

O rácio P/E (preço/lucro) projetado para os próximos 12 meses do S&P 500 situa-se atualmente em 21,4, acima tanto da média de 5 anos de 19,9 como da média de 10 anos de 18,9. No entanto, este prémio de valorização não parece excessivo, tendo em conta a forte dinâmica dos lucros e das receitas entre as empresas norte-americanas. Fonte: FactSet A época de resultados do primeiro trimestre de 2026 confirma a força contínua das empresas norte-americanas, particularmente em termos de crescimento das receitas. A dinâmica das vendas tem vindo a acelerar de forma constante nos últimos meses, impulsionada em grande parte pelo setor tecnológico. A taxa de crescimento combinada das receitas do S&P 500 no primeiro trimestre de 2026 situa-se atualmente em 11,4% em termos homólogos. Se se mantiver até ao final da época de divulgação de resultados, isto representaria o crescimento de receitas mais forte desde o segundo trimestre de 2022, quando atingiu 13,9%.

As expectativas de receitas têm sido consistentemente revistas em alta. A 31 de dezembro, os analistas esperavam um crescimento das receitas de 8,2%; a 31 de março, as expectativas subiram para 9,9%; e hoje a estimativa situa-se em 11,4%.

Todos os 11 setores do S&P 500 estão a registar um crescimento positivo das receitas em termos homólogos. Cinco setores apresentam um crescimento de vendas de dois dígitos: Tecnologias da Informação, Serviços de Comunicação, Serviços Públicos, Imobiliário e Financeiro.

O setor da tecnologia continua a ser o que mais contribui, com as receitas a aumentarem 29,2% em termos homólogos. Dentro do setor da tecnologia, as taxas de crescimento mais elevadas são registadas pelos setores de Semicondutores e Equipamento para Semicondutores (+52%), Hardware Tecnológico (+28%), Equipamento Eletrónico (+24%), Software (+19%), Equipamento de Comunicações (+16%) e Serviços de TI (+8%).

A Tecnologia da Informação continua a ser o maior contribuinte para o crescimento global das receitas do S&P 500. Excluindo este setor, a taxa de crescimento combinada das receitas do índice diminuiria de 11,4% para 9,0%.

Os analistas esperam, no entanto, que o crescimento das receitas se modere gradualmente no segundo semestre de 2026. As projeções atuais apontam para um crescimento das receitas do S&P 500 de 11,4% no 2.º trimestre, 10,1% no 3.º trimestre e 9,7% no 4.º trimestre de 2026. Fonte: FactSet As empresas norte-americanas continuam a apresentar um crescimento dos lucros excepcionalmente forte, apesar de um ambiente macroeconómico desafiante. Os setores da tecnologia e dos serviços de comunicação continuam a ser os principais motores de crescimento do índice S&P 500 em geral. Se as tendências atuais se mantiverem até ao final da época de divulgação de resultados, isto representará a percentagem mais elevada de empresas a reportar surpresas positivas nos lucros desde o primeiro trimestre de 2022, quando o valor também atingiu 84%.

A magnitude média das surpresas positivas nos resultados situa-se atualmente em 7,1%, ligeiramente acima da média de 5 anos de 7,3% e em linha com a média de 10 anos.

As empresas de tecnologia têm sido o principal motor por trás das revisões em alta das expectativas de resultados. Em particular, as chamadas «Magnificent 7» — Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia — têm desempenhado um papel dominante.

A taxa de crescimento combinada dos lucros do S&P 500 aumentou agora para 27,7% em termos homólogos, acima dos 27,6% registados na semana anterior e significativamente acima dos 13,0% esperados no final de março.

Se se mantiver, isto representaria o crescimento mais forte dos lucros desde o 4.º trimestre de 2021, quando os lucros cresceram 32,0%.

Dez dos onze setores registam um crescimento dos lucros em termos homólogos. Sete setores apresentam ganhos de dois dígitos, liderados pela Tecnologia, Serviços de Comunicação, Materiais e Bens de Consumo Discrecionais.

O setor da Saúde continua a ser o único a registar uma queda nos lucros em relação ao ano anterior.

No que diz respeito às receitas, 80% das empresas superaram as expectativas dos analistas, um valor superior tanto à média de 5 anos (70%) como à média de 10 anos (67%).

A taxa de crescimento combinada das receitas do S&P 500 situa-se atualmente em 11,4%, contra 11,3% na semana anterior e 9,9% no final de março.

As empresas de serviços públicos têm sido recentemente as que mais contribuíram para a melhoria do crescimento das receitas, enquanto, desde o final de março, o maior apoio tem vindo dos setores de Serviços de Comunicação, Financeiro, Industrial, Tecnologia e Saúde. Fonte: FactSet US500 (Intervalo de tempo D1) O índice S&P 500 está a ser negociado perto do nível dos 7.500 pontos, com os mercados a reagirem positivamente à forte época de resultados nos EUA. A curto prazo, uma zona de suporte fundamental mantém-se em torno dos 7.100 pontos (EMA50), enquanto a EMA200 (linha vermelha) se situa atualmente perto dos 6.800 pontos. Fonte:xStation5

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