Os primeiros minutos da sessão desta segunda-feira nos mercados europeus registaram quedas moderadas na maioria dos índices bolsistas — os futuros apontam claramente para esta tendência. O índice alemão DE40 registou uma queda de 0,39%, enquanto o EU50 caiu 0,62%. Os investidores estão a acompanhar de perto os novos desenvolvimentos relativos ao conflito no Médio Oriente, que continua a ser o principal fator de volatilidade — Trump advertiu o Irão de que «o tempo está a esgotar-se», e está agendada uma reunião na Sala de Situação para terça-feira. Em segundo plano, a questão da época de resultados do primeiro trimestre está também a tornar-se cada vez mais proeminente, com o relatório da NVIDIA a assumir o protagonismo na quarta-feira. Preços atuais dos contratos. Fonte: xStation O QUE PODEMOS ESPERAR DA SESSÃO DE HOJE E DO RESTO DA SEMANA? Trump vai convocar uma reunião na Sala de Situação na terça-feira com os seus principais conselheiros de segurança nacional para avaliar o impasse nas negociações com o Irão e ponderar novas ações militares. Qualquer notícia desta reunião poderá causar um choque nos mercados — particularmente no petróleo, que já subiu quase +1,9% para cerca de 107,50 $/bbl para o WTI.

O impasse com o Irão é o principal catalisador da semana — Trump escreveu no Truth Social que «nada restará» se o Irão não agir rapidamente, e as negociações de paz chegaram claramente a um impasse. Um ataque com drones a uma instalação nuclear nos Emirados Árabes Unidos fez subir ainda mais os preços do petróleo e as taxas de rendibilidade das obrigações. As obrigações do Tesouro a 10 anos subiram para 4,631% — o seu nível mais alto desde fevereiro de 2025 — enquanto as obrigações a 30 anos atingiram um máximo anual de 5,159%

Os dados fracos da China relativos a abril estão a pesar sobre o sentimento: as vendas a retalho aumentaram apenas 0,2% em termos homólogos (o crescimento mais fraco desde dezembro de 2022), a produção industrial abrandou para 4,1% e o investimento em ativos fixos contraiu 1,6% — todos abaixo das previsões. Pequim não anunciou quaisquer novas medidas de estímulo, o que é decepcionante para os mercados que esperavam uma resposta fiscal mais forte.

Uma semana crucial para os resultados das empresas: a NVIDIA deverá divulgar os seus resultados na quarta-feira, após o fecho do mercado — a previsão consensual aponta para um EPS de 1,78 dólares e receitas de cerca de 79 mil milhões de dólares, com o preço das ações a atingir máximos históricos (+26,5% desde o início do ano). Na quarta-feira, antes da abertura do mercado, a TJX, a Target e a Lowe’s divulgarão os seus resultados, seguidas pela Walmart e pela Take-Two Interactive na quinta-feira — um teste abrangente à saúde do consumidor norte-americano e da indústria dos jogos.

Antes da abertura dos mercados hoje, a Ryanair (RYAAY) e a Baidu (BIDU) divulgaram os seus resultados — esta última servindo como barómetro do consumo digital e da publicidade chineses, na sequência de dados macroeconómicos fracos. Às 14h00, serão divulgados os dados da inflação subjacente da Polónia relativos a abril. Os principais relatórios macroeconómicos agendados para esta semana estão listados abaixo ⬇️ Fonte: XTB Calendário de resultados agendados para esta semana: Fonte: XTB

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