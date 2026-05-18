Principais conclusões A Bitcoin cai após o aumento das tensões geopolíticas entre EUA e Irão provocar um movimento global de aversão ao risco nos mercados financeiros.

Apesar da correção, a adoção institucional de criptomoedas continua a acelerar, com SBI Securities, Rakuten Securities e CME Group a reforçarem a oferta de produtos ligados à Bitcoin e Ethereum.

A Bitcoin iniciou a semana sob pressão, acompanhando o aumento da aversão ao risco nos mercados globais após novas declarações de Donald Trump sobre o Irão. Apesar da correção, o fim de semana ficou marcado por sinais positivos para a adoção institucional de criptomoedas. Adoção institucional dá novo impulso à Bitcoin O fim de semana trouxe muitas notícias encorajadoras no que diz respeito à adoção institucional de criptomoedas. Os gigantes financeiros japoneses SBI Securities e Rakuten Securities anunciaram planos para lançar os seus próprios fundos de investimento em Bitcoin e Ethereum, o que poderá abrir as portas dos ativos digitais a milhões de investidores particulares no país. Além disso, o CME Group anunciou o lançamento de novos contratos de futuros do Índice Nasdaq CME Crypto em junho. Tensões geopolíticas pressionam mercado cripto No entanto, esta segunda-feira, assistiu-se a um novo sell-off em todo o mercado de criptomoedas, impulsionada por um ressurgimento repentino da aversão ao risco. Donald Trump voltou a alimentar as tensões geopolíticas ao alertar o Irão de que «o tempo está a esgotar-se» para chegar a um acordo, o que afetou imediatamente os mercados bolsistas e arrastou a Bitcoin para baixo com eles, enquanto barómetro da liquidez global. Como resultado, o preço recuou para níveis que não se viam há várias semanas, deixando os compradores encurralados. Análise Técnica da Bitcoin (intervalo de tempo D1) A correção atual levou o preço da Bitcoin diretamente a um nível de suporte importante em torno dos 76 756 $, onde o destino do sentimento a médio prazo está válido. É aqui que se encontra uma forte zona de suporte, formada pela convergência das médias móveis EMA 50 e EMA 100, que nas últimas semanas têm servido repetidamente como um "trampolim" para o preço. xStation

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