Destaques do mercado: Energia volta a subir⚡ Investidores receiam nova escalada no Médio Oriente💥

Panorama do mercado: Os índices bolsistas europeus, incluindo o pan-europeu STOXX 600, registam, na sua maioria, quedas, enquanto os principais futuros dos índices norte-americanos também estão em baixa devido a novas preocupações com o aumento da inflação.

No entanto, o contrato alemão DE40 conseguiu contrariar esta fraqueza do mercado e regista uma subida de cerca de 0,36%.

O principal fator a impulsionar o sentimento atual continua a ser a guerra entre os EUA e o Irão, que se arrasta há mais de dois meses e levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota marítima fundamental.

Este conflito está a alimentar os receios do mercado quanto a um aumento acentuado dos preços da energia, o que, por sua vez, está a obrigar os principais bancos centrais a manter uma postura restritiva e a manter as taxas de juro mais elevadas.

Em resultado destas tensões geopolíticas, os preços do petróleo continuam a subir, com o Brent a ultrapassar a marca dos 110 dólares, registando um ganho superior a 0,5%.

Entretanto, o dólar americano está a ser negociado hoje ligeiramente em baixa (o índice USDIDX registou uma descida de 0,14%), o que abre caminho para uma ligeira subida da taxa de câmbio EUR/USD.

Voltando aos mercados bolsistas, o setor energético é, de longe, o que apresenta melhor desempenho no clima atual; é o único setor na zona do euro que apresenta atualmente um sólido impulso de crescimento, impulsionado pela subida dos preços das matérias-primas.

Os setores com pior desempenho, no entanto, são, de longe, os de materiais, bens de consumo discricionário e cuidados de saúde, que são os mais fortemente penalizados pelas preocupações com um abrandamento da procura e pelos elevados custos de financiamento. Gráfico de índices e setores – O que impulsiona o mercado? Fonte: XTB A repartição setorial do índice Euro Stoxx 50 destaca o amplo alcance da onda de vendas de hoje, da qual apenas o setor energético — com uma subida de uma fração de um porcento — conseguiu sair ileso. Fonte: XTB O mapa de sentimento das principais blue chips europeias mostra uma clara vantagem para os vendedores, que dominaram hoje os principais setores do mercado, incluindo o financeiro e o industrial, deixando espaço apenas para alguns focos isolados de alta. Fonte: XTB Uma análise dos melhores e piores desempenhos da sessão confirma que, enquanto o Intesa Sanpaolo e o BNP Paribas lideram as quedas com perdas superiores a 3%, no outro extremo do espectro, a Deutsche Boerse e a Infineon Technologies revelam-se as mais resistentes à pressão de venda. Informações sobre as empresas: A atenção dos investidores está hoje amplamente centrada na Samsung Electronics (SMSN.UK), cujas ações estão a recuperar fortemente, impedindo assim que o índice coreano entre em território de correção profunda. Esta recuperação das ações da gigante tecnológica é o resultado do reinício das negociações com o principal sindicato; os investidores acolheram com alívio a vontade de compromisso e a decisão do tribunal que limita a possibilidade de greve, o que reduz o risco de perturbação no abastecimento global de chips de memória.

A Ryanair destaca-se pelo lado negativo no mercado europeu, com as suas ações a cair mais de 4% na sequência de alertas sobre custos operacionais e de combustível mais elevados, bem como previsões piores do que o esperado para os preços dos bilhetes durante a época de férias de verão.

No outro extremo do espectro encontra-se a Deutsche Boerse (DB1.DE), com uma subida de 3% na sequência da reação positiva do mercado à notícia de que o conhecido fundo TCI adquiriu uma participação superior a 5% na operadora da bolsa de valores alemã.

A gigante francesa da publicidade Publicis (PUB.FR) também teve um dia de sucesso, registando um ganho de cerca de 2,7% na sequência do anúncio da aquisição, no valor de 2,2 mil milhões de dólares, da empresa norte-americana de análise de dados LiveRamp.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.