Os resultados trimestrais da Alphabet foram divulgados num momento único, em que todo o setor de tecnologia se encontra no limiar de uma transformação impulsionada pela inteligência artificial e pela rápida expansão da infraestrutura em nuvem. Por um lado, os investidores esperavam mais um trimestre sólido; por outro, questionavam cada vez mais até onde a empresa está disposta a ir em termos de gastos com investimentos para manter a sua posição de liderança.

Mais uma vez, a Alphabet confirmou que, mesmo num mercado de grande escala, é capaz de gerar um crescimento de receitas que parecia inatingível há apenas alguns anos. Vale a pena notar que este crescimento não resultou de ações pontuais ou ajustes sazonais, mas sim de um modelo de negócio estável e da integração cada vez mais eficaz da IA nos serviços principais da empresa.

As receitas ultrapassaram os 113 mil milhões de dólares, superando claramente as expectativas do mercado e mantendo a empresa no grupo de elite das empresas que geram mais de 100 mil milhões de dólares por trimestre. Isto demonstra não só a força das operações atuais, mas também a estabilidade e a escala que conferem à Alphabet uma vantagem competitiva significativa.

Principais destaques financeiros do quarto trimestre de 2025

Receita total: $113,8 mil milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior

Receita dos Serviços Google: $95,9 mil milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior

Receita da Pesquisa Google: $63,1 mil milhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior

Receita do YouTube: $11,4 mil milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior

Receita do Google Cloud: $17,7 mil milhões, um aumento de 48% em relação ao ano anterior

Receita operacional: $35,9 mil milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior

Margem operacional: 31,6%

Receita líquida: $34,5 mil milhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior

EPS: $2,82, um aumento de 31% em relação ao ano anterior

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

O segmento de Serviços Google continua a ser a base da empresa, mas a sua importância está a evoluir a par do papel crescente da inteligência artificial. A IA já não é apenas um complemento; está a tornar-se fundamental para otimizar campanhas publicitárias, resultando numa monetização mais eficiente do tráfego e num melhor desempenho financeiro.

A receita do YouTube, embora ligeiramente abaixo das previsões mais otimistas, continua a ser uma importante fonte de rendimento estável, e a expansão das assinaturas e serviços adicionais continua a aumentar a sua participação na receita total.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

O que mais se destaca neste trimestre é o papel crescente do Google Cloud. Este segmento evoluiu significativamente, passando de um investimento futuro dispendioso para uma importante fonte de receita. A receita ultrapassou $17 mil milhões e está a crescer a um ritmo que indica uma procura sustentada por infraestrutura de computação e serviços baseados em IA. O Google Cloud não é mais apenas um fornecedor de tecnologia, mas está a tornar-se um parceiro para as empresas, oferecendo soluções abrangentes em nuvem que atendem às necessidades comerciais cada vez mais complexas.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

As receitas, o lucro líquido e as margens operacionais líquidas mostram uma clara tendência ascendente. Esta melhoria sistemática na eficiência financeira demonstra que a empresa não está apenas a expandir-se, mas também a gerir os custos de forma mais eficaz, levando a resultados operacionais e rentabilidade mais sólidos.

Por outro lado, o aumento planeado nas despesas de investimento para 2026 suscitou reações contraditórias por parte dos investidores.

Os gastos previstos de $175 a 185 mil milhões representam um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior e excedem significativamente as previsões dos analistas. Esse impulso de investimento maciço sinaliza que a Alphabet não está apenas a manter a sua vantagem competitiva, mas também a construir novas bases para dominar a era da IA e da computação em nuvem. Esses investimentos incluem a expansão de centros de dados, o desenvolvimento de infraestrutura de IA e a expansão dos serviços do Google Cloud.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Os indicadores EBITDA e retorno sobre o capital investido confirmam que a Alphabet gera valor superior ao seu custo de capital, e o crescimento do EBITDA demonstra um equilíbrio saudável entre a expansão dos negócios e a eficiência de custos.

Reação do Mercado

A reação do mercado a essas previsões foi mista. Após o encerramento da bolsa, as ações sofreram uma queda acentuada, que foi rapidamente revertida, e as ações acabaram por fechar a sessão em alta. Isto reflete a dualidade da situação: por um lado, os investidores apreciam os resultados recorde e as perspetivas de crescimento, enquanto, por outro, se preocupam se tais despesas elevadas poderão afetar temporariamente as margens e o fluxo de caixa. No entanto, numa perspetiva de longo prazo, estes investimentos parecem estrategicamente justificados, uma vez que criam uma vantagem que poderá determinar a posição da Alphabet nos próximos anos.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

A comparação do desempenho de mercado da Alphabet com outros gigantes da tecnologia mostra que, desde o início de 2025, a empresa tem apresentado consistentemente retornos superiores, reforçando a confiança dos investidores na sua estratégia e nas suas perspetivas de crescimento.

Em segundo plano, projetos de longo prazo que até recentemente eram considerados experiências dispendiosas continuam em andamento. A empresa agora aborda os mesmos com maior disciplina, minimizando as perdas e mantendo a flexibilidade para o futuro. Esta fase de desenvolvimento reflete uma crescente maturidade operacional e estratégica.

Perspetivas de avaliação

Apresentamos uma avaliação da Alphabet Inc. utilizando o método de fluxo de caixa descontado (DCF). É importante ressaltar que isso tem fins meramente informativos e não deve ser considerado uma recomendação de investimento ou avaliação precisa.

A Alphabet é uma das maiores empresas globais do setor de tecnologia, fornecendo soluções avançadas em pesquisa, publicidade, assinaturas digitais e serviços em nuvem. A empresa beneficia da crescente procura por inteligência artificial e serviços em nuvem, e os investimentos estratégicos no desenvolvimento do Google Cloud e na integração da IA no segmento de Serviços do Google criam uma base sólida para um maior crescimento.

Vale a pena notar que a Alphabet mantém uma alta rentabilidade e uma vantagem tecnológica sobre os concorrentes, o que mitiga os riscos de mercado e permite um planeamento de crescimento seguro nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a avaliação permanece cautelosa, levando em consideração as potenciais pressões competitivas e a volatilidade do mercado global de tecnologia.

Com base na análise DCF, o valor estimado por ação da Alphabet é de $373,36, em comparação com o preço atual de $317, o que implica um potencial de valorização de aproximadamente 18%. Isso indica que a empresa não apenas apresenta fundamentos financeiros sólidos, mas também oferece uma perspectiva atraente para investidores que acreditam no crescimento contínuo dos mercados de IA, nuvem e publicidade digital.

Fonte: XTB

Resumo e principais conclusões