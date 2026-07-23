Ação da Semana: TSMC – O motor da produção por trás da revolução da IA

Nos últimos anos, o mercado tecnológico tem-se centrado principalmente nas empresas que desenvolvem soluções de inteligência artificial. A Nvidia fornece os chips que equipam os centros de dados modernos, a Microsoft e a Google estão a investir milhares de milhões de dólares em infraestruturas informáticas e inúmeras empresas estão a tentar integrar a IA generativa nos seus produtos e serviços. No entanto, por trás de cada grande história de sucesso na área da IA está uma empresa cujo papel recebe frequentemente muito menos atenção, apesar de ser um dos elementos mais importantes que permite o crescimento de todo o setor.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é onde é produzida uma parte significativa dos semicondutores mais avançados do mundo. Os chips concebidos por empresas como a Nvidia, a AMD, a Apple e a Broadcom são fabricados nas instalações da TSMC antes de se tornarem a base dos dispositivos, servidores e centros de dados mais importantes que sustentam a economia global.

A posição da empresa é única, porque a TSMC não concorre com os seus clientes. Ao contrário das empresas tradicionais de semicondutores, não concebe os seus próprios processadores nem placas gráficas. Em vez disso, concentra-se exclusivamente na fase mais complexa da cadeia de valor dos semicondutores: o fabrico de chips em grande escala. Este modelo de negócio permitiu à TSMC tornar-se o elo fundamental entre a conceção de semicondutores e a produção física.

Os resultados trimestrais recentes revelaram que o ciclo de investimento relacionado com a inteligência artificial continua a acelerar. A empresa atingiu níveis recorde de receitas, manteve uma rentabilidade excepcionalmente elevada e apresentou perspetivas muito positivas para os próximos trimestres. Particularmente importante foi a contribuição crescente do segmento de Computação de Alto Desempenho, que inclui chips utilizados em infraestruturas de inteligência artificial e centros de dados avançados.

Para os investidores, os resultados da TSMC têm importância muito para além do desempenho de uma única empresa. Em muitos negócios tecnológicos, um relatório trimestral reflete principalmente a situação de uma empresa específica. A TSMC, no entanto, fornece um dos sinais mais claros da procura real pelas tecnologias mais avançadas. Quando as maiores empresas tecnológicas do mundo aumentam os gastos com o desenvolvimento da inteligência artificial, a procura pela capacidade de produção da TSMC também aumenta.

A história da TSMC é, portanto, em muitos aspetos, a história de toda a indústria de semicondutores. A empresa não só está a beneficiar do crescimento da inteligência artificial, como também está a tornar esse crescimento possível. Cada nova fase do desenvolvimento da IA requer chips mais avançados, e a sua produção está no centro dos negócios da TSMC.

A questão fundamental para os investidores não é, portanto, apenas até que ponto a inteligência artificial pode crescer, mas também quem irá captar o valor económico criado por esta transformação. A TSMC está posicionada num dos pontos mais importantes de todo o ecossistema tecnológico.

Nas secções seguintes, iremos analisar por que razão a empresa taiwanesa construiu uma das vantagens competitivas mais difíceis de replicar no mundo, como a inteligência artificial está a alterar a estrutura do seu negócio e se a atual avaliação ainda deixa margem para um maior crescimento.

Por que razão a TSMC é uma das empresas de semicondutores mais importantes do mundo

No caso da TSMC, a maior vantagem não é um único produto, mas sim a posição da empresa na cadeia de abastecimento tecnológica global. A empresa taiwanesa criou o modelo de fundição especializada («pure play»), ou seja, um fabricante de semicondutores que produz chips exclusivamente para clientes externos. Esta abordagem permite que as maiores empresas tecnológicas do mundo concebam os seus chips mais avançados, contando com um parceiro com capacidades de fabrico inigualáveis.

Este modelo tornou a TSMC um dos pilares mais importantes da economia digital. A empresa produz chips utilizados pela Nvidia, AMD, Apple e muitos outros líderes tecnológicos, enquanto a ascensão da inteligência artificial aumentou ainda mais a sua importância estratégica.

A estrutura de negócios da TSMC mudou claramente para a inteligência artificial e a computação de alto desempenho. O segmento de Computação de Alto Desempenho tornou-se o principal motor de crescimento da empresa, substituindo o domínio anterior dos produtos eletrónicos de consumo. Isto significa que o atual ciclo dos semicondutores não é impulsionado principalmente pelas atualizações de smartphones ou computadores, mas pela expansão a longo prazo das infraestruturas necessárias para desenvolver e operar modelos de IA.

No entanto, a vantagem da TSMC não se baseia apenas na escala. A fabricação dos semicondutores mais avançados do mundo é um dos processos industriais mais complexos alguma vez criados. Construir uma fábrica de semicondutores não é suficiente. O verdadeiro desafio consiste em alcançar a produção em massa com o nível exigido de qualidade, eficiência e consistência.

É precisamente por isso que a posição da TSMC é tão difícil de contestar. Ao longo de décadas, a empresa construiu relações com as maiores empresas tecnológicas do mundo, desenvolveu um poderoso ecossistema de fornecedores e investiu centenas de milhares de milhões de dólares em sucessivas gerações de tecnologia de fabrico. Atualmente, a TSMC beneficia tanto da crescente procura por chips de IA como do valor cada vez maior de cada semicondutor produzido.

A vantagem tecnológica da TSMC: da era dos 3 nm à era dos 2 nm

Na indústria dos semicondutores, desenvolver uma nova tecnologia não é o maior desafio. A verdadeira dificuldade reside na capacidade de fabricar essa tecnologia em grande escala, mantendo ao mesmo tempo elevada qualidade, eficiência e fiabilidade. É aqui que a TSMC construiu uma das suas mais fortes vantagens competitivas.

Os processos de fabrico mais avançados, incluindo a tecnologia de 3 nm e a futura tecnologia de 2 nm, permitem às empresas criar chips com maior desempenho e menor consumo de energia. Isto é especialmente importante para os centros de dados de inteligência artificial, onde mesmo pequenas melhorias na eficiência podem traduzir-se em reduções significativas nos custos operacionais em enormes infraestruturas de computação.

O processo de 3 nm tornou-se um dos principais motores do crescimento atual da TSMC. À medida que a empresa avança para a produção em massa de chips de 2 nm, está a entrar numa nova fase de desenvolvimento tecnológico que deverá ajudar a manter a sua liderança nos segmentos mais exigentes do mercado dos semicondutores.

Ao mesmo tempo, o encapsulamento avançado de semicondutores está a tornar-se cada vez mais importante. O futuro da inteligência artificial já não se baseia apenas em tornar os transístores mais pequenos. Os sistemas de IA mais potentes requerem a integração de múltiplos chips em sistemas de computação altamente eficientes.

Isto cria duas oportunidades de crescimento paralelas para a TSMC. Por um lado, a procura continua a aumentar pelos processos de fabrico mais avançados. Por outro lado, tecnologias adicionais relacionadas com a integração de chips e o encapsulamento avançado estão a tornar-se partes cada vez mais valiosas do ecossistema dos semicondutores.

O mercado recebeu exatamente o que procurava

Os resultados trimestrais da TSMC tornaram-se um dos eventos mais importantes durante a época de divulgação de resultados do setor dos semicondutores. A razão é simples. A empresa taiwanesa situa-se no centro da cadeia de abastecimento tecnológica global, o que significa que os seus resultados fornecem informações não só sobre o seu próprio desempenho empresarial, mas também sobre a atividade de investimento das maiores empresas mundiais que desenvolvem inteligência artificial.

O segundo trimestre de 2026 apresentou exatamente o tipo de desempenho que os investidores esperavam. A TSMC superou as suas próprias previsões, alcançando níveis recorde de receitas e mantendo uma rentabilidade excecional. Ainda mais importante do que os números principais foram os comentários da administração relativamente aos trimestres futuros. A empresa aumentou as suas expectativas de crescimento das receitas e manteve uma perspetiva altamente positiva quanto à procura de inteligência artificial e computação de alto desempenho.

A receita atingiu 40,2 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 36% em comparação com o ano anterior e o nível mais elevado da história da empresa.

O resultado líquido aumentou aproximadamente 77% em relação ao ano anterior.

A margem bruta atingiu 67,7%, superando as expectativas anteriores.

O segmento de Computação de Alto Desempenho representou aproximadamente 66% da receita total.

As tecnologias baseadas em processos de 7 nm e nós mais avançados representaram cerca de 77% da receita de wafers, enquanto a procura pela tecnologia de 3 nm continuou a crescer rapidamente.

Os resultados destacaram várias tendências importantes. Em primeiro lugar, o atual ciclo de crescimento dos semicondutores é fundamentalmente diferente dos períodos anteriores. Desta vez, o principal motor não são os produtos eletrónicos de consumo, mas sim a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da inteligência artificial.

Há alguns anos, os resultados da TSMC estavam intimamente ligados à situação do mercado dos smartphones. Atualmente, os chips utilizados em centros de dados, aceleradores de IA e sistemas de computação de alto desempenho desempenham um papel muito mais importante. Este segmento tornou-se a maior parte da atividade da empresa e continua a ser a sua principal fonte de crescimento.

Outro indicador importante é a rentabilidade. Na indústria dos semicondutores, o crescimento rápido requer frequentemente investimentos avultados e pode exercer pressão sobre as margens. A TSMC demonstra uma realidade diferente. A forte procura pelos chips mais avançados permite à empresa manter uma rentabilidade excecional, uma vez que os clientes estão dispostos a pagar preços mais elevados para ter acesso a uma capacidade de fabrico limitada, baseada nas tecnologias mais recentes.

É importante referir que a TSMC não está a beneficiar apenas de volumes de produção mais elevados. À medida que os clientes fazem a transição para processos de fabrico cada vez mais avançados, o valor de cada encomenda individual também aumenta. A produção de chips de 3 nm, o desenvolvimento da tecnologia de 2 nm e a expansão das capacidades de embalagem avançada colocam a empresa na parte mais atrativa do mercado dos semicondutores.

Os investidores também reagiram positivamente às perspetivas da empresa para os próximos trimestres. A administração espera que a procura se mantenha forte, com as receitas do terceiro trimestre a deverem aumentar ainda mais para aproximadamente 44,6 mil milhões a 45,8 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a TSMC continua a esperar margens muito elevadas, confirmando que as atuais condições de mercado se mantêm excepcionalmente favoráveis.

No entanto, uma expansão tão rápida requer um investimento maciço. A TSMC está a aumentar as despesas em novas instalações de fabrico, desenvolvimento tecnológico e expansão da capacidade de produção para satisfazer a procura de clientes como a Nvidia, a AMD e a Apple. A escala destes investimentos representa tanto o maior ponto forte da empresa como um dos seus maiores desafios. Permitem à TSMC manter a sua vantagem tecnológica, mas também exigem capital significativo e uma gestão cuidadosa do ciclo de investimento.

O relatório trimestral confirmou o cerne da tese de investimento da TSMC. A empresa não está simplesmente a beneficiar do boom da inteligência artificial. Ocupa uma posição em que esse boom tem de ocorrer fisicamente. Cada nova fase do desenvolvimento da IA requer maior poder de computação, chips mais avançados e uma fabricação de semicondutores cada vez mais complexa.

Análise Financeira: Transformar a Liderança Tecnológica em Resultados Recorde

Uma posição tecnológica dominante, por si só, não é suficiente para definir um negócio excecional. A questão fundamental é saber se a vantagem competitiva de uma empresa se traduz num desempenho financeiro superior. No caso da TSMC, os últimos anos demonstraram que a empresa se tornou não só o maior fabricante mundial de semicondutores, mas também um dos maiores beneficiários do boom das infraestruturas de inteligência artificial.

O primeiro fator que se destaca é o crescimento das receitas. Após um período de enfraquecimento em todo o setor dos semicondutores, causado em parte por correções de inventário na sequência da pandemia, a TSMC regressou a uma trajetória de forte crescimento. No segundo trimestre de 2026, as receitas atingiram um recorde de 40,2 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Esta recuperação demonstra que a empresa está posicionada diretamente no centro do atual ciclo de investimento em IA.

Ainda mais impressionante é a estrutura deste crescimento. Este não é impulsionado apenas por volumes de produção mais elevados, mas principalmente por uma transição para as tecnologias mais avançadas. O segmento da Computação de Alto Desempenho, que inclui chips de IA e processadores utilizados em centros de dados, representa agora cerca de dois terços da receita da empresa. Trata-se de uma mudança fundamental em comparação com ciclos anteriores do setor dos semicondutores, em que a eletrónica de consumo desempenhava um papel muito mais importante.

A característica financeira mais forte da TSMC continua a ser a sua rentabilidade. O fabrico de semicondutores requer enormes despesas de capital, o que significa que muitas empresas do setor enfrentam pressões sobre as margens. A TSMC opera num ambiente completamente diferente. Graças à liderança tecnológica, às elevadas taxas de utilização e ao forte poder de negociação com os clientes, a empresa mantém margens raramente observadas em negócios de fabrico tradicionais.

No segundo trimestre de 2026, a margem operacional atingiu 56,1%, enquanto a margem líquida se situou nos 50,4%. Esta rentabilidade demonstra que a TSMC não compete apenas através da escala de produção. O maior valor provém das tecnologias mais avançadas, onde o número de potenciais concorrentes é extremamente limitado.

Um dos aspetos mais impressionantes do modelo de negócio da TSMC é a sua capacidade de manter margens elevadas, apesar dos níveis de investimento recorde. Todos os anos, a empresa gasta dezenas de milhares de milhões de dólares em novas fábricas, investigação e desenvolvimento e expansão da capacidade de produção. Em teoria, essa expansão agressiva poderia reduzir o retorno sobre o capital, mas a atual estrutura de mercado permite à TSMC rentabilizar com sucesso esses investimentos.

Um indicador fundamental da qualidade do negócio é o retorno sobre o capital investido. Um ROIC sólido demonstra que os enormes investimentos da TSMC não são meros custos, mas sim ativos que geram valor a longo prazo para os acionistas.

A situação financeira da empresa é também extremamente sólida. A TSMC mantém um balanço sólido, o que lhe confere uma flexibilidade significativa para levar a cabo futuros projetos de investimento. Isto é especialmente importante num setor em que a manutenção da vantagem competitiva exige gastos constantes em investigação, novas instalações e tecnologias de próxima geração.

A geração de fluxo de caixa é outro ponto forte importante. Apesar dos enormes gastos de capital, a TSMC continua a ser uma empresa capaz de gerar montantes substanciais de caixa. A empresa financia a sua expansão principalmente através da solidez das suas próprias operações, reduzindo a dependência do financiamento externo e preservando a independência estratégica.

A maior prova da qualidade do negócio da TSMC não é, portanto, apenas a sua taxa de crescimento, mas a sua capacidade de combinar várias características complexas ao mesmo tempo. A empresa está a expandir a sua escala, a investir montantes recorde no futuro e a manter algumas das margens mais elevadas de todo o setor tecnológico.

É esta combinação que faz da TSMC muito mais do que apenas um fabricante de chips. É uma das empresas mais importantes a apoiar o desenvolvimento da infraestrutura global de inteligência artificial.

O que irá impulsionar a TSMC nos próximos anos?

Para a TSMC, a questão mais importante não é se a empresa é atualmente líder do mercado de semicondutores. A sua posição continua a ser excepcionalmente forte. A questão muito mais importante é se o atual ritmo de crescimento poderá manter-se nos próximos anos e se os investimentos atuais se traduzirão numa maior expansão financeira.

O maior motor de crescimento continua a ser a inteligência artificial. O atual ciclo de investimento difere dos ciclos ascendentes anteriores do setor dos semicondutores, uma vez que não é impulsionado principalmente pelas atualizações de dispositivos de consumo. Desta vez, o fator-chave é a construção de toda a infraestrutura necessária para desenvolver modelos de IA, operar centros de dados e suportar sistemas que exigem um enorme poder de computação.

É precisamente aqui que a TSMC ocupa uma posição única. A empresa fabrica alguns dos chips mais avançados para as maiores empresas de tecnologia do mundo, e a crescente procura por aceleradores de IA e processadores de servidor traduz-se diretamente num aumento das encomendas. O segmento de Computação de Alto Desempenho tornou-se a parte mais importante do negócio da TSMC, e tudo indica que a sua importância continuará a aumentar.

Outro importante fator de crescimento é o desenvolvimento de novas gerações de tecnologia de fabrico. A transição para o processo de 2 nm será um dos marcos mais importantes da história da TSMC, pois deverá permitir à empresa manter a sua liderança nas áreas mais exigentes do mercado dos semicondutores. Para as empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial, cada melhoria no desempenho dos chips e na eficiência energética tem uma importância enorme, especialmente porque os centros de dados consomem quantidades crescentes de eletricidade.

Ao mesmo tempo, o encapsulamento avançado de semicondutores está a tornar-se uma fonte cada vez mais importante de vantagem competitiva. Os sistemas modernos de IA já não são construídos apenas em torno de chips individuais produzidos com os mais recentes processos de fabrico. A capacidade de combinar múltiplos componentes num único sistema de computação altamente eficiente está a tornar-se igualmente importante.

Tecnologias como o CoWoS estão, por isso, a tornar-se outro pilar da vantagem da TSMC e uma fonte adicional de crescimento das receitas. À medida que os modelos de inteligência artificial se tornam mais complexos, a procura por soluções avançadas de encapsulamento deverá continuar a aumentar.

Outro fator importante é a capacidade da TSMC de manter margens elevadas. A forte procura pelas tecnologias mais avançadas confere à empresa a capacidade de aumentar gradualmente os preços e melhorar a qualidade da sua composição de receitas. Quando a capacidade de produção permanece limitada e os clientes competem pelo acesso às mais recentes tecnologias de fabrico, a posição negocial da TSMC mantém-se extremamente forte.

No entanto, a empresa também enfrenta desafios significativos. A expansão da capacidade de fabrico fora de Taiwan, incluindo novas instalações nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, requer um enorme investimento de capital. As despesas anuais que atingem dezenas de milhares de milhões de dólares demonstram o quão intensiva em capital se tornou a indústria dos semicondutores. Ao mesmo tempo, estes investimentos são essenciais se a TSMC quiser manter a sua liderança tecnológica e satisfazer a crescente procura dos clientes.

A longo prazo, a maior vantagem da TSMC é o facto de quase todos os cenários que envolvam um maior desenvolvimento da inteligência artificial exigirem semicondutores mais avançados. Se as empresas tecnológicas continuarem a aumentar as despesas em infraestruturas de IA, a TSMC deverá continuar a ser uma das principais beneficiárias desta transformação.

A história de crescimento da empresa não se baseia, portanto, num produto específico ou numa tendência de mercado de curto prazo. Assenta na importância crescente dos semicondutores na economia global e no facto de cada vez mais indústrias se tornarem dependentes de poder de computação avançado.

Um negócio sólido com vantagens excecionais, mas também com expectativas extremamente elevadas

A maior força da TSMC reside na sua vantagem competitiva difícil de replicar. Décadas de investimento em tecnologia, uma enorme escala de produção e relações estreitas com as maiores empresas tecnológicas do mundo criaram um modelo de negócio extremamente difícil de desafiar. Os concorrentes podem investir milhares de milhões de dólares em novas fábricas, mas reconstruir todo o ecossistema, a experiência em fabrico e a confiança dos clientes desenvolvidos pela TSMC exigiria muitos anos.

Ao mesmo tempo, a empresa enfrenta desafios típicos de uma organização posicionada no centro de uma corrida tecnológica global. A crescente dimensão dos investimentos exige uma procura forte e contínua, enquanto a expansão da produção para fora de Taiwan aumenta a complexidade operacional e os custos. Outro fator importante é a geopolítica e o risco associado à concentração da capacidade de fabrico de semicondutores mais avançada do mundo numa única ilha.

Para os investidores, no entanto, a grande questão não é se a TSMC é uma empresa excecional. Os fundamentos sugerem claramente que sim. A questão fundamental é se o ritmo do desenvolvimento da inteligência artificial, o aumento da procura por capacidade computacional e a adoção contínua de semicondutores avançados serão suficientemente fortes para justificar as atuais expectativas do mercado.

A tese de investimento subjacente à TSMC baseia-se na convicção de que a inteligência artificial não é uma tendência passageira, mas sim uma transformação tecnológica comparável às revoluções digitais anteriores. Se este cenário se concretizar, a empresa taiwanesa deverá continuar a ser uma das maiores beneficiárias desta mudança estrutural.

A TSMC representa um negócio com características excecionais: enormes barreiras à entrada, rentabilidade notável e importância estratégica para todo o ecossistema tecnológico. No entanto, é precisamente esta força que também gera grandes expectativas. Nos próximos anos, os investidores terão de avaliar não só se a TSMC conseguirá continuar a crescer a um ritmo superior ao do mercado em geral, mas também se a dimensão do crescimento futuro será suficiente para justificar a atual avaliação da empresa.

A TSMC já não é simplesmente um fabricante de semicondutores. Tornou-se uma das empresas de infraestruturas mais importantes por trás da revolução da inteligência artificial. O desempenho futuro da empresa dependerá não só da liderança tecnológica, mas também do facto de a procura global por capacidades de IA continuar a expandir-se a um ritmo capaz de sustentar as ambiciosas expectativas atuais.

Fonte: xStation5