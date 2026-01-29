Ações da Apple em queda antes da apresentação de resultados 📉

A Apple (AAPL.US) encerra a semana de resultados das grandes empresas de tecnologia com apostas elevadas: os mercados estão altamente sensíveis às narrativas sobre CAPEX e IA após a liquidação da Microsoft. No entanto, a abordagem da Apple é diferente — menos desenvolvimento de infraestrutura de IA proprietária, mais parcerias e monetização através do seu ecossistema. Nos últimos 12 meses, as ações ficaram atrás da maioria das grandes empresas de tecnologia, ganhando pouco menos de 7%.
Expectativas do mercado
- Receita: aproximadamente US$ 138,4–138,5 mil milhões (um trimestre recorde em comparação com o pico anterior de US$ 123,4 mil milhões no primeiro trimestre fiscal de 2025; ~10–12% YoY, o maior salto em anos)
- EPS: aproximadamente US$ 2,67 (contra US$ 2,40 há um ano, ou ~+11% YoY)
- Margem bruta: o mercado está focado em 47-48%
- Receita do iPhone: aproximadamente US$ 78-80 mil milhões (>12% YoY)
- Receita de serviços: aproximadamente US$ 30 mil milhões (~14% YoY)
Esses são números que a Apple não precisa apenas “atingir” — idealmente, ela precisa superá-los, porque a meta é alta. A reação do mercado dependerá, em última análise, da combinação: desempenho do iPhone, orientações futuras e o enredo da IA. O UBS sinalizou que o aumento dos custos de memória pode não afetar significativamente os resultados do primeiro trimestre fiscal, mas pode aparecer nas orientações para os próximos trimestres — e esse é o tipo de risco que os mercados costumam punir mais rapidamente do que uma simples falha no EPS.
iPhone 17 e o «superciclo»
Este trimestre abrange a importante época de vendas natalícia, e Wall Street quer a confirmação de que o ciclo de atualização está a acelerar — especialmente entre os utilizadores com dispositivos com mais de quatro anos. Os resultados podem ser sólidos, mas se os comentários sobre o iPhone forem meramente «razoáveis», as ações podem ter dificuldade em encontrar um impulso ascendente.
O que Wall Street realmente procura nas entrelinhas:
- se a procura se inclinou para os modelos Pro de margem mais elevada,
- se o ciclo de atualização está realmente a acelerar,
- se a Apple está a ativar com sucesso uma enorme base instalada de mais de 300 milhões de iPhones com mais de quatro anos.
O mecanismo do mercado é simples: se o iPhone ficar abaixo das expectativas, mesmo um EPS forte pode não salvar as ações.
China
A China tem sido um campo de batalha para a Apple — concorrência intensa (Huawei e outros), condições macroeconómicas mistas e procura altamente sensível ao preço. Ao mesmo tempo, há sinais de que o quadro pode estar a melhorar. De acordo com a Counterpoint, a Apple pode ter conquistado mais de 20% de quota de mercado na China no quarto trimestre — um sinal potencialmente significativo.
Se a Apple confirmar uma recuperação na receita da Grande China, os mercados podem interpretar isso como a remoção de um grande obstáculo para a tese de investimento de 2026.
Serviços
Este é o segmento que justifica o prémio de avaliação da Apple. Se a Apple apresentar um crescimento constante e de dois dígitos nos serviços, a narrativa de “resiliência” se fortalece. Se houver mesmo um indício de desaceleração, a reação pode ser acentuada. Com um lucro futuro de aproximadamente 30x, a Apple não pode se dar ao luxo de uma leitura fraca neste segmento — mesmo uma desaceleração menor provavelmente será tratada como um risco.
IA: “Apple Intelligence”, Siri e Gemini
É aqui que a especificidade é importante. A Apple precisa apresentar um plano: quais mudanças na Siri, o que chegará na primavera e na WWDC, e como a empresa pretende monetizar a camada de IA (hardware vs. serviços vs. ecossistema). A Apple está a posicionar a IA como uma funcionalidade do ecossistema, com a Siri como ponto de controlo central.
O mercado quer respostas concretas em três áreas:
- como está a ser a adoção da Apple Intelligence,
- como a Apple planeia monetizá-la (orientada para dispositivos vs. orientada para serviços),
- como é o roteiro da Siri e o que a parceria com o Google Gemini muda na prática.
A Apple precisa mostrar que pode traduzir a IA em: um ciclo de atualização mais forte, preços mais altos do iPhone (mix/ASP), maior retenção do ecossistema e, potencialmente, uma nova fonte de receita de serviços. Idealmente, os resultados do último trimestre do ano civil anterior já indicariam que a IA está começando a fazer a diferença.
Ações da Apple (D1)
Recentemente, as ações estabilizaram em torno da EMA200 (linha vermelha). No entanto, o gráfico também está a formar um potencial padrão cabeça e ombros de curto prazo, apontando para uma possível reversão de baixa. A linha do pescoço está perto de $248, reforçada pelas dois mínimos locais.
Source: xStation5
Resultados da Lockheed Martin: O pico das tensões globais e das avaliações
Índices europeus superam os norte-americanas, antes da abertura do mercado em Wall Street 📉
Trimestre recorde da Apple: iPhone, serviços e IA “invisível”. Será que o retorno ao trono está próximo?
Resumo do dia: Wall Street e metais preciosos em queda 📈Microsoft afunda 12%
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.