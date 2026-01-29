Ações da Apple em queda antes da apresentação de resultados 📉

A Apple (AAPL.US) encerra a semana de resultados das grandes empresas de tecnologia com apostas elevadas: os mercados estão altamente sensíveis às narrativas sobre CAPEX e IA após a liquidação da Microsoft. No entanto, a abordagem da Apple é diferente — menos desenvolvimento de infraestrutura de IA proprietária, mais parcerias e monetização através do seu ecossistema. Nos últimos 12 meses, as ações ficaram atrás da maioria das grandes empresas de tecnologia, ganhando pouco menos de 7%.

Expectativas do mercado

Receita: aproximadamente US$ 138,4–138,5 mil milhões (um trimestre recorde em comparação com o pico anterior de US$ 123,4 mil milhões no primeiro trimestre fiscal de 2025; ~10–12% YoY , o maior salto em anos)

aproximadamente (um trimestre recorde em comparação com o pico anterior de no primeiro trimestre fiscal de 2025; , o maior salto em anos) EPS: aproximadamente US$ 2,67 (contra US$ 2,40 há um ano, ou ~+11% YoY )

aproximadamente (contra há um ano, ou ) Margem bruta: o mercado está focado em 47-48%

o mercado está focado em Receita do iPhone: aproximadamente US$ 78-80 mil milhões ( >12% YoY )

aproximadamente ( ) Receita de serviços: aproximadamente US$ 30 mil milhões (~14% YoY)

Esses são números que a Apple não precisa apenas “atingir” — idealmente, ela precisa superá-los, porque a meta é alta. A reação do mercado dependerá, em última análise, da combinação: desempenho do iPhone, orientações futuras e o enredo da IA. O UBS sinalizou que o aumento dos custos de memória pode não afetar significativamente os resultados do primeiro trimestre fiscal, mas pode aparecer nas orientações para os próximos trimestres — e esse é o tipo de risco que os mercados costumam punir mais rapidamente do que uma simples falha no EPS.

iPhone 17 e o «superciclo»

Este trimestre abrange a importante época de vendas natalícia, e Wall Street quer a confirmação de que o ciclo de atualização está a acelerar — especialmente entre os utilizadores com dispositivos com mais de quatro anos. Os resultados podem ser sólidos, mas se os comentários sobre o iPhone forem meramente «razoáveis», as ações podem ter dificuldade em encontrar um impulso ascendente.

O que Wall Street realmente procura nas entrelinhas:

se a procura se inclinou para os modelos Pro de margem mais elevada,

de margem mais elevada, se o ciclo de atualização está realmente a acelerar,

se a Apple está a ativar com sucesso uma enorme base instalada de mais de 300 milhões de iPhones com mais de quatro anos.

O mecanismo do mercado é simples: se o iPhone ficar abaixo das expectativas, mesmo um EPS forte pode não salvar as ações.

China

A China tem sido um campo de batalha para a Apple — concorrência intensa (Huawei e outros), condições macroeconómicas mistas e procura altamente sensível ao preço. Ao mesmo tempo, há sinais de que o quadro pode estar a melhorar. De acordo com a Counterpoint, a Apple pode ter conquistado mais de 20% de quota de mercado na China no quarto trimestre — um sinal potencialmente significativo.

Se a Apple confirmar uma recuperação na receita da Grande China, os mercados podem interpretar isso como a remoção de um grande obstáculo para a tese de investimento de 2026.

Serviços

Este é o segmento que justifica o prémio de avaliação da Apple. Se a Apple apresentar um crescimento constante e de dois dígitos nos serviços, a narrativa de “resiliência” se fortalece. Se houver mesmo um indício de desaceleração, a reação pode ser acentuada. Com um lucro futuro de aproximadamente 30x, a Apple não pode se dar ao luxo de uma leitura fraca neste segmento — mesmo uma desaceleração menor provavelmente será tratada como um risco.

IA: “Apple Intelligence”, Siri e Gemini

É aqui que a especificidade é importante. A Apple precisa apresentar um plano: quais mudanças na Siri, o que chegará na primavera e na WWDC, e como a empresa pretende monetizar a camada de IA (hardware vs. serviços vs. ecossistema). A Apple está a posicionar a IA como uma funcionalidade do ecossistema, com a Siri como ponto de controlo central.

O mercado quer respostas concretas em três áreas:

como está a ser a adoção da Apple Intelligence ,

, como a Apple planeia monetizá-la (orientada para dispositivos vs. orientada para serviços),

como é o roteiro da Siri e o que a parceria com o Google Gemini muda na prática.

A Apple precisa mostrar que pode traduzir a IA em: um ciclo de atualização mais forte, preços mais altos do iPhone (mix/ASP), maior retenção do ecossistema e, potencialmente, uma nova fonte de receita de serviços. Idealmente, os resultados do último trimestre do ano civil anterior já indicariam que a IA está começando a fazer a diferença.

Ações da Apple (D1)

Recentemente, as ações estabilizaram em torno da EMA200 (linha vermelha). No entanto, o gráfico também está a formar um potencial padrão cabeça e ombros de curto prazo, apontando para uma possível reversão de baixa. A linha do pescoço está perto de $248, reforçada pelas dois mínimos locais.

Fonte: xStation5

Source: xStation5