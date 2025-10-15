Ações da ASML valorizam 3,5% em pre-market 📈

Principais conclusões A ASML subiu cerca de 3,5% nas negociações pré-mercado.

A empresa superou as expectativas de lucro operacional, margem e pedidos.

As previsões de receitas para o resto do ano estão a aumentar o otimismo dos investidores.

As ações da ASML estão a valorizar mais de 3,5% em pré-market depois de os resultados do terceiro trimestre da empresa terem excedido as expectativas dos investidores. O entusiasmo no sector dos semicondutores é impulsionado principalmente por encomendas no valor de 5,4 mil milhões de euros, acima da previsão de 4,9 mil milhões de euros, confirmando a forte procura de investimento em infra-estruturas de inteligência artificial. A empresa neerlandesa, que é o único produtor de máquinas de litografia EUV necessárias para os chips de IA mais avançados, é um dos maiores beneficiários do boom de investimento do sector. Fonte: xStation5 O CEO Christophe Fouquet salientou a atual dinâmica positiva dos investimentos em IA, que se estende a um número crescente de clientes. A empresa planeia aumentar as receitas anuais para 60 mil milhões de euros até 2030, contra 28,3 mil milhões de euros em 2024, e duplicar a sua força de trabalho perto da sua sede em Veldhoven. Do lado do risco, a ASML enfrenta principalmente desafios geopolíticos, incluindo restrições às vendas para a China resultantes das ações dos EUA dirigidas ao sector chinês dos semicondutores. A empresa está também a preparar-se para possíveis interrupções no fornecimento devido às recentes restrições à exportação de terras raras da China. Tendo em conta a crescente exposição da ASML à China, os potenciais limites ao desenvolvimento da IA devido a tensões comerciais/tecnológicas poderão ter impacto no crescimento projetado das receitas da empresa. Destaques dos resultados: Novas encomendas: €5.40 mil milhões (↓2.6% q/q), acima da previsão (€4.89 mil milhões).

Vendas líquidas: €7.52 mil milhões (↓2.3% q/q), abaixo da previsão (€7.71 mil milhões).

€7.52 mil milhões (↓2.3% q/q), abaixo da previsão (€7.71 mil milhões). Vendas de sistemas: €5.55 mil milhões (↓6.3% q/q), ligeiramente abaixo das expectativas (€5.66 mil milhões). Total de sistemas vendidos: 72 (abaixo da previsão 98,5); maior número de unidades: ArFi (38) . Quota da China nas vendas de sistemas: 42%, acima dos 27% no Q2.

€5.55 mil milhões (↓6.3% q/q), ligeiramente abaixo das expectativas (€5.66 mil milhões). Vendas de serviços e operações no terreno: 1,96 mil milhões de euros, em linha com as previsões (2,0 mil milhões de euros).

1,96 mil milhões de euros, em linha com as previsões (2,0 mil milhões de euros). Margem bruta: 51,6%, ligeiramente acima da previsão (51,4%).

Despesas de I&D: 1,11 mil milhões de euros, abaixo das expectativas (1,2 mil milhões de euros).

1,11 mil milhões de euros, abaixo das expectativas (1,2 mil milhões de euros). Receitas operacionais: 2,47 mil milhões de euros, acima das previsões (2,43 mil milhões de euros).

2,47 mil milhões de euros, acima das previsões (2,43 mil milhões de euros). Margem operacional: 32,8%, acima da previsão (31,3%).

Lucro líquido: €2,13 mil milhões (↓7,2% q/q), ligeiramente acima da previsão (€2,07 mil milhões).

€2,13 mil milhões (↓7,2% q/q), ligeiramente acima da previsão (€2,07 mil milhões). Caixa e equivalentes: €5,13 mil milhões (↓29% q/q), abaixo da previsão (€5,91 mil milhões).

€5,13 mil milhões (↓29% q/q), abaixo da previsão (€5,91 mil milhões). Dividendo intercalar: 1,60 euros por ação. Perspetivas para o 4º trimestre 2025 Vendas líquidas: 9,2-9,8 mil milhões de euros (previsão: 9,23 mil milhões de euros).

9,2-9,8 mil milhões de euros (previsão: 9,23 mil milhões de euros). Margem bruta: 51%-53% (previsão: 50,7%).

51%-53% (previsão: 50,7%). Despesas de I&D: ~€1,2 mil milhões (previsão: €1,25 mil milhões).

