Os resultados da Birkenstock (BIRK.US) para o segundo trimestre ficaram aquém das expectativas do mercado, o que levou a uma queda de mais de 7% no preço das ações nas negociações pré-mercado. Embora a receita da empresa tenha aumentado quase 8% em relação ao ano anterior, para 618,3 milhões de euros, tanto as vendas como os lucros operacionais ficaram aquém das previsões dos analistas. Os investidores esperavam um impulso de crescimento mais forte, mas os dados financeiros revelaram um ligeiro abrandamento em comparação com o ano passado. A principal razão para os resultados mais fracos foram fatores externos sobre os quais a empresa não tinha controlo direto. A empresa observou que a situação geopolítica no Médio Oriente reduziu a receita na região EMEA em aproximadamente 6 milhões de euros, o que abrandou significativamente o crescimento nessa parte do mundo. As flutuações cambiais desfavoráveis e as tarifas dos EUA revelaram-se um desafio adicional, afetando negativamente as margens e o lucro líquido final, que caiu 22% em relação ao ano anterior. Resultados do segundo trimestre da Biskenstock Lucro operacional: 155,5 milhões de euros, uma queda de 11% em relação ao ano anterior; previsão: 168,1 milhões de euros

Receitas: 618,3 milhões de euros, +7,7% em relação ao ano anterior, previsão: 620,3 milhões de euros

Receitas nas Américas: 324,4 milhões de euros, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior, previsão: 325,9 milhões de euros

Receitas B2B: 471,7 milhões de euros, +9,1% em relação ao ano anterior, previsão: 479,3 milhões de euros

Receitas DTC: 146,4 milhões de euros, +4% em relação ao ano anterior, previsão: 145,9 milhões de euros

Receitas de atividades corporativas e outras: 0,28 milhões de euros, uma queda de 75% em relação ao ano anterior, previsão: 1,1 milhões de euros

EBITDA ajustado: 198,3 milhões de euros, uma descida de 0,9% em relação ao ano anterior, previsão: 199,5 milhões de euros

Lucro líquido: 81,9 milhões de euros, uma descida de 22% em relação ao ano anterior, previsão: 109,4 milhões de euros

Lucro por ação ajustado de 0,50 euros, em comparação com 0,55 euros no ano anterior; previsão: 0,59 euros

Receitas na região EMEA: 235,1 milhões de euros, um aumento de 10% em relação ao ano anterior

Receitas na região APAC: 58,6 milhões de euros, um aumento de 22% em relação ao ano anterior Previsão anual A Birkenstock continua a esperar uma margem EBITDA ajustada de 30%–30,5%, com uma previsão de 30,4%

A Birkenstock continua a prever um crescimento da receita entre 13% e 15% a taxas de câmbio constantes Comentário e Contexto A Birkenstock continua a prever uma margem de lucro bruto ajustada de 57%–57,5% para 2026

A Birkenstock continua a prever um lucro por ação ajustado de €1,9–2,05 para 2026, tendo em conta o impacto das tarifas e das taxas de câmbio

A empresa confirmou o seu plano trienal, que prevê um crescimento das receitas de 13–15% a taxas de câmbio constantes e uma margem EBITDA ajustada superior a 30% Apesar destas dificuldades, o conselho de administração da Birkenstock decidiu não rever as suas previsões para o ano inteiro, projetando um crescimento das receitas de 13–15%. Para alguns no mercado, este foi um sinal decepcionante, uma vez que se esperava que a empresa aumentasse as suas metas para o segundo semestre de 2026. No entanto, a estratégia do CEO Oliver Reichert continua cautelosa e baseia-se em vendas seletivas e na manutenção da disciplina de custos, com o objetivo de proteger a marca face à incerteza contínua dos consumidores. App da XTB As ações da Birkenstock (BIRK.US) despencaram na sequência da divulgação dos resultados, ultrapassando mínimos anteriores e atingindo o nível mais baixo desde a oferta pública inicial (IPO). O preço das ações encontra-se numa forte tendência de descida, sendo negociado abaixo de todas as médias móveis importantes, e a lacuna de preço observada hoje confirma que a oferta está a dominar totalmente esta ação.

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