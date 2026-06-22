A Booz Allen Hamilton (BAH.US) é uma das mais importantes empresas prestadoras de serviços tecnológicos ao governo dos EUA. A empresa opera na intersecção entre as áreas da defesa, dos serviços de informação, da cibersegurança e da inteligência artificial. Apesar da sua posição inegavelmente estratégica, as ações caíram mais de 67 % em relação aos seus máximos históricos, tornando-a uma das maiores vítimas das mudanças políticas e orçamentais que ocorreram em Washington.

A Booz Allen figura também entre as 12 empresas que se prevê que participem no desenvolvimento da iniciativa de defesa antimísseis «Golden Dome» dos EUA. A empresa deverá desempenhar o papel de integrador de sistemas fundamental e viu-lhe ser adjudicado um contrato para conceber e construir um protótipo de sistema de interceção espacial conhecido como «Brilliant Swarms», um conceito de interceptor orbital concebido para reforçar as capacidades de defesa antimísseis.



A valorização sofreu uma compressão drástica. A Booz Allen é atualmente negociada a cerca de 10 vezes os lucros acumulados e aproximadamente 12 vezes os lucros previstos. A alavancagem mantém-se relativamente conservadora em comparação com muitos dos seus pares. As ações são negociadas a um múltiplo EV/EBITDA de cerca de 9 e a um rácio preço/vendas de aproximadamente 0,8x, níveis que parecem invulgarmente baixos em relação à maioria dos contratantes do setor da defesa.



No seu trimestre mais recente, o lucro por ação ajustado situou-se nos 1,78 dólares, contra as expectativas consensuais de 1,34 dólares. A receita diminuiu 6,4% em termos homólogos, para 2,78 mil milhões de dólares, enquanto o número de colaboradores foi reduzido para aproximadamente 31 500, face aos 35 800 do ano anterior. Ao mesmo tempo, a carteira de encomendas aumentou 3,1% em relação ao ano anterior, para 38,2 mil milhões de dólares. As orientações da administração para o ano fiscal de 2027 apontam para receitas entre 11,2 mil milhões e 11,7 mil milhões de dólares e um lucro por ação ajustado entre 6,00 e 6,35 dólares.

O que desencadeou a onda de vendas?

A principal questão ao longo dos últimos trimestres tem sido a concentração das receitas. Aproximadamente 97/98% das receitas da Booz Allen provêm de contratos federais dos EUA, o que torna a empresa extremamente sensível a alterações nas prioridades de despesas do governo. Além disso, a Booz Allen tem historicamente gerado uma grande parte do seu negócio através de serviços de consultoria e profissionais de alto nível. Os investidores questionam cada vez mais o perfil de crescimento a longo prazo dos modelos de consultoria intensivos em mão-de-obra, à medida que a inteligência artificial alarga o âmbito da automatização em setores baseados no conhecimento.

Durante o período de 2025/2026, os investidores começaram a incorporar nas cotações o impacto da iniciativa de eficiência de custos DOGE, que visava reduzir as despesas federais com consultoria e tecnologia. O resultado foi um abrandamento da atividade de adjudicação de contratos, revisões de contratos e, no caso da Booz Allen, o cancelamento de vários contratos no seu segmento civil.

A empresa também reviu em baixa as suas previsões várias vezes ao longo do ano fiscal de 2026. O segmento de Negócios Civis registou quedas nas receitas que chegaram a atingir 20/28%, levando os investidores a considerar esta fraqueza como um potencial problema estrutural, em vez de um abrandamento temporário, mesmo que a procura por parte dos clientes dos setores da defesa e dos serviços de informações se mantivesse sólida.

Por que razão os investidores estavam tão preocupados?

As preocupações do mercado centraram-se em vários fatores:

Forte dependência de um único cliente: o governo dos EUA;



Cancelamento de inúmeros contratos federais na sequência de revisões de despesas;



Abrandamento do crescimento após muitos anos de forte desempenho;



Cerca de 2 500 cortes de postos de trabalho e reestruturação no segmento civil;



Risco de reduções orçamentais adicionais devido a mudanças nas prioridades políticas;



Revisões repetidas em baixa das expectativas de receitas e resultados.

Em que ponto poderá o mercado estar errado?

Ironicamente, o argumento de investimento mais forte poderá ter surgido apenas após a queda acentuada das ações.

Os investidores têm-se concentrado quase exclusivamente na fraqueza do segmento civil, ignorando em grande medida o facto de que as operações da empresa nas áreas da defesa, dos serviços de informação, da cibersegurança e relacionadas com a IA continuam relativamente resilientes. A Booz Allen encerrou o ano fiscal de 2026 com uma carteira de encomendas recorde de aproximadamente 38 mil milhões de dólares. Mais importante ainda, a administração continua a destacar a aceleração da procura nas áreas da segurança nacional, cibersegurança e ofertas de produtos nativos de IA.

Ao contrário das empresas de consultoria tradicionais, a Booz Allen está profundamente integrada na infraestrutura de segurança nacional dos EUA. As crescentes tensões geopolíticas, a corrida global à IA e a modernização dos sistemas militares continuam a impulsionar a procura por capacidades que a empresa levou décadas a desenvolver.

Os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2026 revelaram um paradoxo interessante. O crescimento das receitas abrandou claramente, mas o lucro por ação, a geração de fluxo de caixa livre e a rentabilidade excederam as expectativas, graças a uma reestruturação agressiva e à otimização de custos.

Dito isto, a onda de vendas não foi inteiramente irracional. A empresa entrou num período de crescimento mais lento, perdeu vários contratos e enfrentou uma pressão política significativa associada às reduções na despesa federal. A questão fundamental é se esses desafios justificam a atual avaliação.

Os preços atuais do mercado parecem refletir um cenário de estagnação prolongada. No entanto, os negócios mais estratégicos da empresa, defesa, cibersegurança, inteligência artificial e serviços de inteligência, continuam a expandir-se. A carteira de encomendas mantém-se perto de níveis recorde, sugerindo que os investidores não devem questionar se a Booz Allen enfrentou problemas, mas sim se o mercado começou a precificar esses problemas como se fossem persistir indefinidamente.

A aquisição da Ultra Mission Solutions é mais importante do que parece

A Booz Allen anunciou recentemente a aquisição da Ultra I&C Mission Solutions por 720 milhões de dólares, o que marca a sua maior aquisição desde a compra da Liberty IT Solutions por 725 milhões de dólares em 2021.

A Ultra Mission Solutions é uma empresa relativamente pequena, com aproximadamente 220 colaboradores, incluindo cerca de 135 engenheiros especializados. À primeira vista, o preço de compra pode parecer elevado. No entanto, a Booz Allen não está a adquirir volume de receitas, está a adquirir tecnologias que se revelam cada vez mais essenciais para as comunicações militares modernas e para os sistemas de gestão do campo de batalha.

A empresa opera em três áreas de negócio principais:

Software de Missão: software de comando e controlo e de gestão do campo de batalha;

Computação de Borda: processamento de dados diretamente no ponto de recolha;

Gestão de Criptografia: comunicações seguras e sistemas de criptografia.

O seu portfólio inclui plataformas como Apex, ADSI, ACTS, Rain e Knox, que suportam operações de comando e controlo, transferência segura de dados, computação de ponta e gestão de encriptação em ambientes contestados ou sem ligação.

Entre os clientes da Ultra contam-se programas que apoiam o Exército, a Força Aérea e a Marinha dos EUA, bem como organizações de defesa aliadas.

A administração espera que o negócio adquirido gere um crescimento de receitas de dois dígitos durante vários anos, mantendo simultaneamente margens de EBITDA superiores a 20%.

A título de comparação, a Booz Allen gerou aproximadamente 1,23 mil milhões de dólares de EBITDA com receitas de 11,2 mil milhões de dólares durante o ano fiscal de 2026, o que implica uma margem de EBITDA de cerca de 11%. A Ultra opera, portanto, com uma rentabilidade quase duas vezes superior à da empresa no seu conjunto.

Há alguns anos, a Booz Allen era vista principalmente como uma empresa de consultoria e prestadora de serviços para o governo federal. Atualmente, uma parte crescente do investimento está a ser direcionada para a inteligência artificial, a cibersegurança, os sistemas de comando e controlo, a computação de ponta, as comunicações resilientes e as tecnologias de defesa de próxima geração.

Estas são precisamente as áreas que a administração identificou como os principais motores de crescimento a longo prazo da empresa durante a apresentação dos resultados do ano fiscal de 2026. Apesar de uma queda de 6,4% na receita, para 11,2 mil milhões de dólares, a Booz Allen manteve uma forte rentabilidade e encerrou o ano com uma carteira de encomendas recorde de 38 mil milhões de dólares.

A aquisição da Ultra Mission Solutions reforça precisamente os negócios que atualmente registam a maior procura. Em vez de se limitar a aguardar que as condições de despesa pública melhorem, a Booz Allen está a aproveitar este período de fraqueza para expandir a sua presença nos mercados da defesa, da cibersegurança e da IA, que já se estão a tornar as vertentes de crescimento mais rápido da sua carteira de encomendas.

RTX vs. Booz Allen Hamilton (D1)

O gráfico abaixo compara a RTX (anteriormente Raytheon), uma das principais empresas contratadas no setor da defesa nos Estados Unidos, com a Booz Allen Hamilton (o gráfico dourado). O sentimento dos investidores tem-se mostrado bastante divergente. Enquanto a RTX continua a beneficiar de tendências sólidas em matéria de despesas com a defesa, a Booz Allen é cada vez mais vista como vulnerável às perturbações provocadas pela IA nas suas operações de consultoria.