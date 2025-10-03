Ações da Coinbase acima da importante zona de resistência🔔

Principais conclusões Forte recuperação, correção acentuada: a Coinbase subiu entre abril e julho de 2024, mas depois perdeu cerca de metade desses ganhos numa retração acentuada. Hoje, as ações subiram 1%.

a Coinbase subiu entre abril e julho de 2024, mas depois perdeu cerca de metade desses ganhos numa retração acentuada. Hoje, as ações subiram 1%. Zona de suporte de US$ 300: as ações encontraram suporte perto de US$ 300, uma área reforçada por reações de preços anteriores e pela retração de Fibonacci de 50% da recuperação de abril a julho.

as ações encontraram suporte perto de US$ 300, uma área reforçada por reações de preços anteriores e pela retração de Fibonacci de 50% da recuperação de abril a julho. A força técnica permanece: Apesar da correção, a Coinbase continua a ser negociada acima da sua MME de 100 períodos, sinalizando que o sentimento otimista geral permanece intacto.

Apesar da correção, a Coinbase continua a ser negociada acima da sua MME de 100 períodos, sinalizando que o sentimento otimista geral permanece intacto. Potencial de alta: Se o suporte de US$ 300 se mantiver, os próximos níveis de resistência a serem observados são US$ 378 e, em seguida, US$ 423 — as máximas anteriores.

As ações da Coinbase mantiveram uma forte tendência ascendente de abril a julho de 2024. Seguiu-se uma correção acentuada e profunda que retraçou cerca de metade da recuperação anterior. No entanto, a queda estagnou em torno da área de US$ 300 por ação, que agora oferece uma base potencial para um novo movimento ascendente. A zona de US$ 300 provou ser significativa, marcada por várias reações de preço anteriores, bem como pela retração de Fibonacci de 50% traçada em toda a alta que começou em abril deste ano. Além disso, o preço conseguiu se manter acima da média móvel exponencial de 100 períodos, reforçando o sentimento otimista em torno das ações. Se a recuperação a partir deste nível de suporte de US$ 300 se mantiver, não se pode descartar um movimento em direção à resistência de US$ 378, seguido por US$ 423 por ação, que corresponde às máximas mais recentes. Coinbase, intervalo D1 Fonte: xStation5

