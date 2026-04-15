Principais conclusões O setor da moda está a sofrer quedas no início da sessão de negociação desta quarta-feira

A Hermès está a registar perdas de mais de 13–14% na abertura da sessão de Paris. As ações caíram assim para o seu nível mais baixo em mais de três anos e, desde o início do ano, o preço já registou uma queda de quase 28%. 📊 Resultados do 1.º trimestre de 2026 — Relatório vs. Expectativas A receita do 1.º trimestre ascendeu a 4,07 mil milhões de euros, representando uma descida de 1,4% em relação ao ano anterior às taxas de câmbio atuais — principalmente devido a um efeito cambial negativo de 290 milhões de euros. O mercado esperava aproximadamente 4,13–4,16 mil milhões de euros. O crescimento orgânico das vendas a taxas de câmbio constantes foi de +5,6%, enquanto o consenso da Visible Alpha tinha projetado +7,1% — uma desilusão significativa, dada a aceleração esperada na sequência de um sólido 4.º trimestre de 2025 (+9,8%). No entanto, vale a pena destacar uma nuance importante: os resultados por segmento nas moedas reportadas parecem dramáticos (relógios -10%, vestuário -6%), mas após eliminar o efeito cambial, o quadro é muito mais moderado — organicamente, os relógios registam uma queda de apenas -3,7%, e o vestuário mantém-se praticamente estável em +0,4%. Resultados geográficos (taxas de câmbio fixas) 🇺🇸 Américas: +17,2% — um trimestre excecional, com crescimento equilibrado em todos os segmentos nos EUA, Canadá e América do Sul; de longe, o destaque do relatório

— um trimestre excecional, com crescimento equilibrado em todos os segmentos nos EUA, Canadá e América do Sul; de longe, o destaque do relatório 🇯🇵 Japão: +9,6% — forte fidelidade entre os clientes locais; em março, a boutique Umeda Hankyu em Osaka foi ampliada e renovada

— forte fidelidade entre os clientes locais; em março, a boutique Umeda Hankyu em Osaka foi ampliada e renovada 🇪🇺 Europa, excluindo a França: +9,7% — forte crescimento impulsionado pela procura local

— forte crescimento impulsionado pela procura local 🇫🇷 França: -2,8% — um declínio notável no fluxo de turistas, particularmente em março, associado à situação no Médio Oriente

— um declínio notável no fluxo de turistas, particularmente em março, associado à situação no Médio Oriente 🌏 Ásia-Pacífico, excluindo o Japão: +2,2% (vs. exp. ~+5,7%) — abrandamento em relação aos +8% do 4.º trimestre; a China continental mantém um ligeiro crescimento, a Coreia permanece sólida, o resto da região mais fraco; as perturbações nos voos afetaram Singapura e a Tailândia

(vs. exp. ~+5,7%) — abrandamento em relação aos +8% do 4.º trimestre; a China continental mantém um ligeiro crescimento, a Coreia permanece sólida, o resto da região mais fraco; as perturbações nos voos afetaram Singapura e a Tailândia 🕌 Médio Oriente (outros): -5,9% — desde março, a guerra tem tido um impacto drástico; as vendas em centros comerciais de luxo nos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Bahrein desceram drasticamente; o volume de negócios nos centros comerciais do Dubai caiu 40% em março; esta região foi o mercado de crescimento mais rápido da Hermès ao longo de 2025 Resultados por segmento (a taxas de câmbio constantes) Artigos de couro e selaria: +9,4% (1.849 milhões de euros) — forte procura pelas coleções e capacidade de produção em crescimento; os sucessos da temporada incluem a bolsa Faubourg Express e o Collier d’attelage; em abril, foi inaugurada a 25.ª oficina de couro em Loupes (Gironde)

(1.849 milhões de euros) — forte procura pelas coleções e capacidade de produção em crescimento; os sucessos da temporada incluem a bolsa Faubourg Express e o Collier d’attelage; em abril, foi inaugurada a 25.ª oficina de couro em Loupes (Gironde) Vestuário e acessórios: +0,4% (1.076 milhões de euros) — crescimento orgânico estável; o desfile da coleção feminina Outono/Inverno 2026 na Garde Républicaine foi muito bem recebido

(1.076 milhões de euros) — crescimento orgânico estável; o desfile da coleção feminina Outono/Inverno 2026 na Garde Républicaine foi muito bem recebido Seda e têxteis: +7,8% (257 milhões de euros) — crescimento sólido impulsionado por uma criatividade em constante renovação; destaca-se o lenço L'esprit s'envole

(257 milhões de euros) — crescimento sólido impulsionado por uma criatividade em constante renovação; destaca-se o lenço L'esprit s'envole Outros segmentos da Hermès (joalharia, Casa): +6,8% (540 milhões de euros) — dinâmica mantida; o evento de alta joalharia Double Tour realizou-se pela primeira vez em Tóquio

(540 milhões de euros) — dinâmica mantida; o evento de alta joalharia Double Tour realizou-se pela primeira vez em Tóquio Perfumes e beleza: +0,2% (127 milhões de euros) — vendas estáveis; novos lançamentos: Musc Pallida na coleção Hermessence, Un Jardin sous la mer e a primeira base Plein Air em 34 tons

(127 milhões de euros) — vendas estáveis; novos lançamentos: Musc Pallida na coleção Hermessence, Un Jardin sous la mer e a primeira base Plein Air em 34 tons Relógios: -3,7% (135 milhões de euros) — um ambiente desafiante, mas a Hermès está a expandir a sua gama; o H08 com movimento esqueletizado em titânio e o Arceau Samarcande com repetição de minutos foram apresentados na Watches & Wonders em Genebra; expansão da manufatura em Le Noirmont até 2028.

(135 milhões de euros) — um ambiente desafiante, mas a Hermès está a expandir a sua gama; o H08 com movimento esqueletizado em titânio e o Arceau Samarcande com repetição de minutos foram apresentados na Watches & Wonders em Genebra; expansão da manufatura em Le Noirmont até 2028. Outros produtos: +3,6% (86 milhões de euros) — produção para marcas de terceiros, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat Fonte: Relações com Investidores da Hermès Apesar destas perturbações, a Hermès manteve as suas metas de crescimento a longo prazo, partindo do pressuposto de taxas de câmbio estáveis e, ao mesmo tempo, recomprou mais de 31 000 das suas próprias ações por 60 milhões de euros no primeiro trimestre. Axel Dumas, CEO, comentou os resultados no seu estilo característico: «Num ambiente geopolítico tenso, a Hermès mantém o rumo, fiel à sua estratégia a longo prazo.» A empresa mantém uma margem operacional superior a 41% — um resultado que nenhuma outra empresa do setor do luxo consegue igualar. A próxima data importante no calendário é 29 de julho de 2026 — a divulgação dos resultados do primeiro semestre. O gráfico da ação da Hermes (Euronext Paris) revela uma forte tendência de alta desde 2023, que se acelerou em 2024 e atingiu um pico acima dos 3.100 € no início de 2025, seguido de uma queda acentuada do preço de mais de 11,85 % nas últimas semanas. A EMA200 (linha laranja) tem atuado como suporte dinâmico na maior parte do tempo desde 2023, mas desde o início de 2025, o preço rompeu por baixo dela e encontra-se atualmente bem abaixo desta média (o valor atual da EMA200 é 2.059,72). O perfil de volume (à esquerda) mostra uma zona muito distinta de elevada atividade entre aproximadamente 1.800–2.300 EUR, com a maior concentração de volume de ticks em torno de 2.000–2.100, que atualmente funciona como uma forte zona de resistência/suporte na sequência da queda. Desde o pico em 2025, o preço tem-se mantido em torno do nível VWAP (linha horizontal preta), que tem servido de equilíbrio de mercado na maior parte do tempo; atualmente, o preço encontra-se abaixo desta linha, confirmando o domínio dos vendedores no período recente. Fonte: xStation

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