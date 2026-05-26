A segunda-feira ficou marcada por novos ganhos nos mercados, impulsionados por notícias que indicavam que Washington e Teerão estavam prestes a assinar um memorando de 14 pontos. O índice alemão DAX encerrou o dia com uma subida de 2%, tal como o pan-europeu Euro Stoxx 50. Outros índices europeus também registaram subidas, a par dos futuros do S&P 500 e do Nasdaq Composite (os mercados à vista dos EUA estiveram encerrados ontem por ocasião do Memorial Day).

🌍 Geopolítica Ambas as partes expressaram forte otimismo quanto ao progresso das negociações. O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, avaliou que as negociações estão cerca de 90 a 95 por cento concluídas e que se podem esperar boas notícias em breve. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, também observou que as divergências entre as partes estão a diminuir.

Durante a noite, no entanto, surgiram relatos de um ataque das forças norte-americanas a instalações localizadas no sul do Irão, provavelmente perto de Bandar Abbas. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, o ataque foi dirigido a locais de lançamento de mísseis iranianos e a embarcações encarregadas de minar o Estreito de Ormuz. Rubio assegurou que os ataques não irão perturbar as negociações – as conversações que decorrem no Qatar centram-se agora exclusivamente na «formulação adequada» a utilizar num potencial acordo entre Washington e Teerão.

Os meios de comunicação globais estão também a noticiar novos ataques israelitas ao Líbano. Os bombardeamentos terão ocorrido no sul do país, nas regiões de Tiro e Nabatieh. Benjamin Netanyahu afirmou: «Não estamos a abrandar; pelo contrário, disse-lhes para carregarem ainda mais no acelerador.» 🌏 Ásia Prevalece um sentimento misto nos mercados asiáticos. O Kospi sul-coreano está a atingir novos máximos (+2,8%), enquanto o Nikkei 225 (-0,4%) e o Shanghai SE Composite (-0,8%) estão a ser negociados em território negativo. 💱 Moedas Nas negociações matinais, o dólar americano está a recuperar algumas das perdas registadas na segunda-feira, valorizando face a todas as moedas do G10. O dólar neozelandês e as moedas escandinavas encontram-se na parte inferior do ranking (com quedas de 0,3-0,4%). 🛢️ Matérias-primas Na sequência de novos sinais de escalada, os preços do petróleo bruto voltam a subir. Tanto o WTI (92 dólares) como o Brent (98,30 dólares) registam subidas de aproximadamente 2%.

Por outro lado, o ouro está a perder terreno (-0,9%), oscilando atualmente em torno dos 4.530 dólares por onça troy. Esta descida é provavelmente impulsionada, pelo menos em parte, por um novo aumento nas taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. ₿ Criptomoedas O mercado de criptomoedas está a registar quedas ligeiras. A Bitcoin registou uma queda de 0,5%, caindo para o nível dos 76 800 dólares. A Ethereum regista uma perda de magnitude semelhante.

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