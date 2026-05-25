Market Wrap: Euforia nos mercados💥Estarão os investidores a apostar no fim do conflito no Médio Oriente?❓

Os índices bolsistas europeus estão em alta nesta segunda-feira, atingindo os níveis mais elevados em mais de dois meses — o DAX (DE40) registou uma subida de cerca de +1,82%, enquanto o índice EURO STOXX 50, de abrangência mais ampla, subiu +1,85%, impulsionado pelo otimismo em torno das negociações de paz entre os EUA e o Irão.

No sábado, o presidente Trump afirmou que o quadro para um acordo sobre a abertura do Estreito de Ormuz tinha sido «em grande parte negociado», o que entusiasmou os investidores e atenuou as preocupações com a inflação e um abrandamento económico global. Os analistas alertam, no entanto, que questões-chave — o programa nuclear do Irão e o controlo do estreito — continuam por resolver, e que o potencial acordo pode acabar por não passar de um cessar-fogo prolongado. Os preços do petróleo estão a cair acentuadamente — o Brent registou uma descida de cerca de 4,7%, para cerca de 98 dólares por barril, enquanto os contratos do WTI registaram uma descida superior a 5%. O dólar americano está a enfraquecer, com o índice USDIDX a cair 0,30%, enquanto o par EUR/USD se mantém em cerca de 1,1642. Por setores, o setor industrial (+2,20 %), o setor financeiro/bancário (+1,75–2,2 %) e os bens de consumo discricionário (+1,61 %) lideram as subidas, refletindo a melhoria do sentimento e o alívio proporcionado pela descida dos preços da energia. O único setor em terreno negativo continua a ser o da energia (-1,40%), diretamente afetado pela queda dos preços do petróleo, a par da relativa fraqueza do setor da saúde (+0,46%). Os volumes de negociação estão mais baixos devido aos feriados nos EUA e no Reino Unido. Fonte: XTB Informações sobre a empresa Delivery Hero — a empresa com maior variação nos mercados europeus: as ações subiram mais de 12%, atingindo máximos de 18 meses, na sequência de notícias publicadas no Financial Times de que a Uber está a considerar aumentar a sua oferta de aquisição, depois de um dos principais acionistas ter rejeitado a oferta de 38 € por ação. A Uber já é o maior acionista da Delivery Hero, com uma participação de cerca de 19,5%, e vários investidores estão a exigir um preço superior a 40 € por ação. A Jefferies elevou o seu preço-alvo de 29 € para 42,5 €, ao mesmo tempo que apontou para «uma série de questões antitrust» — a Uber sobrepõe-se à Delivery Hero em 22 mercados.

— a empresa com maior variação nos mercados europeus: as ações subiram mais de 12%, atingindo máximos de 18 meses, na sequência de notícias publicadas no Financial Times de que a Uber está a considerar aumentar a sua oferta de aquisição, depois de um dos principais acionistas ter rejeitado a oferta de 38 € por ação. A Uber já é o maior acionista da Delivery Hero, com uma participação de cerca de 19,5%, e vários investidores estão a exigir um preço superior a 40 € por ação. A Jefferies elevou o seu preço-alvo de 29 € para 42,5 €, ao mesmo tempo que apontou para «uma série de questões antitrust» — a Uber sobrepõe-se à Delivery Hero em 22 mercados. Safran (+4,46%) é a empresa com melhor desempenho no Euro Stoxx 50 — o fabricante de motores de aviação está a beneficiar tanto do aumento da atividade no setor da aviação (o petróleo mais barato está a reduzir os custos das companhias aéreas) como do aumento das despesas com a defesa na Europa. Airbus (+2,79%) e Air France-KLM (+2,79%/+7,5%) estão a subir acentuadamente devido à queda dos preços do petróleo. Deutsche Bank (+2,88%) e BNP Paribas (+2,64%) estão entre as empresas com maiores ganhos no setor bancário, responsável por uma das maiores contribuições positivas para a evolução do índice de hoje. No extremo oposto encontram-se as empresas do setor energético — Eni registou uma queda de 1,78% e a TotalEnergies está a cair 1,24% na sequência da descida dos preços do petróleo.

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