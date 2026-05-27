Ações da PDD caem 7% após apresentação de resultados⏰

A empresa proprietária da Pinduoduo e da Temu divulgou esta manhã os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026, que se revelaram uma grande desilusão para os investidores. As ações da empresa caíram mais de 7 % nas negociações pré-mercado em Wall Street, descendo para menos de 90 dólares por ADR.

A receita está a aumentar, mas ficou aquém das expectativas

RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Receita: 106,23 mil milhões de yuans, previsão: 108,6 mil milhões de yuans

Receita proveniente do marketing online e de outros serviços: 49,94 mil milhões de yuans; previsão: 52,56 mil milhões de yuans

Receita proveniente de serviços de transação: 56,29 mil milhões de yuans; previsão: 55,52 mil milhões de yuans

Lucro ajustado por American Depositary Receipt (ADR): 9,51 yuan; previsão: 16,08 yuan

Lucro operacional ajustado de 21,09 mil milhões de yuan; previsão de 22,43 mil milhões de yuan

Lucro líquido ajustado de 14,07 mil milhões de yuan; previsão de 24,6 mil milhões de yuan

Custos operacionais totais: 39,8 mil milhões de yuan; previsão: 39,55 mil milhões de yuan

Custos de vendas e marketing: 33,8 mil milhões de yuan; previsão: 33,11 mil milhões de yuan

Despesas gerais e administrativas: 1,58 mil milhões de yuan; previsão: 1,79 mil milhões de yuan

Custos de investigação e desenvolvimento: 4,4 mil milhões de yuan; previsão: 4,3 mil milhões de yuan

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais: 16,4 mil milhões de yuan

Lucro por American Depositary Receipt: 8,48 yuan; previsão: 14,48 yuan

Lucro: um verdadeiro choque

O que mais surpreendeu o mercado foram os números relativos aos resultados. O lucro líquido caiu 15% em relação ao ano anterior, para 12,55 mil milhões de CNY. Os analistas esperavam cerca de 22,80 mil milhões de CNY, o que significa que o resultado ficou mais de 45% abaixo do consenso. O lucro ajustado por ADR situou-se nos 9,51 CNY, em comparação com os 16,08 CNY esperados.

O que está por trás destes maus resultados?

A administração não esconde o facto de a empresa se encontrar numa fase de investimento estratégico intensivo. Como afirmou o CEO Jiazhen Zhao, o investimento na cadeia de abastecimento é uma «prioridade estratégica fundamental» para a próxima década. Parece um plano para o futuro, mas para os investidores que procuram retornos imediatos, é um sinal de alerta. A isto juntam-se vários fatores externos:

Em abril, as autoridades reguladoras chinesas impuseram à PDD a multa mais pesada de todas as plataformas penalizadas – no valor de 1,5 mil milhões de CNY – por não ter cumprido as suas obrigações de verificação dos vendedores de alimentos online. Além disso, as autoridades reguladoras acusaram o pessoal da empresa de ter recorrido à violência contra funcionários durante uma inspeção em dezembro, o que tensou as relações com as autoridades chinesas.

A Temu, o produto emblemático nos mercados internacionais, está apenas agora a recuperar a estabilidade após a abolição, pelos EUA, da regra «de minimis», que permitia a importação isenta de direitos aduaneiros de pequenas encomendas. A empresa está a adaptar-se através da construção de armazéns locais e do recrutamento de pessoal de vendas local, mas isso tem um custo.

O mercado interno chinês caracteriza-se por uma concorrência feroz por parte da Alibaba e da JD.com, embora os analistas da Bloomberg Intelligence observem que os rivais começaram a abrandar a corrida pela quota de mercado em favor da rentabilidade, o que poderá dar à PDD alguma margem de manobra.

As avaliações continuam atrativas, mas os riscos estão a aumentar

Apesar dos resultados dececionantes, a avaliação da PDD continua a ser uma das mais baixas do setor. O rácio P/E futuro situa-se em apenas 7,9x, o rácio EV/EBITDA em 5,4x e o rácio P/S em 2,1x. De 50 recomendações, 38 são de «comprar», 11 de «manter» e apenas 1 de «vender».

Um fator de risco adicional para os detentores de ADR é a proibição imposta pelas autoridades chinesas relativamente à utilização de plataformas de corretagem não registadas. A PDD não está cotada em Hong Kong, o que dificulta o acesso dos investidores da China continental às ações através de canais legais. Tal pode limitar a procura e a base de investidores.

Perspetivas

Os resultados do primeiro trimestre de 2026 enviam um sinal claro de que a PDD está deliberadamente a sacrificar a rentabilidade a curto prazo em favor do posicionamento no mercado a longo prazo. A estratégia faz sentido, mas exige que os investidores sejam pacientes e tolerantes à volatilidade. Com um crescimento das receitas de 11% e uma CAGR de 31% ao longo de três anos, os fundamentos do negócio permanecem sólidos. A questão fundamental é: quando é que estes investimentos começarão a traduzir-se novamente em lucro?

As ações da PDD já caíram quase 20% desde o início do ano, ficando significativamente atrás da Alibaba e da JD.com. Após a abertura do mercado norte-americano hoje, a queda acumulada no ano poderá ultrapassar os 23%.