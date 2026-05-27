Destaques do mercado: ASML e Infineon mantêm otimismo na Europa

O índice Euro Stoxx 50 registou hoje uma subida superior a 0,3%, com o otimismo nos mercados europeus a ser sustentado pelas valorizações das gigantes do setor dos semicondutores ASML e Infineon. As ações da ASML, líder holandesa em equipamentos para chips, estão a subir quase 3%, enquanto a alemã Infineon regista um ganho de cerca de 2%. O DAX alemão avança 0,4%, enquanto o CAC40 francês sobe quase 0,8%. O FTSE 100 do Reino Unido fica ligeiramente atrás, com um ganho de cerca de 0,15%. O otimismo nos EUA mantém-se forte, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) a subirem quase 0,7% antes da abertura de Wall Street. Os preços do petróleo caíram cerca de 2,5%, mas, apesar da retração do crude, a Bitcoin continua a enfraquecer-se e regista agora uma queda de cerca de 10% em relação aos máximos locais recentes. Os metais preciosos também estão sob pressão, com a prata a cair quase 3% e o ouro a prolongar a onda de vendas de ontem com mais uma queda de 1,6%. O EUR/USD regista ligeiros ganhos. EU50 (intervalo D1) Fonte: xStation5 O bilionário Philippe Laffont aposta na ASML, o UBS considera a «melhor ação do setor dos semicondutores» da Europa O boom da IA tem centrado a atenção dos investidores principalmente em fabricantes de chips, como a Nvidia. No entanto, o gestor de fundos de cobertura bilionário Philippe Laffont, fundador da Coatue Management, investe noutra parte da cadeia de abastecimento dos semicondutores — a ASML, a empresa que fornece as máquinas essenciais necessárias para fabricar os chips mais avançados do mundo. No primeiro trimestre, a Coatue Management adquiriu uma participação significativa na ASML Holding, comprando 510 000 ações no valor aproximado de 655,4 milhões de dólares, ao mesmo tempo que reduziu a sua exposição à Nvidia. Esta medida pode sugerir que alguns investidores procuram cada vez mais expor-se não só a designers de chips, mas também a empresas de infraestruturas de semicondutores, sem as quais a revolução da IA não seria possível. O otimismo em torno da ASML é também visível em Wall Street. Analistas do UBS classificaram recentemente a ASML como a melhor ação do setor dos semicondutores na Europa, destacando a posição dominante da empresa na litografia EUV — uma tecnologia considerada essencial para o fabrico de processadores de IA de ponta. À medida que as despesas globais com semicondutores aceleram, a ASML é cada vez mais vista como uma das empresas estrategicamente mais importantes na cadeia de abastecimento tecnológica global. Fonte: xStation5

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