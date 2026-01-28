As ações da Starbucks (SBUX.US) estão a valorizar, apesar de as margens continuarem sob pressão. As ações estão a subir após a divulgação dos resultados, e a reação do mercado é esperançosa, uma vez que a empresa quebrou finalmente a série negativa de abrandamento no seu mercado mais importante - os Estados Unidos. Este é o primeiro trimestre, desde há muito tempo, em que os números não se limitam a “parecer melhores no papel”, mas sugerem genuinamente que a estratégia de reviravolta do CEO Brian Niccol está a ser implementada mais rapidamente do que alguns investidores esperavam. No entanto, há um aspeto que deve ser realçado: A Starbucks está a registar uma recuperação das vendas, mas está a pagar por isso através de uma rentabilidade mais fraca. Por outras palavras, a empresa está a começar a reconquistar clientes, mas as suas bases operacionais ainda requerem investimento. Desde o início do ano, as ações subiram quase 15%, e estão a ganhar mais de 3,5% após o relatório. Este comunicado contém o que tem faltado à Starbucks: uma inversão da tendência nos EUA e um crescimento impulsionado pelas transacções. Ao mesmo tempo, as margens estão sob pressão, os custos dos factores de produção do café permanecem elevados e a tecnologia, a logística e a execução do plano de recuperação exigem despesas. Resultados da Starbucks (4º trimestre de 2025) Vendas comparáveis globais (y/y): +4% vs expectativas de cerca de +2,25%

Vendas comparáveis na América do Norte: +4%

Primeiro crescimento de vendas nos EUA em dois anos ; crescimento impulsionado por transacções pela primeira vez em oito trimestres

; EUA: ticket médio +1% , impulsionado pelas bebidas de café expresso, bebidas à base de chá e a crescente popularidade dos complementos de espuma fria

, impulsionado pelas bebidas de café expresso, bebidas à base de chá e a crescente popularidade dos complementos Margens contraídas em 290 bps (2,9 pp) no trimestre

(2,9 pp) no trimestre A administração apontou para o impacto das tarifas, pressão de custos e investimentos operacionais

Espera-se que as comps globais aumentem em mais de 3% este ano (o mercado estava à espera de cerca de +2,94% )

este ano (o mercado estava à espera de cerca de ) Espera-se que o EPS ajustado seja de $2,15-$2,40 (ponto médio abaixo do consenso de cerca de $2,35 )

(ponto médio abaixo do consenso de cerca de ) A empresa espera que a pressão tarifária comece a diminuir no segundo semestre do ano

Vendas na China: +7% y/y no quarto trimestre (vs +2% y/y no trimestre anterior) A conclusão mais “relevante para o mercado” é simples: A Starbucks está a crescer novamente nos EUA, que é exatamente onde mais precisava de um avanço. A natureza da melhoria também é importante - não se trata apenas de uma história orientada para os preços, mas de um sinal de que os clientes estão a regressar às lojas. O crescimento dos cabazes pode ser “empurrado” através de aumentos de preços, mas o aumento das transacções indica normalmente que o produto e a experiência na loja estão a funcionar. Brian Niccol está a remodelar a empresa de dentro para fora. Na prática, o plano assenta em várias mudanças muito tangíveis: Simplificação do menu: menos carga de trabalho para os baristas, execução mais rápida dos pedidos e menos erros durante as horas de ponta. Regresso à qualidade e à sensação de “cafetaria”: comida acabada de fazer, maior ênfase na atmosfera da loja e maior personalização dos produtos. Tempos de serviço mais curtos: o objetivo é reduzir para menos de quatro minutos, embora a empresa admita que, por vezes, ainda fica aquém. A Starbucks também tem uma vantagem fundamental que é difícil de replicar: consegue vender “add-ons” de uma forma que faz com que os clientes sintam que estão a melhorar a qualidade e não apenas a pagar mais. Nos EUA, o aumento de +1% no ticket médio foi suportado principalmente pelas bebidas de café expresso, bebidas à base de chá e pela popularidade da espuma fria. Uma das iniciativas destinadas a trazer os clientes de volta é o lançamento de novas bebidas com infusão de proteínas. Esta pode ser uma medida mais importante do que parece à primeira vista, uma vez que o mercado das bebidas continua a evoluir para ofertas mais “funcionais”: produtos orientados para a saúde, soluções para consumidores activos e bebidas que não são apenas uma sobremesa. Ainda assim, a Starbucks está a melhorar as vendas, ao mesmo tempo que enfrenta dificuldades de rentabilidade, uma vez que as margens diminuíram. O que é que está por detrás disto? Custos mais elevados das matérias-primas e das importações (incluindo os efeitos dos direitos aduaneiros), custos que estão agora incorporados na taxa de execução e investimentos para melhorar as operações. As perguntas que Wall Street provavelmente continuará a fazer resumem-se a alguns pontos fundamentais: O crescimento dos EUA persistirá nos próximos trimestres?

As bebidas com infusão de proteínas tornar-se-ão uma parte permanente da oferta principal?

As margens começarão a recuperar na segunda metade do ano, como a administração espera?

Que pormenores concretos serão apresentados no primeiro Dia do Investidor da Niccol? xStation 5

