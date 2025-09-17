Ações da ZIM recuperam depois de possível OPA📈

As ações da empresa de navegação israelo-americana ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) subiram ligeiramente após relatos de que a Evercore auxiliará o CEO e coproprietário da empresa, Eli Glickman. O analista da Jefferies, Omar Nokta, escreveu numa nota que, de acordo com a revista financeira israelita Calcalist, o conselho da ZIM contratou a Evercore depois que a oferta de aquisição feita pelo CEO Eli Glickman e seu parceiro financeiro, Rami Ungar, ficou provavelmente abaixo das expectativas. O rácio preço/lucro atual da ZIM é inferior a 1x os lucros do ano passado, e o seu rácio P/E futuro é de cerca de 4x. No último trimestre, a empresa registou 1,68 mil milhões de dólares em receitas , uma queda de 15% em relação ao ano anterior. O lucro operacional diminuiu para 149 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025 , em comparação com 468 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024 .

, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. O lucro operacional diminuiu para , em comparação com . No primeiro semestre de 2025, a ZIM transportou 1.839 mil TEU, em comparação com 1.799 mil TEU no primeiro semestre de 2024. A taxa média de frete por TEU subiu para US$ 1.632 no primeiro semestre de 2025, ante US$ 1.569 no primeiro semestre de 2024. Ao mesmo tempo, a dívida aumentou para mais de US$ 3 mil milhões, em comparação com US$ 2,8 mil milhões no segundo trimestre de 2024. A posição de caixa total da ZIM (dinheiro e equivalentes) caiu US$ 270 milhões, de US$ 3,14 mil milhões em 31 de dezembro de 2024 para US$ 2,87 mil milhões em 30 de junho de 2025. Este valor ainda está bem acima da capitalização de mercado de US$ 1,75 mil milhões da empresa. Ontem, as ações da ZIM subiram quase 10%, mas surgiu uma pressão de baixa quando as ações se aproximaram da sua EMA (média móvel exponencial) de 50 dias.

