Principais conclusões As ações da Uranium Energy Corp. registaram uma queda de quase 50 % em relação aos seus máximos, apesar dos preços globais do urânio no mercado à vista se manterem relativamente estáveis.

As ações da Cameco caíram cerca de 30 % em relação ao seu pico, ao mesmo tempo que a empresa aumentou a sua participação na mina de urânio de Cigar Lake.

A produtora de combustível nuclear Centrus Energy irá integrar o Índice S&P SmallCap 600 a 14 de julho.

A maior empresa de urânio dos Estados Unidos, a Uranium Energy Corp. (UEC.US), registou uma correção de cerca de 40 % em relação aos seus máximos. Recentemente, a H.C. Wainwright reiterou a sua recomendação de «Compra» para a Uranium Energy Corp. e manteve um preço-alvo de 26,75 dólares, apesar de a empresa ter registado um resultado líquido trimestral mais fraco e de não ter registado receitas. A conclusão mais importante do relatório não foi o prejuízo em si, mas sim a estratégia da UEC em matéria de stocks de urânio. A empresa optou por não vender U3O8 no mercado à vista, apesar de o urânio estar a ser negociado a cerca de 86 dólares por libra, o que sugere que a administração espera preços mais favoráveis ou oportunidades de contratação a longo prazo nos próximos trimestres. Os preços spot do urânio oscilam atualmente em torno dos 85 dólares por libra, após recuarem dos cerca de 97 dólares registados no início do ano, embora a tendência a longo prazo continue a ser ascendente. A empresa registou um prejuízo líquido trimestral de 52,3 milhões de dólares, ou 0,11 dólares por ação, em comparação com um prejuízo de 30,2 milhões de dólares no trimestre anterior. Os resultados destacam as pressões de custos normalmente enfrentadas por um produtor durante a fase de arranque e expansão da produção.

A produção na Christensen Ranch atingiu 146 550 libras de U3O8, enquanto o início das operações em Burke Hollow representa um marco importante, sinalizando a transição da UEC de ser vista principalmente como uma aposta alavancada no preço do urânio para se tornar um verdadeiro produtor de urânio.

A UEC detém atualmente cerca de 1,5 milhões de libras de U3O8 em stocks. A um preço à vista de 86 dólares por libra, essas reservas têm um valor de mercado teórico de cerca de 129 milhões de dólares, proporcionando aos investidores tanto uma reserva financeira como uma alavancagem adicional face a qualquer aumento futuro nos preços do urânio.

O mercado penalizou as ações por não terem cumprido as expectativas de receitas, terem registado um prejuízo superior e terem sofrido atrasos na produção, o que levou a uma queda de 24 % na cotação das ações na última semana, para 10,65 dólares. Apesar dessa queda, as ações continuam aproximadamente 72% acima do valor registado há um ano, sugerindo que parte da recente fraqueza reflete a realização de lucros na sequência de uma forte recuperação.

A H.C. Wainwright também destacou a sólida posição de liquidez da UEC e o seu balanço financeiro com elevado nível de caixa, observando que a empresa detém mais caixa do que dívida, o que reduz o risco financeiro enquanto a produção continua a aumentar.

A questão-chave para os investidores continua a ser se a UEC conseguirá reduzir com sucesso o seu custo de produção por libra à medida que a produção aumenta. Se os custos unitários começarem a diminuir, as perdas de hoje poderão ser cada vez mais vistas como temporárias, em vez de estruturais.

A principal desilusão foi o resultado por ação de -0,11 dólares, face às expectativas consensuais de -0,03 dólares, enquanto os investidores também esperavam receitas de aproximadamente 12,1 milhões de dólares. Isto explica, em grande parte, por que razão a recomendação positiva dos analistas não conseguiu impedir a recente onda de vendas.

No que diz respeito ao setor do urânio em geral, o panorama continua misto. Os preços spot do urânio continuam a manter-se na faixa dos 80 dólares por libra, mas o sentimento mais fraco em relação às ações de matérias-primas e a menor participação dos investidores financeiros estão atualmente a pesar sobre as ações do setor do urânio.

O cenário otimista para a UEC continua a assentar em três pilares: preços elevados e sustentados do urânio, produção doméstica crescente de urânio nos Estados Unidos e a capacidade de monetizar os seus stocks ou garantir contratos de longo prazo a preços mais atrativos.

O risco de queda é claro. Se os atrasos na produção persistirem, os custos se mantiverem elevados e a empresa continuar a gerar pouca ou nenhuma receita, os investidores poderão passar a valorizar cada vez mais a UEC como uma opção alavancada sobre o preço do urânio, em vez de como um produtor plenamente estabelecido. Ações da UEC.US (intervalo D1) As ações da UEC estão atualmente a ser negociadas bem abaixo da MME de 200 dias (linha vermelha), um nível que tem servido frequentemente como zona de acumulação a longo prazo nos últimos anos. Fonte: xStation5 A Cameco aumenta a sua participação na Cigar Lake A Cameco concluiu a aquisição de uma participação adicional na mina de urânio de Cigar Lake à TEPCO Resources. Na sequência da transação, a participação da Cameco aumentou 2,871 pontos percentuais para 57,418%, enquanto a participação da Orano Canada subiu para 42,582%.

A transação é significativa para o setor do urânio, uma vez que Cigar Lake é uma das maiores e mais ricas minas de urânio do mundo.

Uma participação acionista mais elevada confere à Cameco uma maior exposição à futura produção de urânio e fluxos de caixa potencialmente mais sólidos, caso os preços do urânio se mantenham elevados.

Do ponto de vista do investidor, a aquisição demonstra que os principais produtores de urânio continuam a reforçar o seu controlo sobre ativos produtores de alta qualidade, em vez de dependerem de compras no mercado à vista. Ações da CCJ.US (intervalo D1) As ações da Cameco estão atualmente a ser negociadas com um desconto de cerca de 10% em relação à sua MME de 200 dias (linha vermelha), situando a zona de suporte técnico chave em torno dos 100-103 dólares por ação. Fonte: xStation5 Centrus Energy vai integrar o S&P SmallCap 600 A Centrus Energy irá integrar o índice S&P SmallCap 600 a 14 de julho, uma medida que poderá gerar procura técnica adicional por parte de fundos de investimento passivos que acompanham o índice de referência. A empresa desempenha um papel importante na cadeia de abastecimento de combustível nuclear dos EUA enquanto fornecedora de urânio enriquecido. A Centrus é particularmente importante para a próxima geração de reatores nucleares, uma vez que está a desenvolver o HALEU (Urânio de Baixo Enriquecimento e Alta Concentração), o combustível especializado exigido por muitos projetos de reatores avançados. Embora a inclusão no índice não altere imediatamente os fundamentos da empresa, poderá melhorar a visibilidade das ações junto dos investidores institucionais e aumentar a participação dos fundos passivos. Para o setor do urânio, esta inclusão representa mais um sinal de que os mercados de capitais estão a reconhecer cada vez mais a importância estratégica da cadeia de abastecimento de combustível nuclear dos EUA. Ações da Centrus (LEU.US) (intervalo D1) As ações da Centrus registaram uma queda de aproximadamente 65 % em relação aos seus máximos e estão atualmente a ser negociadas cerca de 20 % abaixo da sua MME de 200 dias (linha vermelha) no gráfico diário. Fonte: xStation5 Source: xStation5

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.