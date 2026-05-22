Os índices bolsistas europeus estão a ser negociados sem uma direção clara nesta sexta-feira — o Euro Stoxx 50 registou uma queda de 0,13% e o DAX (DE40) de 0,16%, enquanto os futuros do S&P 500 (US500) permanecem ligeiramente em território positivo (+0,12%). O principal fator a motivar a cautela do mercado é a guerra em curso com o Irão e a pressão que esta exerce sobre os preços das matérias-primas energéticas, o que se traduz num aumento da inflação e em revisões das expectativas em matéria de taxas de juro na zona euro. Os estrategas alertam cada vez mais para o facto de que, se o Estreito de Ormuz permanecer fechado por um período prolongado, um cenário de baixa para as ações europeias poderá tornar-se uma realidade. É importante referir que, embora a meta média dos analistas para o final do ano relativamente ao Stoxx Europe 600 se situe em apenas 624 pontos — o que sugere um potencial de valorização inferior a 1% —, o panorama no que diz respeito às revisões do lucro por ação (EPS) continua a ser positivo. O EPS futuro combinado para o Stoxx 600 tem vindo a subir de forma consistente há anos, e o consenso aponta para um crescimento de dois dígitos do EPS em 2026 — apoiado pelo setor energético e por uma recuperação do consumo. Se esta trajetória se mantiver, os analistas ficarão sob pressão para rever em alta as suas metas de preço, o que poderá reduzir o fosso entre os preços atuais e as previsões. Fonte: Bloomberg Financial Lp O petróleo bruto WTI mantém-se acima da marca dos 98 dólares por barril (+0,20%), alimentando preocupações quanto às margens das empresas e ao poder de compra dos consumidores. O dólar americano (USDIDX) mantém-se estável, com uma subida mínima de 0,08%, enquanto o par EURUSD desce 0,13% para 1,1604. Neste ambiente de negociação, o ouro registou uma ligeira descida (-0,21%), sugerindo que o mercado ainda não procura agressivamente refúgios seguros. O setor tecnológico é o que apresenta melhor desempenho no Euro Stoxx 50, subindo até +2,07% e contribuindo significativamente para a evolução do índice. Fonte: XTB O setor industrial (+0,75%) e o setor financeiro (+0,56%) também apresentam um bom desempenho. No lado oposto encontra-se o setor energético, que, com um resultado de -1,48%, é de longe o setor mais fraco do dia — a pressão sobre a TotalEnergies (-1,51%) e a Eni (-1,41%) está a arrastar o setor para baixo. Estão também a registar-se perdas nos setores da Saúde (-0,22%) e dos Serviços Públicos (-0,15%). Fonte: XTB Informações sobre a empresa Richemont — proprietária da marca Cartier — publicou os seus resultados anuais, que tiveram uma receção mista por parte do mercado: as ações registaram inicialmente uma subida superior a 5%, acabando por cair 1,9%. As vendas do grupo ascenderam a 22,42 mil milhões de euros (+4,8% em termos homólogos) e, a taxas de câmbio constantes, o crescimento atingiu +11% contra uma previsão consensual de +9,78% — superando claramente as expectativas. Os destaques foram as Maisons de joalharia, cujas vendas a taxas de câmbio constantes aumentaram 14% contra uma previsão de 13%, com a margem operacional do segmento a situar-se nos 30,5%. Os resultados foram ofuscados por taxas de câmbio desfavoráveis — o lucro operacional situou-se nos 4,49 mil milhões de euros, em comparação com os 4,60 mil milhões de euros esperados pelo mercado, e a margem operacional do grupo diminuiu para 20,0%, face aos 20,9% registados há um ano. A Richemont propôs um dividendo de 3,30 CHF por ação (consenso: 2,93 CHF), o que os analistas da Vontobel descreveram como uma confirmação da qualidade e da confiança da administração nos lucros futuros — apesar dos ventos contrários cambiais, acreditam que a empresa continua a ser um «compounder de qualidade» num setor volátil.

— proprietária da marca Cartier — publicou os seus resultados anuais, que tiveram uma receção mista por parte do mercado: as ações registaram inicialmente uma subida superior a 5%, acabando por cair 1,9%. As vendas do grupo ascenderam a 22,42 mil milhões de euros (+4,8% em termos homólogos) e, a taxas de câmbio constantes, o crescimento atingiu +11% contra uma previsão consensual de +9,78% — superando claramente as expectativas. Os destaques foram as Maisons de joalharia, cujas vendas a taxas de câmbio constantes aumentaram 14% contra uma previsão de 13%, com a margem operacional do segmento a situar-se nos 30,5%. Os resultados foram ofuscados por taxas de câmbio desfavoráveis — o lucro operacional situou-se nos 4,49 mil milhões de euros, em comparação com os 4,60 mil milhões de euros esperados pelo mercado, e a margem operacional do grupo diminuiu para 20,0%, face aos 20,9% registados há um ano. A Richemont propôs um dividendo de 3,30 CHF por ação (consenso: 2,93 CHF), o que os analistas da Vontobel descreveram como uma confirmação da qualidade e da confiança da administração nos lucros futuros — apesar dos ventos contrários cambiais, acreditam que a empresa continua a ser um «compounder de qualidade» num setor volátil. A Deutsche Post (DHL) registou uma subida superior a 4% na sequência de uma revisão em alta por parte do Deutsche Bank, que considera que o ciclo de revisões em baixa dos resultados chegou ao fim e que as preocupações com as perturbações decorrentes da IA e do aumento da concorrência são exageradas.

registou uma subida superior a 4% na sequência de uma revisão em alta por parte do Deutsche Bank, que considera que o ciclo de revisões em baixa dos resultados chegou ao fim e que as preocupações com as perturbações decorrentes da IA e do aumento da concorrência são exageradas. Puig — uma empresa espanhola de cosméticos — viu o preço das suas ações cair um recorde de 15% na sequência do colapso das negociações de fusão com a Estée Lauder. Relatórios anteriores sugeriam que a Estée Lauder tinha encarregado o JPMorgan de estruturar um pacote de financiamento de 5 mil milhões de euros para uma potencial aquisição.

— uma empresa espanhola de cosméticos — viu o preço das suas ações cair um recorde de 15% na sequência do colapso das negociações de fusão com a Estée Lauder. Relatórios anteriores sugeriam que a Estée Lauder tinha encarregado o JPMorgan de estruturar um pacote de financiamento de 5 mil milhões de euros para uma potencial aquisição. Julius Baer registou uma queda superior a 10% na sequência de um relatório de resultados dececionante — os fracos influxos de ativos líquidos ficaram aquém das expectativas dos analistas, apesar de as ações terem subido 9% em termos homólogos até quinta-feira.

registou uma queda superior a 10% na sequência de um relatório de resultados dececionante — os fracos influxos de ativos líquidos ficaram aquém das expectativas dos analistas, apesar de as ações terem subido 9% em termos homólogos até quinta-feira. Softcat registou uma subida de até 12% depois de a empresa ter revisto em alta a sua previsão de lucro operacional anual — os analistas apontam para uma aceleração nas encomendas e esperam que a previsão consensual seja revista em alta.

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