- A SpaceX prepara um IPO que poderá tornar-se a maior entrada em bolsa da história dos mercados financeiros
- A empresa de Elon Musk poderá procurar captar até 75 mil milhões de dólares, apesar dos elevados investimentos e prejuízos registados nos últimos anos
- A elevada valuation da SpaceX, o forte controlo acionista de Elon Musk e as perdas de 4,94 mil milhões de dólares em 2025 estão entre os principais riscos apontados pelos analistas
- A SpaceX prepara um IPO que poderá tornar-se a maior entrada em bolsa da história dos mercados financeiros
- A empresa de Elon Musk poderá procurar captar até 75 mil milhões de dólares, apesar dos elevados investimentos e prejuízos registados nos últimos anos
- A elevada valuation da SpaceX, o forte controlo acionista de Elon Musk e as perdas de 4,94 mil milhões de dólares em 2025 estão entre os principais riscos apontados pelos analistas
A SpaceX confirmou os preparativos para aquela que poderá tornar-se a maior entrada em bolsa da história dos mercados financeiros. A empresa de Elon Musk, avaliada entre 1,7 e 2 biliões de dólares, deverá avançar com um IPO já no segundo semestre de 2026, numa operação que combina crescimento explosivo da Starlink, ambições de longo prazo para a exploração espacial e uma forte dose de especulação em torno do futuro da economia espacial.
Maior IPO da história poderá redefinir Wall Street e a economia espacial
A SpaceX está finalmente a preparar a sua estreia em bolsa, num IPO que poderá redefinir a forma como Wall Street avalia empresas ligadas ao espaço, à inteligência artificial e às infraestruturas globais de comunicação.
Segundo informações preliminares avançadas ao mercado e documentos apresentados aos reguladores norte-americanos, a empresa poderá entrar na bolsa norte-americana ainda durante o quarto trimestre de 2026, embora o calendário permaneça dependente das condições de mercado e da aprovação da SEC. O ticker mais apontado por fontes de mercados é “SPCX”, apesar de ainda não existir confirmação oficial.
A operação poderá avaliar a empresa entre 1,75 e 2 biliões de dólares, colocando a SpaceX imediatamente entre as dez empresas mais valiosas do mundo e acima de gigantes históricos da indústria aeroespacial e defesa, como a Boeing ou a Lockheed Martin.
Estrutura acionista continua altamente concentrada
Apesar da entrada em bolsa, Elon Musk deverá manter o controlo efetivo da empresa através de uma estrutura acionista com direitos de voto diferenciados. Estimativas de mercado apontam que Musk controla direta e indiretamente mais de 50% dos direitos de voto da SpaceX, mesmo possuindo uma participação inferior.
Entre os principais acionistas privados encontram-se também fundos como Founders Fund, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity e Google, que investiu na empresa através da Alphabet em rondas anteriores.
O IPO deverá representar apenas uma pequena fatia do capital total da empresa, numa estratégia semelhante à adotada por outras tecnológicas de elevado crescimento: captar liquidez sem diluir significativamente o controlo dos fundadores.
Starlink tornou-se o verdadeiro motor financeiro da SpaceX
Embora a SpaceX continue associada aos lançamentos espaciais e ao desenvolvimento da Starship, é a Starlink que atualmente sustenta grande parte da narrativa financeira da empresa.
A rede de internet via satélite já conta com milhões de clientes em dezenas de países e tornou-se uma das maiores operadoras globais de internet de banda larga via satélite. O crescimento acelerado das receitas da Starlink ajudou a compensar parcialmente os enormes investimentos necessários para o desenvolvimento da Starship e das futuras infraestruturas espaciais da empresa.
Ainda assim, a rentabilidade permanece limitada. A SpaceX continua a apresentar despesas de capital extremamente elevadas, especialmente devido ao desenvolvimento da Starship, à expansão da constelação Starlink e aos investimentos em computação avançada e IA.
Uma valuation que divide Wall Street
É precisamente aqui que começa a maior discussão em torno do IPO: a avaliação da empresa.
Os investidores não estão a comprar a SpaceX pelos lucros atuais, mas sim pela expectativa de domínio futuro em múltiplos mercados estratégicos: internet global, lançamentos espaciais, infraestrutura orbital, defesa e potencialmente inteligência artificial.
A empresa vale atualmente mais do que muitas multinacionais altamente lucrativas, apesar de continuar a registar prejuízos líquidos significativos em alguns períodos. Para os críticos, trata-se de uma avaliação excessivamente dependente de projeções muito otimistas sobre a Starship, a expansão da Starlink e o crescimento da economia espacial nas próximas décadas.
O principal risco continua a ser operacional. A Starship permanece em fase de testes e qualquer falha técnica relevante, atraso prolongado ou aumento da concorrência poderá pressionar significativamente a avaliação da empresa.
Alguns analistas alertam mesmo para sinais de excessiva especulação em torno da empresa. Grande parte da tese de investimento assenta na expectativa de que a Starlink consiga consolidar uma posição dominante no mercado global de internet por satélite e que a SpaceX mantenha uma vantagem estrutural no transporte espacial reutilizável. Caso o desenvolvimento tecnológico fique aquém das expectativas ou surjam concorrentes mais agressivos, a atual valuation poderá revelar-se difícil de sustentar.
IPO poderá gerar rotação de capital em Wall Street
Segundo estimativas do JPMorgan, a entrada da SpaceX em bolsa poderá atrair uma quantidade significativa de liquidez dos mercados norte-americanos, sobretudo devido à provável inclusão da empresa nos principais índices acionistas.
Esse movimento poderá obrigar fundos passivos e ETFs a realocar capital para ações da SpaceX, criando pressão temporária sobre algumas das maiores empresas tecnológicas atualmente dominantes em Wall Street.
A dimensão potencial da operação também levanta dúvidas sobre a capacidade do mercado absorver uma oferta desta escala sem aumento significativo da volatilidade.
O que poderá justificar uma avaliação desta dimensão?
Apesar das dúvidas em torno da valuation, os investidores mais otimistas argumentam que a SpaceX está a construir infraestruturas com potencial para dominar setores inteiros nas próximas décadas.
A reutilização dos foguetões Falcon 9 reduziu drasticamente os custos de acesso ao espaço e alterou estruturalmente a indústria aeroespacial. Já a Starship, se atingir os objetivos definidos pela empresa, poderá permitir transporte massivo de carga e passageiros para órbita, Lua e Marte a custos muito inferiores aos atuais.
Ao mesmo tempo, a Starlink poderá transformar-se numa infraestrutura global crítica para telecomunicações, defesa e serviços cloud distribuídos.
A longo prazo, a tese de investimento da SpaceX assenta precisamente nesta visão: não apenas uma empresa aeroespacial, mas uma plataforma integrada de infraestrutura tecnológica e espacial.
Como investir em inovação espacial através da XTB
Enquanto a SpaceX permanece fora de bolsa, há alternativas de ganhar exposição ao setor espacial e às empresas ligadas à nova economia orbital.
Entre os instrumentos disponíveis na plataforma da XTB, destaca-se o VanEck Space Innovators UCITS ETF, um ETF que reúne empresas expostas ao desenvolvimento de tecnologias espaciais, satélites, sistemas de lançamento, comunicações orbitais e outras áreas associadas à indústria espacial global.
Caso o IPO da SpaceX avance nos próximos meses, a XTB espera disponibilizar as ações da empresa para negociação na sua plataforma logo após a estreia em bolsa.
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