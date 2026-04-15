AllBirds: Dos ténis à IA, será que vai funcionar?

As ações da Allbirds dispararam mais de 500% na sessão de hoje, com o preço a subir de cerca de 2,5 dólares para cerca de 18 dólares, depois de a fabricante de calçado ter anunciado que vai angariar capital e mudar a orientação do seu negócio para se concentrar em infraestruturas de computação com IA.

A empresa sediada em São Francisco tem-se focado, até agora, principalmente no fabrico e venda de calçado. Não é grande para os padrões dos EUA; ainda ontem valia apenas cerca de 25 milhões de dólares, mas hoje o seu valor de mercado já ronda os 150 milhões de dólares.

A empresa afirmou que irá celebrar um acordo de financiamento convertível no valor de 50 milhões de dólares com um investidor institucional e tenciona utilizar os recursos para adquirir unidades de processamento gráfico (GPUs).

A Allbirds planeia também mudar o seu nome para «NewBird AI» e, ao longo do tempo, mudar o seu foco para a oferta de capacidade de computação em nuvem e serviços de IA, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre a nova estratégia.

A Allbirds é uma empresa que poderia beneficiar genuinamente de uma reformulação do modelo de negócio, uma vez que, apesar de continuar a ser rentável, tanto as receitas como os lucros têm vindo a diminuir de forma constante há vários trimestres. Nos últimos meses, a Allbirds encerrou a maioria das suas lojas físicas devido à fraca procura e a uma mudança para parcerias online. No mês passado, a Allbirds anunciou que vendeu a sua marca e os ativos relacionados com calçado à American Exchange Group por 39 milhões de dólares.

Esta medida evoca associações diretas, e bastante negativas, com a bolha das pontocom, bem como com uma série de iniciativas semelhantes por volta de 2017 e com a bolha especulativa no mercado das criptomoedas. O mercado parece ver potencial na empresa, multiplicando a sua avaliação.

Resta saber se esta estratégia se revelará bem-sucedida de forma significativa. Observar se mais entidades como a Allbirds começam a surgir poderá fornecer muita informação sobre a situação atual da economia.

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