A Alphabet (Google) divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2025, que mostram claramente que a empresa está a acelerar em áreas importantes do seu negócio.

As receitas atingiram um recorde de 113,8 mil milhões de dólares, marcando um aumento de 14% em relação ao ano anterior e ultrapassando as expectativas do mercado de 111,4 mil milhões de dólares.

O lucro por ação (EPS) foi de 2,82 dólares, acima da previsão de 2,65 dólares, enquanto o lucro líquido atingiu 30,1 mil milhões de dólares, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Destaques financeiros da Alphabet - 4º trimestre de 2025

Receita total: US$ 113,8 mil milhões, +18% em relação ao ano anterior

Receita dos Serviços Google: 95,9 mil milhões de dólares, +14% em relação ao ano anterior

Receita da Pesquisa Google: 63,1 mil milhões de dólares, +17% em relação ao ano anterior

Receitas do YouTube: 11,4 mil milhões de dólares, +9% em relação ao ano anterior

Receitas do Google Cloud: 17,7 mil milhões de dólares, +48% em relação ao ano anterior

Lucro operacional da Alphabet: 35,9 mil milhões de dólares, +16% em relação ao ano anterior

Margem operacional: 31,6%

Lucro líquido: 34,5 mil milhões de dólares, +30% em relação ao ano anterior

EPS: 2,82 dólares, +31% em relação ao ano anterior

Google Services mantém liderança nas receitas

O Google Services continua a ser uma base sólida das receitas da Alphabet, sendo responsável pela maioria dos resultados trimestrais. O segmento gerou 95,9 mil milhões de dólares em receitas, demonstrando que o modelo tradicional de publicidade digital continua a proporcionar lucros significativos.

O crescimento foi impulsionado por 17% em Pesquisa e outros, 17% em subscrições, plataformas e dispositivos e 9% em publicidade no YouTube, provando que a publicidade online continua a ser um motor financeiro essencial, apesar da crescente concorrência e das regulamentações de privacidade.

Os Serviços Google também funcionam como um gerador de dinheiro estratégico, permitindo à Alphabet financiar investimentos noutras áreas. A sua elevada contribuição para as receitas totais sublinha que a publicidade tradicional não só é resistente, como também é reforçada por ferramentas de IA que melhoram a eficiência da segmentação e atraem anunciantes globais.

Google Cloud reforça liderança em IA

O Google Cloud é o segmento de crescimento mais rápido da Alphabet, com 17,7 mil milhões de dólares em receitas, o que reflete um aumento impressionante de 48% em relação ao ano anterior. Isto confirma que as soluções relacionadas com a nuvem e a IA estão a tornar-se uma fonte de receitas cada vez mais importante. O crescimento é alimentado pela procura crescente de infra-estruturas de IA, soluções empresariais e uma base de clientes empresariais em expansão. A Alphabet continua a desenvolver os seus próprios ambientes de computação, incluindo processadores TPU e ferramentas de IA, o que lhe confere uma vantagem tecnológica sobre a concorrência.

O que está na mesa para 2026? Investimento histórico em IA

A Alphabet anunciou planos para afetar 175-185 mil milhões de dólares a despesas de capital em 2026, mais de 60% mais do que no ano anterior. Este aumento maciço do investimento tem como principal objetivo a expansão dos centros de dados, a construção de infra-estruturas de IA, o crescimento do Google Cloud e a modernização das infra-estruturas de publicidade existentes.

A escala destes investimentos não tem precedentes na história da empresa e mostra que a Alphabet não está apenas a manter a sua vantagem competitiva, mas a lançar ativamente as bases para o crescimento a longo prazo da IA e dos serviços em nuvem. Ao mesmo tempo, o mercado continua a avaliar a forma como estas grandes despesas podem afetar as margens e os fluxos de caixa a curto prazo.

O que os resultados revelam sobre o futuro da Alphabet?

A Alphabet demonstra que pode combinar eficazmente um investimento agressivo com uma monetização rentável. O crescimento constante dos Serviços Google, a expansão dinâmica do Google Cloud e as perdas controladas em Outras Apostas indicam um equilíbrio entre expansão e rentabilidade.

Depois de alguns meses em que alguns participantes no mercado acreditaram que a Alphabet tinha perdido o boom da IA, os resultados da empresa mostram que está, de facto, a assumir a liderança.

O crescimento das receitas do Google Cloud e o aumento da monetização da IA através da publicidade e dos serviços em nuvem provam que a Alphabet não só está a acompanhar as tendências, como também a definir os padrões do sector. Os processadores TPU proprietários, o desenvolvimento da infraestrutura de IA e a expansão dos centros de dados permitem à empresa escalar os produtos mais rapidamente e aumentar as receitas nos principais segmentos.

Reação do mercado

Estes desenvolvimentos também se reflectem nos mercados de capitais. As ações da Alphabet superaram o desempenho de outras empresas Magnificent Seven nos últimos 12 meses, refletindo o aumento da confiança dos investidores na capacidade da empresa para gerar receitas impulsionadas pela IA e manter a sua liderança na tecnologia de nuvem. No entanto, a reação das ações da empresa, após o fecho do mercado, acabou por ser negativa com as ações a registarem perdas de 2%