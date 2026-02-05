A Alphabet (Google) divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2025, que mostram claramente que a empresa está a acelerar em áreas importantes do seu negócio.
As receitas atingiram um recorde de 113,8 mil milhões de dólares, marcando um aumento de 14% em relação ao ano anterior e ultrapassando as expectativas do mercado de 111,4 mil milhões de dólares.
O lucro por ação (EPS) foi de 2,82 dólares, acima da previsão de 2,65 dólares, enquanto o lucro líquido atingiu 30,1 mil milhões de dólares, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
Destaques financeiros da Alphabet - 4º trimestre de 2025
- Receita total: US$ 113,8 mil milhões, +18% em relação ao ano anterior
- Receita dos Serviços Google: 95,9 mil milhões de dólares, +14% em relação ao ano anterior
- Receita da Pesquisa Google: 63,1 mil milhões de dólares, +17% em relação ao ano anterior
- Receitas do YouTube: 11,4 mil milhões de dólares, +9% em relação ao ano anterior
- Receitas do Google Cloud: 17,7 mil milhões de dólares, +48% em relação ao ano anterior
- Lucro operacional da Alphabet: 35,9 mil milhões de dólares, +16% em relação ao ano anterior
- Margem operacional: 31,6%
- Lucro líquido: 34,5 mil milhões de dólares, +30% em relação ao ano anterior
- EPS: 2,82 dólares, +31% em relação ao ano anterior
Google Services mantém liderança nas receitas
O Google Services continua a ser uma base sólida das receitas da Alphabet, sendo responsável pela maioria dos resultados trimestrais. O segmento gerou 95,9 mil milhões de dólares em receitas, demonstrando que o modelo tradicional de publicidade digital continua a proporcionar lucros significativos.
O crescimento foi impulsionado por 17% em Pesquisa e outros, 17% em subscrições, plataformas e dispositivos e 9% em publicidade no YouTube, provando que a publicidade online continua a ser um motor financeiro essencial, apesar da crescente concorrência e das regulamentações de privacidade.
Os Serviços Google também funcionam como um gerador de dinheiro estratégico, permitindo à Alphabet financiar investimentos noutras áreas. A sua elevada contribuição para as receitas totais sublinha que a publicidade tradicional não só é resistente, como também é reforçada por ferramentas de IA que melhoram a eficiência da segmentação e atraem anunciantes globais.
Google Cloud reforça liderança em IA
O Google Cloud é o segmento de crescimento mais rápido da Alphabet, com 17,7 mil milhões de dólares em receitas, o que reflete um aumento impressionante de 48% em relação ao ano anterior. Isto confirma que as soluções relacionadas com a nuvem e a IA estão a tornar-se uma fonte de receitas cada vez mais importante. O crescimento é alimentado pela procura crescente de infra-estruturas de IA, soluções empresariais e uma base de clientes empresariais em expansão. A Alphabet continua a desenvolver os seus próprios ambientes de computação, incluindo processadores TPU e ferramentas de IA, o que lhe confere uma vantagem tecnológica sobre a concorrência.
O que está na mesa para 2026? Investimento histórico em IA
A Alphabet anunciou planos para afetar 175-185 mil milhões de dólares a despesas de capital em 2026, mais de 60% mais do que no ano anterior. Este aumento maciço do investimento tem como principal objetivo a expansão dos centros de dados, a construção de infra-estruturas de IA, o crescimento do Google Cloud e a modernização das infra-estruturas de publicidade existentes.
A escala destes investimentos não tem precedentes na história da empresa e mostra que a Alphabet não está apenas a manter a sua vantagem competitiva, mas a lançar ativamente as bases para o crescimento a longo prazo da IA e dos serviços em nuvem. Ao mesmo tempo, o mercado continua a avaliar a forma como estas grandes despesas podem afetar as margens e os fluxos de caixa a curto prazo.
O que os resultados revelam sobre o futuro da Alphabet?
A Alphabet demonstra que pode combinar eficazmente um investimento agressivo com uma monetização rentável. O crescimento constante dos Serviços Google, a expansão dinâmica do Google Cloud e as perdas controladas em Outras Apostas indicam um equilíbrio entre expansão e rentabilidade.
Depois de alguns meses em que alguns participantes no mercado acreditaram que a Alphabet tinha perdido o boom da IA, os resultados da empresa mostram que está, de facto, a assumir a liderança.
O crescimento das receitas do Google Cloud e o aumento da monetização da IA através da publicidade e dos serviços em nuvem provam que a Alphabet não só está a acompanhar as tendências, como também a definir os padrões do sector. Os processadores TPU proprietários, o desenvolvimento da infraestrutura de IA e a expansão dos centros de dados permitem à empresa escalar os produtos mais rapidamente e aumentar as receitas nos principais segmentos.
Reação do mercado
Estes desenvolvimentos também se reflectem nos mercados de capitais. As ações da Alphabet superaram o desempenho de outras empresas Magnificent Seven nos últimos 12 meses, refletindo o aumento da confiança dos investidores na capacidade da empresa para gerar receitas impulsionadas pela IA e manter a sua liderança na tecnologia de nuvem. No entanto, a reação das ações da empresa, após o fecho do mercado, acabou por ser negativa com as ações a registarem perdas de 2%
Kongsberg Gruppen após os resultados: A empresa alcança o setor
Resumo do mercado: índices europeus tentam uma recuperação após queda recorde em Wall Street 🔨
Destaques da manhã (06.02.2026)
Desastre para as ações da Volvo. Será este o fim de uma marca icónica?
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.