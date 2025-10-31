Amazon obtém um aumento de quase 10% após a divulgação dos resultados financeiros 📈US100 tenta recuperar

Principais conclusões A Amazon surpreendeu Wall Street com um relatório de lucros muito forte no terceiro trimestre; as ações subiram quase 10% após o fechamento do mercado



O lucro por ação (EPS) aumentou 36% em relação ao ano anterior, e as receitas aumentaram 13% em relação ao ano anterior



O US100 tenta recuperar as perdas antes do relatório de lucros da Apple

A Amazon surpreendeu o mercado com resultados sólidos e orientações otimistas para o futuro. A empresa também expressou confiança de que o crescimento do seu negócio de nuvem irá acelerar novamente para 22% no próximo ano e observou efeitos positivos dos seus investimentos em inteligência artificial. Lucro por ação (EPS): $1,95 contra $1,58 esperado

$1,95 contra $1,58 esperado Receita: $180,17 mil milhões contra $177,82 mil milhões esperado

$180,17 mil milhões contra $177,82 mil milhões esperado Receita de computação em nuvem (AWS): $33,01 mil milhões contra $32,39 mil milhões esperado

$33,01 mil milhões contra $32,39 mil milhões esperado Margem operacional: 9,7% contra 11,1% esperado

9,7% contra 11,1% esperado Previsão para o próximo período: $213 mil milhões contra $208 mil milhões esperados A capitalização de mercado da Amazon aumentou quase $240 mil milhões após o relatório do terceiro trimestre, refletindo um aumento de 36% no EPS em relação ao ano anterior (26% acima das expectativas do mercado) e um aumento de 13% na receita em relação ao ano anterior (1% acima das expectativas do mercado). Em relação ao trimestre anterior, o EPS aumentou 16%, enquanto a receita cresceu 7%. Os resultados sólidos também impulsionaram o Nasdaq 100, que agora aguarda o próximo relatório de resultados da Apple. Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

