A Amazon está em negociações para vender os seus chips de IA proprietários a clientes externos de centros de dados. Esta medida poderá sinalizar uma mudança significativa no equilíbrio de poder no mercado das infraestruturas de inteligência artificial e intensificar a pressão competitiva sobre a Nvidia.

De acordo com os relatórios disponíveis, esta iniciativa iria alargar o atual modelo de negócio, em que os chips personalizados da Amazon, tais como o Trainium, são utilizados principalmente no âmbito da Amazon Web Services (AWS). A empresa está agora a considerar disponibilizar estes chips a outras entidades que estejam a desenvolver as suas próprias infraestruturas de IA.

À primeira vista, isto pode parecer uma evolução natural da estratégia do ecossistema da AWS, mas as implicações mais amplas são de longo alcance. Se a Amazon comercializar os seus próprios aceleradores de IA, passará de um fornecedor de infraestruturas de nuvem fechadas a um concorrente direto no mercado de semicondutores, um panorama atualmente dominado pela Nvidia.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Uma Mudança a Longo Prazo na Estrutura da Procura Tecnológica

Na perspetiva da Nvidia, a principal ameaça não é um risco imediato de perda de receitas, mas sim uma alteração fundamental da procura do mercado a longo prazo.

O Modelo Tradicional dos Hiperescaladores: Durante anos, o modelo de crescimento exponencial da Nvidia baseou-se no facto de os hiperescaladores, como a Amazon, a Microsoft, a Google e a Meta, atuarem estritamente como grandes compradores das suas GPUs, em vez de rivais diretos. Esta dinâmica garantia um enorme poder de fixação de preços e proteção à Nvidia.

A nova era dos concorrentes duplos: A entrada da Amazon no mercado de chips para uso comercial acelera um modelo mais complexo, em que os gigantes da nuvem não só alugam capacidade computacional, como também concebem, fabricam e distribuem pilhas de hardware alternativas para IA. Na prática, a Amazon deixa de ser apenas um cliente da Nvidia e transforma-se num concorrente parcial.

Esta tendência reflete uma mudança macroeconómica que varre todo o setor tecnológico. As empresas de hiperescala estão a aumentar agressivamente os investimentos em silício personalizado para se protegerem da escassez de oferta, mitigarem os custos crescentes da Nvidia e otimizarem a eficiência para cargas de trabalho internas especializadas. A potencial comercialização destes chips proprietários representa a próxima fronteira desta estratégia, ultrapassar o consumo cativo para conquistar quota de mercado aberta.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Alternativas estratégicas para a infraestrutura da AWS

A divisão de chips da Amazon já está a crescer de forma dinâmica sob a alçada da AWS. A empresa está atualmente a implementar uma estratégia de duas vertentes: iterar rapidamente a sua própria arquitetura e, ao mesmo tempo, utilizar os sistemas de ponta da Nvidia. Isto demonstra que a Amazon não está a abandonar a Nvidia a curto prazo, mas sim a preparar sistematicamente uma alternativa secundária para reforçar a sua independência futura em termos de abastecimento.

Para os investidores de Wall Street, a questão crucial é saber se isto é meramente uma extensão da otimização interna da infraestrutura da AWS ou o ponto de partida para uma estratégia empresarial mais ampla, na qual a Amazon concorra ativamente com a Nvidia pela venda de chips a centros de dados de terceiros.

A longo prazo, o significado deste desenvolvimento vai muito além de uma nova fonte de receitas de hardware para a Amazon. Se for bem-sucedido, poderá corroer gradualmente o quase-monopólio da Nvidia, não através de uma guerra de preços direta, mas sim através da descentralização estrutural da forma como a infraestrutura global de IA é concebida, implementada e utilizada.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Situação atual do mercado

Por enquanto, a vantagem competitiva da Nvidia continua a ser excepcionalmente sólida. A empresa continua a ditar os padrões de desempenho para a aceleração de IA de gama alta, e a grande maioria dos ecossistemas de nuvem continua fortemente ligada à sua pilha de software proprietária CUDA. No entanto, a iniciativa exploratória da Amazon constitui mais um sinal claro de que o mercado de hardware de IA está a caminhar inexoravelmente para uma maior fragmentação e para uma profunda integração vertical entre os fornecedores de serviços na nuvem de grande capitalização.