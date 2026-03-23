AMD desafia a Nvidia na Coreia com potencial de acordo para 10.000 chips

A Advanced Micro Devices, Inc. está em negociações com a startup sul-coreana de inteligência artificial Upstage relativamente à potencial venda de dez mil aceleradores Instinct MI355. Embora o contrato ainda não tenha sido finalizado, a sua dimensão e importância estratégica tornam-no um sinal importante para o mercado de infraestruturas de IA na Ásia. A potencial encomenda visa reforçar a capacidade computacional dos grandes modelos linguísticos da Upstage e apoiar o desenvolvimento de projetos de IA soberanos na Coreia do Sul. A Upstage é uma das participantes num programa governamental de IA em que quatro equipas competem pelo estatuto de modelo vencedor nacional. Até agora, as GPUs da NVIDIA têm dominado estes projetos, e o potencial papel da AMD num cluster de dez mil unidades representa um esforço significativo para aumentar a concorrência e reforçar a presença da empresa na região. Para a AMD, a transação poderá servir vários objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, um cluster de dez mil chips representa uma escala significativa para uma startup local e um programa governamental, podendo servir de referência para outros clientes na região. Em segundo lugar, o acordo demonstra que a AMD pode penetrar em programas nacionais de IA, onde considerações políticas e o patriotismo tecnológico podem ter mais peso do que as especificações do produto por si só. Em terceiro lugar, cada grande contrato da AMD relembra aos investidores que o mercado de GPUs e IA já não é dominado por um único fornecedor, enquanto o portfólio Instinct está a ganhar reconhecimento entre as empresas que necessitam de infraestruturas de computação de alto desempenho. Atualmente, estas são negociações em curso, pelo que o impacto no mercado dependerá da finalização do contrato e dos termos de entrega. Historicamente, os anúncios de grandes contratos de IA têm influenciado positivamente o preço das ações da AMD, mas até que a transação seja finalizada, deve ser considerado um sinal de receitas futuras potenciais, em vez de uma garantia de ganhos financeiros imediatos. As discussões com a Upstage também destacam a crescente concorrência e a procura por infraestruturas de IA na Ásia. As empresas procuram cada vez mais fornecedores alternativos de chips para reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento e tirar partido das mais recentes tecnologias de aceleradores. Para a AMD, isto representa uma oportunidade de aumentar a quota de mercado e reforçar a sua posição num segmento estratégico que poderá tornar-se um dos principais motores do crescimento das receitas e das margens nos próximos anos. Fonte: xStation5

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